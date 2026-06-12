एक लुक में दिखीं परी, दूसरे में बिखेरा पंजाबी स्वैग, मृणाल के ये अंदाज जीत लेंगे दिल
गर्मियों की शादियों में भारी कपड़ों की जगह हल्के और खूबसूरत पहनावे की तलाश है, तो मृणाल ठाकुर के ये दो लेटेस्ट लुक आपके लिए बेहतरीन प्रेरणा बन सकते हैं। दोनों ही लुक आराम और खूबसूरती का शानदार मेल हैं।
शादी का मौसम आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि ऐसा क्या पहना जाए जो खूबसूरत भी लगे और गर्मी में आरामदायक भी रहे। भारी कढ़ाई वाले कपड़े और गहरे रंग कई बार अच्छे तो लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक पहनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मृणाल ठाकुर के लेटेस्ट दो लुक्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।
एक तरफ उनका हल्के आसमानी रंग का बेहद नाजुक और शाही अंदाज है, तो दूसरी तरफ चमकीले पीले रंग का खुशियों से भरा पंजाबी लुक। दोनों ही पहनावे गर्मियों की शादी, मेहंदी, संगीत और परिवार की छोटी-बड़ी रस्मों के लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों लुक की खास बातें।
पहला लुक: आसमानी रंग में दिखा शाही अंदाज
मृणाल का पहला लुक उन लोगों के लिए है जो भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। हल्के आसमानी रंग का ये आउटफिट पहली नजर में ही ताजगी का एहसास देता है। गर्मियों के मौसम में ऐसे हल्के रंग आंखों को सुकून देते हैं और तस्वीरों में भी बेहद खूबसूरत भी लगते हैं।
क्या है इस लुक की खासियत?
- पूरे आउटफिट में हल्की और बारीक कढ़ाई की गई है।
- चौड़ी घेर वाला प्लाजो जितना कंफर्टेबल है, उतना ही कूल लुक भी दे रहा है।
- साथ में मैचिंग श्रग लुक को और आकर्षक बना रहा है, ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है।
- मृणाल ने इस लुक के साथ भारी ज्वेलरी की बजाय सिर्फ झुमकों को चुना है। यही वजह है कि पूरा ध्यान पहनावे की खूबसूरती पर जाता है।
- किस मौके पर पहन सकते हैं? सगाई, संगीत, दिन की शादी या फिर परिवार की खास रस्में।
दूसरा लुक: पीले रंग में दिखी शादी वाली रौनक
अगर आपको चमकीले रंग पसंद हैं, तो मृणाल का दूसरा लुक जरूर पसंद आएगा। पीला रंग अपने आप में खुशी, उत्साह और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि मेहंदी और हल्दी जैसे कार्यक्रमों में यह रंग सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।
क्या है इस लुक की खासियत?
- पूरे पहनावे पर सुनहरे धागों की खूबसूरत कारीगरी नजर आती है।
- गहरे बैंगनी रंग की सलवार पूरे लुक को अलग पहचान दे रही है।
- रंगों का यह मेल बेहद आकर्षक और उत्सव वाला एहसास देता है।
- घूमने पर पहनावे का घेर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है।
- इस लुक में मृणाल ने पारंपरिक झुमकों और कंगनों को चुना है, जो शादी वाले माहौल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।
- किस मौके पर पहन सकते हैं? मेहंदी, हल्दी, परिवार की पूजा या फिर दिन के समारोह।
समर वेडिंग के लिए मृणाल से लें स्टाइलिंग टिप्स
- हल्के रंगों को दें प्राथमिकता: गर्मी में हल्के रंग ज्यादा आरामदायक और खूबसूरत लगते हैं।
- कम गहनों में भी दिख सकती हैं शानदार: जरूरी नहीं कि हर लुक के साथ भारी गहने पहने जाएं। कभी-कभी सिर्फ झुमके भी कमाल कर सकते हैं।
- आराम को नजरअंदाज ना करें: ऐसा पहनावा चुनें जिसमें आप घंटों आराम से रह सकें।
- रंगों के साथ करें प्रयोग: पीले और बैंगनी जैसे रंगों का मेल आपके लुक को यादगार बना सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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