नवरात्रि Day 2: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए पीले कपड़ों में दिखें सुंदर और स्टाइलिश
नवरात्रि के दूसरे दिन पीला रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है। यह रंग खुशी, ऊर्जा और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। जानिए इस दिन कैसे पीले रंग के आउटफिट से पाएं परफेक्ट ट्रेडिशनल और स्टाइलिश लुक।
नवरात्रि के दूसरे दिन पर Maa Brahmacharini की पूजा होती है। यह देवी तप, त्याग और सच्ची भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन भक्त मां की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति व धैर्य की कामना करते हैं। इसके अलावा, नवरात्रि का हर दिन एक खास रंग के साथ भी जुड़ा होता है। इस दिन पर पीले रंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह रंग खुशी, रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पीला रंग पहनने से मन प्रसन्न रहता है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है।
क्यों है पीला रंग इतना खास?
पीला रंग सूर्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह ऊर्जा, उत्साह और नई शुरुआत का संकेत देता है। पीला रंग ना सिर्फ आपको खूबसूरत दिखाता है, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। यह रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको दिनभर एक्टिव भी रखता है।
लड़कियों के लिए फैशन टिप्स
अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन खास दिखना चाहती हैं, तो पीले रंग का लहंगा, अनारकली सूट या साड़ी पहन सकती हैं। हल्के कढ़ाई वाले या मिरर वर्क वाले आउटफिट्स बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप कुछ मॉडर्न ट्राई करना चाहती हैं, तो येलो कुर्ती के साथ जींस या पलाजो पहन सकती हैं। इससे आपको कम्फर्ट और स्टाइल दोनों मिलेंगे।
आलिया भट्ट
पीले रंग की अनारकली ड्रेस में आलिया का लुक जितना सोबर है, उतना ही एलिगेंट भी। आलिया की तरह आप भी ट्विस्टेड ब्रेड हेयस्टाइल के साथ झुमकियां स्टाइल कर सकती हैं। ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए उनका ये लुक एकदम परफेक्ट है।
एक्सेसरीज और मेकअप टिप्स
- पीले आउटफिट के साथ गोल्डन, व्हाइट या ग्रीन एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगती हैं। कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां और माथे पर बिंदी आपके लुक को पूरा करती हैं।
- मेकअप में न्यूड या हल्के गोल्डन शेड्स का इस्तेमाल करें। लिपस्टिक में पीच या पिंक शेड्स अच्छे लगते हैं। बालों को खुला रखें या हल्की सी वेवी स्टाइल दें।
मृणाल ठाकुर
पीले रंग के शरारा सेट में मृणाल ठाकुर का लुक एकदम स्टाइलिश और रिफ्रेशिंग है। ट्रेडिशनल लुक को थोड़ा मॉडर्न टच देना चाहती हैं तो ये लुक जरूर ट्राई कर सकती हैं।
पुरुषों के लिए फैशन टिप्स
पुरुष भी इस दिन पीले रंग के कुर्ता-पायजामा या शर्ट पहन सकते हैं। यह सिंपल और क्लासी लुक देता है। आप इसे व्हाइट या क्रीम कलर के बॉटम के साथ पेयर कर सकते हैं। इसके साथ कोल्हापुरी चप्पल या जूती पहनकर अपना लुक पूरा करें।
दिनभर रहें एनर्जेटिक और खुश
नवरात्रि सिर्फ पूजा का ही नहीं, बल्कि खुशी और उत्साह का त्योहार भी है। इस दौरान सही रंग और कपड़े पहनने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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