हरी-पीली सी साड़ी पहन गणेश पूजा के लिए रेडी हुईं मृणाल ठाकुर, तस्वीरें देखते ही बोलेंगे 'गजब सुंदर'

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के बाद अपने डिवाइन लुक की फोटोज शेयर की है। जिसमे उनकी मल्टीकलर साड़ी और साथ में पहने ब्यूटीफुल ज्वैलरी का लुक बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा है और महिलाएं इससे जरूर इंस्पायर हो सकती हैं।

गणेश पूजा की धूम चारों तरफ है। अब मृणाल ठाकुर ने अपनी सुंदर फोटोज को फैंस के साथ शेयर किया है। गणेश पूजा के लिए रेडी मृणाल का लुक बेहद सुंदर दिख रहा है। हरी-पीली रंग की साड़ी में भारतीय नारी का लुक काफी इंप्रेसिव है। पैरों में पायल से लेकर कानों में पहने झुमके फेस्टिवल वाले लुक को खास बना रहा है।

साड़ी का कलर है बेहद खास त्योहारों का समय बिल्कुल वाइब्रेंट वाइब्स आती है। ऐसे में कपड़ों से भी त्योहार वाली वाइब्स आनी चाहिए। मृणाल की ये साड़ी त्योहारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गणेश पूजा के लिए मिस ठाकुर ने हरे, पीले, ऑरेंज कलर की साड़ी को चुना है। जिसे पहनकर उनका लुक डिवाइन दिख रहा है। वहीं साड़ी के साथ ग्रीन कलर के ब्यूटीफुल स्लीवलेस ब्लाउज को पेयर किया गया है।

ज्वैलरी से लेकर मेकअप था खास मिस ठाकुर गणेश उत्सव के खास मौके पर पूरे लुक को स्पेशल रखा है। साड़ी की तरह ही उनकी ज्वैलरी भी बेहद खास थी। पैरों में छोटे घुंघरूओं की पैजनी, कानों में गोल्ड के हैवी झुमके और कॉकटेल रिंग के साथ गोल्डन कड़ा परफेक्ट दिख रहा। जिसे म़णाल ने न्यूड टोन मेकअप के साथ कंप्लीट किया है। कोहल आईलाइनर, ब्रॉन्ज ग्लिटर के साथ माथे पर छोटी बिंदी त्योहार वाले लुक को पूरा कर रही है।