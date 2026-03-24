नवरात्रि Day 6 मां कात्यायनी: ग्रे रंग में पाएं स्टाइल और ग्रेस का परफेक्ट मेल
नवरात्रि का छठा दिन Maa Katyayani को समर्पित होता है। इस दिन ग्रे रंग पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग संतुलन और ताकत का प्रतीक है। इस दिन ग्रे आउटफिट पहनकर आप स्टाइलिश और ग्रेसफुल लुक पा सकते हैं।
नवरात्रि का छठा दिन Maa Katyayani को समर्पित होता है। देवी का यह रूप शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ग्रे रंग पहनने की परंपरा है, जो जीवन में स्थिरता और बैलेंस को दर्शाता है। ग्रे एक ऐसा रंग है जो सादगी के साथ एलिगेंस भी दिखाता है, इसलिए यह फेस्टिव लुक के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। आजकल लोग ट्रेडिशनल के साथ-साथ मॉडर्न स्टाइल को भी अपनाते हैं और ग्रे रंग में कई खूबसूरत आउटफिट्स ट्राई करते हैं। आप भी ऐसा ही लुक क्रिएट कर सकते हैं।
महिलाओं के लिए फैशन टिप्स
- महिलाएं इस दिन ग्रे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहन सकती हैं। यह रंग बहुत एलिगेंट लगता है और हर मौके पर सूट करता है। ग्रे साड़ी के साथ सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है।
- अगर आप कुछ मॉडर्न ट्राई करना चाहती हैं, तो ग्रे कुर्ती के साथ प्लाजो या स्कर्ट पहन सकती हैं। इसके साथ हल्का मेकअप और न्यूड लिपस्टिक लुक को और भी खास बना देगा।
श्रद्धा आर्या
ग्रे कलर के इस सूट सेट में पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या का लुक जितना सोबर है, उतना ही क्लासी भी। लुक को मिनिमल रखते हुए उन्होंने इसे बखूबी स्टाइल किया है। आप भी उनके लुक को फॉलो कर अपने लिए एलिगेंट लुक क्रिएट कर सकती हैं। सूट के साथ-साथ उनके माथे की बिंदिया और कानों की झुमकियां लुक में चार चांद लगा रही हैं।
पुरुषों के लिए फैशन टिप्स
- पुरुष ग्रे कुर्ता-पायजामा या शर्ट पहन सकते हैं। इसे आप व्हाइट या ब्लैक बॉटम के साथ पेयर कर सकते हैं। यह सिंपल और क्लासी लुक देता है।
- इसके साथ आप जूती या फॉर्मल शूज पहन सकते हैं, जो आपके लुक को कंप्लीट करेंगे।
एक्सेसरीज और स्टाइलिंग
- ग्रे रंग के साथ सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड या पर्ल ज्वेलरी सबसे ज्यादा सूट करती है। महिलाएं झुमके, चूड़ियां या नेकपीस पहन सकती हैं।
- पुरुष घड़ी या सिंपल ब्रेसलेट के साथ अपने लुक को स्टाइलिश बना सकते हैं।
मेकअप और हेयरस्टाइल
- ग्रे आउटफिट के साथ सॉफ्ट मेकअप सबसे अच्छा लगता है। स्मोकी आई मेकअप और न्यूड या पिंक लिपस्टिक आपके लुक को बैलेंस करता है।
- हेयरस्टाइल में आप लो बन, खुले बाल या सिंपल पोनीटेल ट्राई कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है सही रंग और स्टाइल?
नवरात्रि सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं है, बल्कि यह खुशी और उत्साह का समय भी है। सही रंग पहनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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