साड़ी में दिखा मृणाल ठाकुर का देसी अंदाज, मराठी कल्चर की झलक

मृणाल ठाकुर अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने सेंस ऑफ स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उनका मराठी मुलगी लुक सोशल मीडिया और फैशन जगत में खूब पसंद किया जा रहा है। इस लुक में मृणाल ने पारंपरिक मराठी पहनावे को आधुनिक टच के साथ अपनाया है जो उन्हें बेहद एलिगेंट और ग्रेसफुल बनाता है। हरे और लाल रंग की सिल्क साड़ी, सुनहरी बॉर्डर और उस पर बने पारंपरिक मोटिफ मराठी संस्कृति की झलक देते हैं। साड़ी के साथ पहना गया लाल ब्लाउज, ट्रेडिशनल नथ, चोकर नेकलेस और कानों के झुमके पूरे लुक को रॉयल फिनिश देते हैं। बालों को स्लीक बन में बांधकर और मिनिमल मेकअप के साथ मृणाल ने यह साबित किया कि सादगी में भी गजब की खूबसूरती होती है। उनका यह अंदाज उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो पारंपरिक लुक में क्लास और मॉडर्न फील चाहती हैं।