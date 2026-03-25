नवरात्रि Day 7 फैशन: मां कालरात्रि की पूजा के लिए ब्लू है परफेक्ट रंग, दिखें सबसे सुंदर
नवरात्रि के सातवें दिन (मां कालरात्रि) ब्लू रंग पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग शांति और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन ब्लू आउटफिट पहनकर आप स्टाइलिश और ग्रेसफुल लुक पा सकते हैं।
नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है, जिन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ब्लू रंग पहनना शुभ माना जाता है जो शांति, गहराई और आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह रंग मन को शांत करता है और आपको अंदर से मजबूत महसूस कराता है।
ब्लू एक ऐसा रंग है जो ना सिर्फ देखने में सुंदर लगता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। नवरात्रि के इस खास दिन लोग पारंपरिक कपड़ों के साथ मॉडर्न स्टाइल को भी अपनाते हैं, जिससे उनका लुक और भी खास बन जाता है। अगर आप भी इस दिन कुछ अलग और आकर्षक दिखना चाहते हैं, तो ब्लू कलर के आउटफिट्स आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं, जो आपको स्टाइलिश और ग्रेसफुल दोनों बनाएंगे।
महिलाओं के लिए फैशन टिप्स
- महिलाएं इस दिन ब्लू साड़ी, लहंगा या सूट पहन सकती हैं। सिल्क या जॉर्जेट की साड़ी में ब्लू रंग बहुत एलिगेंट लगता है। इसके साथ सिल्वर या डायमंड ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती है।
- अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो ब्लू कुर्ती के साथ प्लाजो या स्कर्ट ट्राई कर सकती हैं। हल्का मेकअप और न्यूड या पिंक लिपस्टिक लुक को और खास बना देगा।
अंकिता लोखंडे
नीले रंग की इस बॉर्डर सिल्क साड़ी में अंकिता बेहद खूबसूरत लग रही हैं। पूजा और ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए उनका लुक बेस्ट है। साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ब्लाउज डिजाइन से लेकर ज्वेलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल तक, सबकुछ एकदम परफेक्ट है।
पुरुषों के लिए फैशन टिप्स
पुरुष ब्लू कुर्ता-पायजामा या शर्ट पहन सकते हैं। इसे व्हाइट या क्रीम पैंट के साथ पेयर करें। यह सिंपल और क्लासी लुक देता है।
एक्सेसरीज कैसे चुनें?
ब्लू रंग के साथ सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड या पर्ल ज्वेलरी सबसे ज्यादा सूट करती है। महिलाएं झुमके या नेकपीस पहन सकती हैं, जबकि पुरुष घड़ी या सिंपल ब्रेसलेट से अपना लुक कंप्लीट कर सकते हैं।
दिशा परमार
रॉयल ब्लू लहंगे में दिशा परमार का लुक पिक्चर परफेक्ट है। लहंगे का फ्लोई टेक्सचर और साड़ी स्टाइल दुपट्टा ड्रेपिंग लाजवाब है। लुक को सिंपल रखते हुए उन्होंने लाइट मेकअप किया है और मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, जो लुक में ग्रेस जोड़ रही है।
मेकअप और हेयरस्टाइल
- ब्लू आउटफिट के साथ सॉफ्ट और ग्लोइंग मेकअप अच्छा लगता है। स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिप्स लुक को बैलेंस करते हैं।
- हेयरस्टाइल में लो बन, खुले बाल या सॉफ्ट कर्ल्स ट्राई कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है सही रंग?
नवरात्रि में हर दिन का एक खास रंग होता है, जो अलग-अलग भावनाओं और ऊर्जा को दर्शाता है। सही रंग पहनने से आप ना सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऐसे में यह स्टाइल और परंपरा दोनों को एक साथ निभाने का परफेक्ट मेल हो जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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