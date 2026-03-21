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नवरात्रि Day 3: मां चंद्रघंटा के दिन लाल कपड़ों में दिखें सबसे अलग और आकर्षक

Mar 21, 2026 06:31 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग का खास महत्व होता है। यह रंग शक्ति, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन लाल आउटफिट पहनकर आप स्टाइलिश दिख सकते हैं और शुभता भी बढ़ा सकते हैं।

नवरात्रि Day 3: मां चंद्रघंटा के दिन लाल कपड़ों में दिखें सबसे अलग और आकर्षक

नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है जो शक्ति, साहस और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। इस खास दिन पर लाल रंग पहनने की परंपरा है क्योंकि यह रंग ऊर्जा, प्रेम और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि लाल रंग पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दिन शुभ बनता है। आजकल लोग इस पारंपरिक मान्यता को फैशन के साथ जोड़कर स्टाइलिश तरीके से अपनाते हैं। चाहे ट्रेडिशनल साड़ी हो या मॉडर्न कुर्ती, लाल रंग हर लुक को खास बना देता है। अगर आप भी इस दिन पूजा के साथ-साथ स्टाइल में भी अलग दिखना चाहते हैं, तो रेड आउटफिट एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है।

महिलाओं के लिए फैशन टिप्स

महिलाएं इस दिन लाल रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहन सकती हैं। यह रंग हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है और ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बनाता है। आप इसके साथ गोल्डन या कुंदन ज्वेलरी पहन सकती हैं। अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो रेड कुर्ती के साथ पलाजो या स्कर्ट पहन सकती हैं। हल्का मेकअप और रेड या न्यूड लिपस्टिक के साथ अपने लुक को और आकर्षक बना सकती है।

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करीना कपूर

लाल रंग के स्ट्रेट कट सूट में करीना कपूर का लुक देखने लायक है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे स्टाइल भी किया है। सिंपल बन हेयस्टाइल, न्यूड मेकअप, छोटी-सी लाल बिंदी और बड़े-बड़े गोल्डन ईयरिंग्स करीना के पूरे लुक में चार चांद लगा रहे हैं। किसी पूजा या इवेंट में जाना है तो करीना का ये ट्रेडिशनल लुक परफेक्ट है।

करीना कपूर

पुरुषों के लिए फैशन टिप्स

पुरुष लाल रंग का कुर्ता-पयजामा या रेड शर्ट पहन सकते हैं। इसे आप व्हाइट, क्रीम या ब्लैक बॉटम के साथ पेयर कर सकते हैं। यह सिंपल लेकिन क्लासी लुक देता है।

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एक्सेसरीज और स्टाइलिंग

लाल रंग के आउटफिट के साथ सही एक्सेसरीज बहुत जरूरी हैं। महिलाएं गोल्डन, कुंदन या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहन सकती हैं। वहीं, पुरुष घड़ी या सिंपल ब्रेसलेट पहन सकते हैं।

रुपाली गांगुली

रुपाली गांगुली अपने ट्रेडिशनल साड़ी लुक्स के लिए काफी चर्चा में रहती हैं। ऐसे में लाल रंग की साड़ी पहने भी उनका लुक एकदम सोबर और स्टाइलिश है। नवरात्रि के दिनों में जरूर ट्राई कर सकते हैं।

रुपाली गांगुली

मेकअप और हेयरस्टाइल

लाल आउटफिट के साथ हल्का लेकिन ग्लोइंग मेकअप अच्छा लगता है। आप रेड या पीच शेड की लिपस्टिक लगा सकती हैं। हेयरस्टाइल में खुले बाल, बन या ब्रेडेड स्टाइल ट्राई कर सकते हैं।

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क्यों जरूरी है सही रंग और फैशन?

नवरात्रि सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं है, बल्कि यह खुशी और उत्साह का समय भी है। सही रंग पहनने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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