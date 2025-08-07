National Handloom Day: हाथ से बुनी ये साड़ियां जरूर रखें पास, जब भी पहनेंगी खूबसूरत दिखेंगी

National Handloom Day: साड़ी पहनने का शौक है तो स्पेशल मौकों पर स्पेशल दिखने के लिए कुछ हैंडलूम की साड़ियों को जरूर पास रखें। हैंडलूम का मतलब केवल बोरिंग सी साड़ियां नहीं होती। कांजीवरम, बनारसी, चंदेरी, मोगा सिल्क, पटोला जैसी ब्यूटीफुल हाथ से बुनी साड़ियां है जो आपकी सुंदरता निखार देंगी।

हाथ से बुनी साड़ियों की बात ही अलग होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हैंडलूम साड़ियों की जिसे आजकल महिलाएं ओल्ड फैशन या बूढ़ों वाली साड़ी कहकर रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन आज यानी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे पर हम आपको कुछ ऐसी ब्यूटीफुल साड़ियों के बारे में बताएंगे। जिन्हें अपनी आलमारी में जरूर रखें। ये साड़ियां किसी भी मौके पर आसानी से पहनी जा सकती हैं और इनका फैशन कभी भी नहीं जाता। आप जब भी इन हैंडलूम साड़ियों को पहनेंगी तो लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे।

कांजीवरम साड़ी कांजीवरम साड़ी को साड़ी की क्वीन कहते हैं। प्योर मालबेरी सिल्क से तैयार ये साड़ी साउथ इंडियन ब्राइड का सपना होती है। इस हैंडलूम साड़ी को आलमारी में जरूर रखें। किसी भी स्पेशल मौके पर रेडी होने के लिए ये बेस्ट है।

जामदानी साड़ी हाथ से बनी जामदानी साड़ी बेहद खूबसूरत लगती है। किसी ऑफिशियल वर्क के लिए रेडी होना है या फिर कुछ हल्का पहनने का मन है। तो सुंदर सी सॉफ्ट प्रिंटेड जामदानी साड़ी को पहनें। ये आपको रिच फीलिंग देगी।

चंदेरी साड़ी साड़ी पहनने की शौकीन हैं तो मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी को जरूर आलमारी में जगह दें। बिना लाउड कपड़ों के अगर सबका अटेंशन चाहिए तो चंदेरी साड़ी पहनें।

पैठनी हैवी साड़ी पहनने का शौक है तो महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी खरीदें। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल चमकदार सिल्क की ये साड़ी त्योहार से लेकर वेडिंग में हटके दिखेगी।

बनारसी साड़ी अगर आप यूपी से हैं तो अपनी कला का प्रमोशन जरूर करें। बनारसी सिल्क की ब्यूटीफुल साड़ी को अपने स्पेशल ओकेजन पर जरूर पहनें।

पोचमपल्ली इकत कॉटन की साड़ी पहनकर स्टैंडआउट दिखना चाहती हैं तो इकत प्रिंट वाली बोल्ड कलर की इन हैंडलूम साड़ी को पहनें।