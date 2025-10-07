करवा चौथ पर रेडी हो रहीं तो इन 5 चीजों को जरूर ऐड करें, दिखेंगी नई दुल्हन जैसी सुंदर

Karwa Chauth Look 2025: करवा चौथ के मौके पर रेडी होना है। और हर बार की तरह इस बार आप चेहरे पर बिल्कुल नई दुल्हन जैसा ग्लो चाहती हैं तो शृंगार के समय इन 5 चीजों को जरूर ऐड करें। जिससे 45+ होने के बाद भी चेहरे पर नई दुल्हन का नूर नजर आए।

करवा चौथ का व्रत नजदीक है। महिलाओं ने सजने-संवरने की पूरी तैयारी भी कर ली होगी। बस पूजा की सामग्री लेनी बाकी होगी। लेकिन आखिरी मौके पर तैयार होते वक्त इन 5 चीजों को अपने शृंगार में जरूर शामिल कर लीजिएगा। जिससे आपके शृंगार में नई दुल्हन जैसा ग्लो और चमक नजर आए। जान लें वो कौन सी 5 शृंगार की चीजे हैं जिन्हें नई दुल्हन जैसे निखार के लिए जरूर शामिल करें।

ब्राइट कलर लिपस्टिक न्यूड ब्राउन शेड इन दिनों ट्रेंड में हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र हो रही है और चेहरे पर ग्लो चाहती हैं तो ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाने से बिल्कुल ना हिचकें। ये आपके चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देगी और आपका चेहरा एकदम से नई दुल्हन वाला नूर देगा।

माथे पर रेड बिंदी सुहागन वाला शृंगार कर रही हैं तो बिंदी को स्किप ना करें। खासतौर पर ब्यूटीफुल लुक पाने के लिए बड़ी विजिबल प्लेन वेलवेट वाली रेड कलर की बिंदी को जरूर लगाएं। ये एकदम से आपके चेहरे को ग्लो देगा और नई दुल्हन वाली चमक चेहरे पर दिखेगी।

चटकीले रंग की साड़ी उम्र बढ़ती जा रही तो फीके रंगों को करवा चौथ पर जगह ना दें। नई दुल्हन जैसी चमक चेहरे पर चाहिए तो ब्राइट कलर की साड़ी को चुनें। लाल, गुलाबी या ऑरेंज कलर पहनें। जो आपके चेहरे पर एकदम से नई दुल्हन जैसा निखार लाने में मदद करेगा।

आंखों में काजल आंखों में काजल काफी सारी महिलाएं समय के साथ अवॉएड करती हैं। लेकिन सुहागन का शृंगार काजल के बगैर अधूरा लगेगा। इसलिए जेट ब्लैक काजल को आंखों में जरूर सजाएं।