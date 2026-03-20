नवरात्रि: सुहागिन लुक में चार चांद लगा देंगी लाल चूड़ियां, फोटो में देखें मिक्स एंड मैच आइडियाज
Red Bangles Combinations: नवरात्रि में अगर आप भी लाल चूड़ियां खरीद लाई हैं तो अलग-अलग तरह से सेट बनाकर पहन सकती हैं। कभी बैंगल्स के साथ तो कभी डिफरेंट चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर के बहुत ही सुंदर सा सेट बना सकती हैं।
नवरात्रि के नौ दिन बेहद ही खास होते हैं। इन दिनों सजने-संवरने का भी अपना विशेष महत्व होता है। खासतौर से सुहागिन महिलाएं नवरात्रि में पूरे सोलह शृंगार कर तैयार होती हैं, जिनमें उनकी चूड़ियां खास महत्व रखती हैं। सुहागिनों की लाल चूड़ियां धार्मिक रूप से तो शुभ मानी ही जाती हैं और शृंगार में भी चार चांद लगा देती हैं। नवरात्रि में अगर आप भी लाल चूड़ियां खरीद लाई हैं तो अलग-अलग तरह से सेट बनाकर पहन सकती हैं। कभी बैंगल्स के साथ तो कभी डिफरेंट चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर के बहुत ही सुंदर सा सेट बना सकती हैं।
नवरात्रि में एथनिक वियर के साथ लाल चूड़ियां का सेट बेहद ही प्यारा लगेगा। तो चलिए कुछ आइडियाज देख लेते हैं।
गोल्डन बैंगल्स साथ बनाएं लाल चूड़ियों का सेट
नवरात्रि के पूजा के लिए साड़ी पहनकर पूरे सुहागिन लुक में तैयार हो रही हैं, तो गोल्डन बैंगल्स के साथ इस तरह से सेट बनाकर पहन सकती हैं। ये क्लासिक मिक्स एंड मैच डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। बीच-बीच में आप गोल्डन स्टोन वाली चूड़ियां लगा सकती हैं, इससे लुक और भी अच्छा लगेगा।
दो रंग मिलाकर पहनें रेड चूड़ियां
आजकल दो रंग की चूड़ियों को एक साथ मिक्स एंड मैच कर के पहनने का ट्रेंड शुरू हो गया है। आप भी अपनी लाल चूड़ियों के साथ दूसरे किसी डार्क रंग जैसे हरा, रानी पिंक या ब्लू को मिक्स कर के वियर कर सकती हैं। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत लुक आता है।
कश्मीरी बैंगल्स के साथ पहनें चूड़ियां
कश्मीरी बैंगल्स का क्रेज आप सोशल मीडिया पर देख ही सकती हैं। ऐसे में एक पेयर तो आपको भी ले ही लेना चाहिए। प्लेन रेड चूड़ियों के साथ आप इस तरह से इन्हें मैच कर के वियर कर सकती हैं। साड़ी के अलावा सूट और कुर्ती के साथ भी ये डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा।
गोल्डन चूड़ियों को बैंगल्स की तरह स्टैक करें
जरूरी नहीं है कि हमेशा गोल्डन बैंगल्स के साथ ही आप चूड़ियां स्टाइल करें। गोल्डन रंग की स्टोन वाली चूड़ियों को स्टैक कर के आप बैंगल्स की तरह वियर कर सकती हैं। बीच में खूब सारी लाल चूड़ियां पहन लें, लुक इतना प्यारा आएगा कि आपकी सहेलियों भी अगली बार इसी स्टाइल को कॉपी करती नजर आएंगी।
स्टेटमेंट कड़े के साथ वियर करें
अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट बैंगल है तो इस तरह बीच में लगाकर स्टाइल किया जा सकता है। ये काफी सुंदर लगता है। सूट के साथ खासतौर से इसी तरह के मिनिमल लुक अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसी तरह का घुंघरू वाला बैंगल ले सकती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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