मृणाल ठाकुर की गोल्डन साड़ी में रॉयल झलक, लें साड़ी स्टाइलिंग टिप्स

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपने लेटेस्ट गोल्डन साड़ी लुक से सबका दिल जीत लिया है। पारंपरिक एलिगेंस और मॉडर्न स्टाइल का मेल उनका यह लुक फेस्टिव-वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

Thu, 30 Oct 2025 11:27 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Mrunal Thakur Saree Styling: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हमेशा अपने फैशन चॉइस से सबका दिल जीत लेती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने नए फोटोशूट में एक खूबसूरत साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सुनहरे रंग की यह साड़ी उनके रॉयल अंदाज और क्लासिक ग्रेस का बेहतरीन उदाहरण है। मृणाल ने अपने पारंपरिक लुक को मॉडर्न टच के साथ इस तरह कैरी किया कि यह फेस्टिव और वेडिंग सीजन दोनों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है। उनका यह लुक ट्रेंडसेटर बन चुका है जो हर उस महिला को पसंद आएगा जो ट्रेडिशनल लुक में आधुनिकता का मेल चाहती है।

साड़ी लुक की डिटेल्स

  • साड़ी का रंग और फैब्रिक: मृणाल ठाकुर ने हल्के गोल्डन शेड की हैंडक्राफ्टेड सिल्क साड़ी पहनी है जिसपर महीन जरी और सीक्वेन एंब्रॉयडरी की गई है। साड़ी का शाइनिंग टेक्सचर रोशनी में बेहद खूबसूरत झलक दे रहा है।
  • ब्लाउज डिटेल्स: उन्होंने गहरे वॉयलेट कलर के हैवी वर्क वाले ब्लाउज को पेयर किया है। ब्लाउज की स्लीव्स और नेकलाइन पर मिरर वर्क और थ्रेड एंब्रॉयडरी का खूबसूरत काम किया गया है।
  • ज्वेलरी स्टाइलिंग: इस लुक को उन्होंने एमराल्ड ग्रीन कुंदन चोकर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स के साथ कंपलीट किया है। उनका ज्वेलरी सेलेक्शन क्लासिक और सोफिस्टिकेटेड दोनों है जो उनके चेहरे की शालीनता को और निखारता है।
  • मेकअप और हेयरस्टाइल: मृणाल ने मिनिमल मेकअप लुक अपनाया- न्यूड लिप्स, ड्यूई बेस और शिमरी आईशैडो। स्ट्रेट ओपन हेयर उनके पूरे लुक में एलिगेंस जोड़ रहे हैं।
  • फुटवियर और एक्सेसरीज: उन्होंने गोल्डन हील्स और स्टेटमेंट रिंग के साथ लुक को फाइनल टच दिया।

स्टाइलिंग टिप्स- मृणाल ठाकुर का यह सुनहरा साड़ी लुक हर फेस्टिव और वेडिंग फंक्शन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। रॉयल ब्लाउज, मिनिमल ज्वेलरी और नेचुरल मेकअप के साथ उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक सौंदर्य का शानदार संतुलन दिखाया। उनका यह अंदाज भारतीय फैशन में टाइमलेस ग्रेस की मिसाल है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
