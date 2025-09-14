डांडिया नाइट्स के लिए नए कपड़े हो जाएंगे तैयार, बस यूं करें पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल

Dandiya Nights Outfits Ideas: नवरात्रि के करीब आने की चिंता सता रही क्योंकि इस बार डांडिया नाइट्स सेलिब्रेट करने के लिए नये कपड़े खरीदना मुश्किल है। तो टेंशन ना ले किसी भी कलरफुल पुराने दुपट्टे को इन आइडिया से बनाएं डांडिया वाला कपड़ा।

नवरात्रि नजदीक है और इसके साथ ही चारों तरफ मां दुर्गा की पूजा की धूम मच जाएगी। शारदीय नवरात्रि में गरबा और डांडिया भी जमकर खेले जाते हैं। ऐसे में लेडीज के बीच सजधज कर रेडी होना खूब क्रेज रहता है। लेकिन हर साल एक ही कपड़े पहनना तो मुश्किल है और नये कपड़े खरीदना हर किसी के बजट के बाहर। ऐसे में सस्टेनेबल तरीके से कपड़ों को रीयूज करके रेडी हो सकती है। कपड़ों को मिक्स एंड मैच करने का आइडिया तो सभी के पास रहता है। लेकिन आप अपने पुराने बांधनी प्रिंट, मिरर वर्क या कलरफुल दुपट्टे की मदद से डांडिया नाइट्स के लिए कपड़े रेडी करवा सकती हैं। बस इन टिप्स को फॉलो करें।

दुपट्टे से बनवाएं रैप स्कर्ट अगर आप गरबा या डांडिया नाइट्स में हटके और स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो स्कर्ट को किसी भी शेप वियर वाले पेटीकोट के ऊपर स्कर्ट की तरह रैप कर सकती हैं। ऊपर से बेल्ट की मदद से इसे सिक्योर करें।

दुपट्टे से बनवाएं जैकेट अगर आपके पास मिरर वर्क वाला दुपट्टा है तो उसकी मदद से आप लांग या शार्ट जैकेट स्टिच करवा लें। ये जैकेट कुर्ता, स्कर्ट दोनों के साथ ब्यूटीफुल दिखेगा। वहीं लांग जैकेट को आप पलाजो और क्रॉप टॉप के साथ भी पेयर कर सकती है।

दुपट्टे को करें ड्रैप किसी भी लांग स्कर्ट और टॉप के साथ मिरर वर्क वाले या कलरफुल दुपट्टे को वन शोल्डर पर पिनअप कर दूसरे साइड तक ले जाकर ड्रेप करें। इससे दुपट्टे का पूरा कलर वाला लुक आएगा। बस साथ में एक्सेसरीज जरूर कैरी करें।