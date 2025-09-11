डांडिया नाइट्स के लिए रेडी होना है तो इन हीरोइनों के लुक्स करें ट्राई, दिखेंगी सबसे अलग Navratri 2025 alia bhatt sreeleela kiara to sara ali khan inspired look for dandiya night celebration, फैशन - Hindustan
फैशनNavratri 2025 alia bhatt sreeleela kiara to sara ali khan inspired look for dandiya night celebration

Actress inspired look for dandiya: नवरात्रि में डांडिया नाइट्स सेलिब्रेशन के लिए हर साल रेडी होती हैं। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट स्टाइल ट्राई करना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेसेज के लुक्स को ट्राई कर सकती हैं। आलिया भट्ट से लेकर एक्ट्रेस श्रीलीला का लुक ब्यूटीफुल है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 03:05 PM
फेस्टिव सीजन चल रहा है और जल्दी ही नवरात्रि के दिन भी आने वाले हैं। अब नवरात्रि हो और डांडिया नाइट्स सेलिब्रेशन ना हो तो सब अधूरा लगता है। हर साल की तरह इस बार भी डांडिया सेलिब्रेशन में सजधज कर रेडी होने का प्लान है। तो पहले से ही सोच कर रख लें कि कौन सा लुक ट्राई करेंगी। इस बार हीरोइनों के ये लुक्स को ट्राई कर रेडी हों। तो सब आपकी ओर ही मुड़कर देखेंगे।

आलिया भट्ट का हैडबैंड स्टाइल लुक

अगर आप बहुत सारा सजना-संवरना भी चाहती हैं लेकिन बिल्कुल हटके अंदाज में, तो आलिया भट्ट के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं। मल्टीकलर लहंगा, जो कि आप सस्टेनेबल तरीके से खुद से ही तैयार करवा सकती हैं। और साथ में मिरर वर्क वाली चोली जरूर पहनें। साथ में इस लुक को परफेक्ट बनाने के लिए आलिया भट्ट की तरह सिर पर स्कार्फ जरूर बांधें। ये लुक आपको पूरी भीड़ में हटके बनाएगा।

सारा अली खान की तरह हो जाएं तैयार

चनिया चोली पहनकर रेडी होना है तो हेयरस्टाइल और ज्वैलरी के साथ लुक को खास बनाएं। स्ट्रेट बाल हैं तो उन्हें हल्का सा कर्ल कर यूं बांधे और मिरर वर्क वाले हाफ स्लीव के ब्लाउज को पहनें। इस तरह का लुक डांडिया नाइट्स में ब्यूटीफुल दिखेगा।

कियारा आडवाणी जैसा हो जाए तैयार

कियारा आडवाणी की तरह राधारानी वाले लुक में रेडी हों। सबसे सुंदर दिखेंगी। ब्राइट कलर के लहंगे के साथ ईयररिंग्स और साथ में ट्रेंडी सपोर्टर चेन को जरूर पहनें। डांडिया नाइट्स में डांस करने के लिए ये लुक अट्रैक्टिव दिखेगा।

श्रीलीला

श्रीलीला की तरह लंबी चोटी दिखेगी सुंदर

एक्ट्रेस श्रीलीला की तरह बालों में लंबी चोटी और साथ में फुल स्लीव ब्लाउज को पहनें। चुनरी को ड्रैप करने के लिए ये स्टाइल फॉलो करें। वन शोल्डर पर ओपन स्टाइल में दुपट्टे को पिनअप करें और दूसरी तरफ वेस्ट पर लहंगे से पिन के साथ सेट कर लें। ये स्टाइल डांडिया सेलिब्रेशन के लिए सुंदर दिखेगी

