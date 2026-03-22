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Navratri Day 4: मां कूष्मांडा को प्रिय है ऑरेंज कलर, रेडी होने के लिए लें टिप्स

Mar 22, 2026 08:37 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Chaitra Navratri 2026 Day 4: नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। मां सृजन, सृष्टि और रचनात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। उन्हें एनर्जी और उत्साह से भरपूर ऑरेंज कलर पसंद है। मां को प्रसन्न करने के लिए ऑरेंज कलर पहनने के टिप्स आप भी नोट कर लें।

Navratri Day 4: मां कूष्मांडा को प्रिय है ऑरेंज कलर, रेडी होने के लिए लें टिप्स

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। मां कूष्मांडा ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हैं। उनका प्रिय रंग आरेंज है। जिसे पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस का सिंबल माना जाता है। आज के दिन ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना शुभ होगा। व्रत के मौके पर सुर्ख नारंगी रंग की साड़ी पहनना हो या फिर वर्किंग हैं और वर्कप्लेस पर ऑरेंज कलर पहनना चाहती हैं। इन लुक्स की मदद से लें टिप्स।

ऑरेंज कलर

कीर्ति सुरेश का ये डुअल कलर कुर्ता सेट

नवरात्रि के चौथे दिन पहनने के लिए कीर्ति सुरेश का ये डुअल कलर टोन कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट है। इसमे ऑरेंज के साथ मां का प्रिय पीला रंग भी शामिल है। कंफर्टेबल और सिंपल कफ्तान स्टाइल कुर्ता को आप घर की पूजा से लेकर वर्किंग प्लेस पर आराम से पहन सकती हैं। वैसे इस लुक को देखकर आप टिप्स ले सकती हैं कि आप यलो एंड ऑरेंज कलर को मिक्स एंड मैच कर पहनेंगी तो भी खूबसूरत लुक दिखेगा।

नवरात्रि डे 4 में पहने ऑरेंज कलर

अनन्या पांडे के जैसे पहनें रस्ट ऑरेंज

ऑरेंज कलर आमतौर पर काफी वाइब्रेंट होता है और हर स्किन टोन पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। ऐसे में आप रस्ट ऑरेंज कलर को ट्राई कर सकती हैं। वैसे ये कलर इन दिनों ट्रेंड में है तो आप पर खूबसूरत भी दिखेगा। सिंपल शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी को गोल्डन ब्लाउज के साथ पेयर करें और इसे वार्म ब्लश मेकअप के साथ कंप्लीट करें। और हां, साथ में माथे पर छोटी सी बिंदी लगाना ना भूलें।

ऑरेंज कलर लुक

सुहागिन महिलाएं यूं हो जाएं रेडी

अगर आप सुहागिन हैं और नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा के लिए रेडी होने वाली हैं तो इस तरह बिल्कुल ट्रेडिशनल साड़ी और मेकअप को कैरी करें। ब्राइट ऑरेज कलर की सिल्क की साड़ी और साथ में एंब्रायडरी ब्लाउज के साथ पेयर करें। वहीं सेंटर पार्टीशन हेयर में सिंदूर लगाना आसान होता है। वहीं पूजा के वक्त बालों को समेटकर खूबसूरत गोल्ड ईयररिंग्स के साथ मैच करें। ये लुक बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा।

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तृप्ति डिमरी का लुक

तृप्ति डिमरी का लुक

अब अगर आप ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न ट्विस्ट चाहती हैं तो डीप ऑरेंज कलर के सूट की डीप वी नेकलाइन और नूडल स्ट्रैप परफेक्ट होगी। जिसे आप दुपट्टे के साथ ग्रेसफुल तरीके से कैरी करें। वहीं हाफ टक हेयर और फंकी ईयरिंग्स इस तरह के कुर्ता सेट के लुक को कंप्लीट करने के लिए काफी होगा।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
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