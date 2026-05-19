ऑरेंज अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लगीं मृणाल ठाकुर, टीका-झुमकों ने लगाए चार चांद
Ethnic Fashion Tips: मृणाल ठाकुर का ऑरेंज अनारकली सूट लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। हैवी झुमके, मांग टीका और सिंपल मेकअप ने उनके ट्रेडिशनल अंदाज को और भी खास बना दिया।
Mrunal Thakur Royal Ethnic Look: मृणाल ठाकुर अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ एलिगेंट फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। उनका हर ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है। हाल ही में अभिनेत्री ऑरेंज रंग के खूबसूरत अनारकली सूट में नजर आईं जिसमें उनका रॉयल और ग्रेसफुल अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
फ्लोई अनारकली, हैवी झुमके और मांग टीका ने उनके पूरे लुक को बेहद क्लासी बना दिया। फेस्टिव सीजन, शादी और फैमिली फंक्शन के लिए उनका यह एथनिक लुक शानदार इंस्पिरेशन है। अगर आप भी ट्रेडिशनल आउटफिट्स पसंद करती हैं, तो उनका यह लुक आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है।
ऑरेंज अनारकली सूट में दिखीं बेहद खूबसूरत
Mrunal Thakur ने ऑरेंज रंग का फ्लोई अनारकली सूट पहना है जो एकदम रॉयल है। सूट में खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और चौड़ा फ्लेयर देखने को मिला। यह आउटफिट ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ काफी एलिगेंट भी लग रहा था। ऑरेंज रंग गर्मियों और फेस्टिव सीजन दोनों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि उनका यह लुक लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है।
हैवी झुमकों ने बढ़ाई रॉयलनेस
इस लुक में उनके बड़े गोल्डन झुमके सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे थे। हैवी झुमकों ने उनके ट्रेडिशनल आउटफिट को और ज्यादा ग्रैंड बना दिया। आजकल बड़े झुमके एथनिक फैशन में काफी ट्रेंड में देखे जा रहे हैं।
मांग टीका ने पूरा किया ट्रेडिशनल लुक
Mrunal Thakur ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए मांग टीका भी पहना था। यह छोटी-सी एक्सेसरी उनके पूरे आउटफिट में रॉयल टच जोड़ रही थी। मांग टीका- शादी, मेहंदी, संगीत और फेस्टिव पार्टी जैसे मौकों के लिए काफी पसंद किया जाता है।
सिंपल मेकअप में दिखीं बेहद ग्लोइंग
उन्होंने अपने मेकअप को बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखा। न्यूड और ग्लोइंग मेकअप उनके ट्रेडिशनल लुक के साथ काफी अच्छा लग रहा था। लुक में सॉफ्ट आई मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और ग्लोइंग बेस देखने को मिला, जिसने पूरे आउटफिट को बैलेंस किया।
हेयरस्टाइल ने बढ़ाई एलिगेंस
Mrunal Thakur ने गजरा बन हेयरस्टाइल चुना, जो उनके एथनिक लुक के साथ काफी क्लासी लग रहा था। ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ ये हेयरस्टाइल खूब फबता है।
फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए शानदार इंस्पिरेशन
अगर आप किसी शादी, फेस्टिवल या फैमिली फंक्शन के लिए ट्रेडिशनल लुक ढूंढ रही हैं, तो Mrunal Thakur का यह अनारकली लुक शानदार इंस्पिरेशन हो सकता है। इस लुक को आसानी से रीक्रिएट कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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