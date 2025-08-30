हरी-पीली सी साड़ी पहन गणेश पूजा के लिए रेडी हुईं मृणाल ठाकुर, तस्वीरें देखते ही बोलेंगे 'गजब सुंदर' Mrunal thakur ganesh chaturthi 2025 divine look ready in green yellow multicolor hued saree wtih special ornaments, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनMrunal thakur ganesh chaturthi 2025 divine look ready in green yellow multicolor hued saree wtih special ornaments

हरी-पीली सी साड़ी पहन गणेश पूजा के लिए रेडी हुईं मृणाल ठाकुर, तस्वीरें देखते ही बोलेंगे 'गजब सुंदर'

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के बाद अपने डिवाइन लुक की फोटोज शेयर की है। जिसमे उनकी मल्टीकलर साड़ी और साथ में पहने ब्यूटीफुल ज्वैलरी का लुक बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा है और महिलाएं इससे जरूर इंस्पायर हो सकती हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 09:16 AM
share Share
Follow Us on
हरी-पीली सी साड़ी पहन गणेश पूजा के लिए रेडी हुईं मृणाल ठाकुर, तस्वीरें देखते ही बोलेंगे 'गजब सुंदर'

गणेश पूजा की धूम चारों तरफ है। अब मृणाल ठाकुर ने अपनी सुंदर फोटोज को फैंस के साथ शेयर किया है। गणेश पूजा के लिए रेडी मृणाल का लुक बेहद सुंदर दिख रहा है। हरी-पीली रंग की साड़ी में भारतीय नारी का लुक काफी इंप्रेसिव है। पैरों में पायल से लेकर कानों में पहने झुमके फेस्टिवल वाले लुक को खास बना रहा है।

मृणाल ठाकुर

साड़ी का कलर है बेहद खास

त्योहारों का समय बिल्कुल वाइब्रेंट वाइब्स आती है। ऐसे में कपड़ों से भी त्योहार वाली वाइब्स आनी चाहिए। मृणाल की ये साड़ी त्योहारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गणेश पूजा के लिए मिस ठाकुर ने हरे, पीले, ऑरेंज कलर की साड़ी को चुना है। जिसे पहनकर उनका लुक डिवाइन दिख रहा है। वहीं साड़ी के साथ ग्रीन कलर के ब्यूटीफुल स्लीवलेस ब्लाउज को पेयर किया गया है।

ज्वैलरी से लेकर मेकअप था खास

मिस ठाकुर गणेश उत्सव के खास मौके पर पूरे लुक को स्पेशल रखा है। साड़ी की तरह ही उनकी ज्वैलरी भी बेहद खास थी। पैरों में छोटे घुंघरूओं की पैजनी, कानों में गोल्ड के हैवी झुमके और कॉकटेल रिंग के साथ गोल्डन कड़ा परफेक्ट दिख रहा। जिसे म़णाल ने न्यूड टोन मेकअप के साथ कंप्लीट किया है। कोहल आईलाइनर, ब्रॉन्ज ग्लिटर के साथ माथे पर छोटी बिंदी त्योहार वाले लुक को पूरा कर रही है।

मृणाल ठाकुर

परफेक्ट इंस्पिरेशन

मृणाल ठाकुर का ये लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो त्योहार पर काम के बीच रेडी होना चाहती है और अपने लुक में फेस्टिवल की वो वाइब्रेंट फीलिंग चाहती है। ऐसी कलरफुल साड़ी और थॉटफुल ज्वैलरी सिंपल लुक को भी अट्रैक्टिव बना सकती है।

Mrunal Thakur Ganesh Chaturthi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।