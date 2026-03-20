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नवरात्रि: सुहागिन लुक में चार चांद लगा देंगी लाल चूड़ियां, फोटो में देखें मिक्स एंड मैच आइडियाज

Mar 20, 2026 06:48 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Red Bangles Combinations: नवरात्रि में अगर आप भी लाल चूड़ियां खरीद लाई हैं तो अलग-अलग तरह से सेट बनाकर पहन सकती हैं। कभी बैंगल्स के साथ तो कभी डिफरेंट चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर के बहुत ही सुंदर सा सेट बना सकती हैं।

नवरात्रि: सुहागिन लुक में चार चांद लगा देंगी लाल चूड़ियां, फोटो में देखें मिक्स एंड मैच आइडियाज

नवरात्रि के नौ दिन बेहद ही खास होते हैं। इन दिनों सजने-संवरने का भी अपना विशेष महत्व होता है। खासतौर से सुहागिन महिलाएं नवरात्रि में पूरे सोलह शृंगार कर तैयार होती हैं, जिनमें उनकी चूड़ियां खास महत्व रखती हैं। सुहागिनों की लाल चूड़ियां धार्मिक रूप से तो शुभ मानी ही जाती हैं और शृंगार में भी चार चांद लगा देती हैं। नवरात्रि में अगर आप भी लाल चूड़ियां खरीद लाई हैं तो अलग-अलग तरह से सेट बनाकर पहन सकती हैं। कभी बैंगल्स के साथ तो कभी डिफरेंट चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर के बहुत ही सुंदर सा सेट बना सकती हैं।

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नवरात्रि में एथनिक वियर के साथ लाल चूड़ियां का सेट बेहद ही प्यारा लगेगा। तो चलिए कुछ आइडियाज देख लेते हैं।

गोल्डन बैंगल्स साथ बनाएं लाल चूड़ियों का सेट

Red Bangles Combinations

नवरात्रि के पूजा के लिए साड़ी पहनकर पूरे सुहागिन लुक में तैयार हो रही हैं, तो गोल्डन बैंगल्स के साथ इस तरह से सेट बनाकर पहन सकती हैं। ये क्लासिक मिक्स एंड मैच डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। बीच-बीच में आप गोल्डन स्टोन वाली चूड़ियां लगा सकती हैं, इससे लुक और भी अच्छा लगेगा।

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दो रंग मिलाकर पहनें रेड चूड़ियां

Red Bangles Combinations

आजकल दो रंग की चूड़ियों को एक साथ मिक्स एंड मैच कर के पहनने का ट्रेंड शुरू हो गया है। आप भी अपनी लाल चूड़ियों के साथ दूसरे किसी डार्क रंग जैसे हरा, रानी पिंक या ब्लू को मिक्स कर के वियर कर सकती हैं। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत लुक आता है।

कश्मीरी बैंगल्स के साथ पहनें चूड़ियां

Red Bangles Combinations

कश्मीरी बैंगल्स का क्रेज आप सोशल मीडिया पर देख ही सकती हैं। ऐसे में एक पेयर तो आपको भी ले ही लेना चाहिए। प्लेन रेड चूड़ियों के साथ आप इस तरह से इन्हें मैच कर के वियर कर सकती हैं। साड़ी के अलावा सूट और कुर्ती के साथ भी ये डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा।

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गोल्डन चूड़ियों को बैंगल्स की तरह स्टैक करें

Red Bangles Combinations

जरूरी नहीं है कि हमेशा गोल्डन बैंगल्स के साथ ही आप चूड़ियां स्टाइल करें। गोल्डन रंग की स्टोन वाली चूड़ियों को स्टैक कर के आप बैंगल्स की तरह वियर कर सकती हैं। बीच में खूब सारी लाल चूड़ियां पहन लें, लुक इतना प्यारा आएगा कि आपकी सहेलियों भी अगली बार इसी स्टाइल को कॉपी करती नजर आएंगी।

स्टेटमेंट कड़े के साथ वियर करें

Red Bangles Combinations

अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट बैंगल है तो इस तरह बीच में लगाकर स्टाइल किया जा सकता है। ये काफी सुंदर लगता है। सूट के साथ खासतौर से इसी तरह के मिनिमल लुक अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसी तरह का घुंघरू वाला बैंगल ले सकती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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