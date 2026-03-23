Navratri Day 5: मां स्कंदमाता के दिन पहनें सफेद रंग, ऐसे करें व्हाइट आउटफिट्स को स्मार्टली स्टाइल
नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता को समर्पित होता है और मां का पसंदीदा रंग सफेद माना जात है। सफेद रंग ऊर्जा, शांति का प्रतीक माना जाता है, तो आप नवरात्रि के 5वें दिन व्हाइट आउटफिट्स स्टाइल करने के टिप्स जाल लीजिए।
नवरात्रि का पांचवां दिन मां स्कंदमाता को समर्पित होता है, जिन्हें शांति, ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सफेद रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पवित्रता, सादगी और सकारात्मक ऊर्जा का चिन्ह भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन अपने लुक को खास और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो व्हाइट आउटफिट्स परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। सफेद रंग न सिर्फ एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक देता है बल्कि ये हर तरह की स्किन टोन पर निखरता भी है। हालांकि, सफेद रंग स्टाइल करना थोड़ा ट्रिकी। इसके साथ सही फुटवियर, ईयरिंग्स, जूलरी, मेकअप होना चाहिए, वरना लुक परफेक्ट नहीं मिलता। चलिए आपको फेस्टिव-रेडी लुक स्टाइल करने के खास टिप्स देते हैं।
शिल्पा शेट्टी की व्हाइट चिकनकारी साड़ी
शिल्पा शेट्टी ने पर्ल ब्लाउज के साथ व्हाइट चिकनकारी साड़ी स्टाइल की है, जिसके साथ मोती वाला ब्लाउज मॉडर्न टच दे रहा है। उन्होंने इसके साथ मिनिमल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है। इस तरह से आप भी व्हाइट साड़ी स्टाइल कर सकती हैं।
गोल्डन-व्हाइट सूट
गोल्डन और आइवरी व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफी बैलेंस और सुंदर लगता है। तमन्ना भाटिया ने गोल्डन-व्हाइट मिक्स फ्रॉक सूट पहना हुआ है, जिसे पर श्रग भी स्टाइल किया है। एक्ट्रेस ने इस आउटफिट के साथ हील्स वाली जूती और लाइट मेकअप किया है।
दीपिका का मॉडर्न व ग्रेसफुल लुक
दीपिका पादुकोण ने ब्लैक बॉर्डर वाली व्हाइट साड़ी को एलिगेंसी के साथ स्टाइल किया है। दीपिका का ये लुक आप नवरात्रि के लिए कॉपी कर सकते हैं। ब्लैक हूप ईयरिंग्स और बन के साथ साड़ी लुक क्लासी दिख रहा है।
अनारकली फ्लेयर लॉन्ग सूट
अनन्या पांडे ने हैवी फ्लेयर वाला अनारकली लॉन्ग सूट कैरी किया है। स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला ये सूट अनन्या पर जच रहा है। एक्ट्रेस ने इसके साथ बन हेयरस्टाइल और लॉन्ग-हैवी झुमका पहने हैं। साथ ही बालों में लाल रंग का गुलाब भी सजाया है।
साटिन व्हाइट साड़ी
डायना पेंटी ने साटिन कपड़े वाली व्हाइट साड़ी स्टाइलिश तरीके से पहनी हुई है। उन्होंने पल्लू को कमर और शोल्डर पर टक किया हुआ है और साथ में बेल्ट लुक दिया है। उनका ये साड़ी लुक परफेक्ट और स्टाइलिश है। एक्ट्रेस ने लुक के साथ फिश ब्रेड वाली पोनीटेल बनाई है।
स्टाइलिंग टिप्स
व्हाइट साड़ी के साथ मेकअप मिनिमल-सटल रखें। ज्यादा मेकअप आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकता है। साथ ही जूलरी बहुत ज्यादा कैरी न करें बल्कि लॉन्ग ईयरिंग्स, अच्छी हेयरस्टाइल आपको स्मार्ट लुक देंगे। आप भी मां स्कंदमाता के दिन सफेद रंग को इन तरीकों से स्टाइल करें और मां का आशीर्वाद पाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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