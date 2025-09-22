नवरात्रि पूजा के लिए ऐसे तैयार हों सुहागिन महिलाएं, देखें फैशन और मेकअप टिप्स

माता रानी की पूजा के दौरान, सुहागिन महिलाओं का शृंगार करना और सजना-संवारना काफी शुभ माना जाता है। यहां हम आपके लिए कुछ फैशन और मेकअप टिप्स ले कर आए हैं,जिन्हें फॉलो कर के आप नवरात्रि पर और भी ज्यादा सुंदर दिख सकती हैं।

शारदीय नवरात्रि के साथ ही त्यौहारों के सीजन की शुरुआत हो गई है। इन दिनों नए कपड़े पहनना, खूब सजना-संवरना लगा रहेगा। नवरात्रि के नौ दिनों भी सुहागिन महिलाएं, अच्छे से तैयार होती हैं। खासतौर से माता रानी की पूजा के दौरान, सुहागिन महिलाओं का शृंगार करना और सजना-संवारना काफी शुभ माना जाता है। नवरात्रि में पूजा के लिए मंदिर भी जाना पड़ता है, तो ऐसे में रेडी होना तो बनता है। यहां हम आपके लिए कुछ फैशन और मेकअप टिप्स ले कर आए हैं,जिन्हें फॉलो कर के आप नवरात्रि पर और भी ज्यादा सुंदर दिख सकती हैं।

ट्रेडिशनल आउटफिट वियर करें पूजा-पाठ के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट बेस्ट रहते हैं, जैसे साड़ी, लहंगा या सूट। सुहागिन महिलाओं के लिए साड़ी पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि आप सूट भी पहन सकती हैं। लाल, ऑरेंज, ग्रीन, येलो जैसे शेड्स पिक करें, ये काफी सुंदर और वाइब्रेंट लगते हैं। आप चाहें तो नवरात्रि के दिन के हिसाब से कौन सा कलर बेस्ट रहेगा, वो देख कर पहन सकती हैं। बाकी काले, भूरे, ग्रे और पूरी तरह सफेद रंग के कपड़े अवॉइड ही करें।

ज्वैलरी मिनिमल रखें ज्यादा ज्वैलरी आपके लुक को ओवर बना सकती है। वहीं अगर आप मिनिमल ज्वैलरी पहनती हैं, तो लुक भी बेहद प्यारा आएगा और आप स्टाइलिश भी लगेंगी। वैसे सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में कुछ ज्वैलरी तो जरूर वियर कर लेनी चाहिए, जैसे मंगलसूत्र, अंगूठी, चूड़ियां, पायल, बिछिया, झुमके आदि। इसके अलावा आप वेस्टचेन और गले में एक छोटी चेन भी पहन सकती हैं।

ऐसा रखें मेकअप मेकअप पर आपका सारा लुक डिपेंड होता है। ज्यादा मेकअप कर लिया, तो नवरात्रि के हिसाब से ओवर हो जाएगा। इसलिए ग्लोइ और लाइट मेकअप रखें। फाउंडेशन की जगह, टिंटेड मॉइश्चराइजर या बीबी क्रीम लगाएं। इसके अलावा लिपस्टिक, हल्का काजल, लाइट आईशैडो, ब्लश और चाहें तो थोड़ा सा हाईलाइटर भी लगा सकती हैं। बिंदी और सिंदूर लगाकर अपना लुक कंप्लीट करें।