Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनMrunal Thakur Ethnic Marathi Mulgi look Wins Hearts Online
साड़ी में दिखा मृणाल ठाकुर का देसी अंदाज, मराठी कल्चर की झलक

साड़ी में दिखा मृणाल ठाकुर का देसी अंदाज, मराठी कल्चर की झलक

संक्षेप:

बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर का मराठी मुलगी लुक इन दिनों चर्चा में है। पारंपरिक नौवारी साड़ी से प्रेरित इस स्टाइल में उन्होंने मराठी संस्कृति, सादगी और रॉयल ग्रेस को बेहद खूबसूरती से पेश किया है।

Dec 16, 2025 07:57 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मृणाल ठाकुर अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने सेंस ऑफ स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उनका मराठी मुलगी लुक सोशल मीडिया और फैशन जगत में खूब पसंद किया जा रहा है। इस लुक में मृणाल ने पारंपरिक मराठी पहनावे को आधुनिक टच के साथ अपनाया है जो उन्हें बेहद एलिगेंट और ग्रेसफुल बनाता है। हरे और लाल रंग की सिल्क साड़ी, सुनहरी बॉर्डर और उस पर बने पारंपरिक मोटिफ मराठी संस्कृति की झलक देते हैं। साड़ी के साथ पहना गया लाल ब्लाउज, ट्रेडिशनल नथ, चोकर नेकलेस और कानों के झुमके पूरे लुक को रॉयल फिनिश देते हैं। बालों को स्लीक बन में बांधकर और मिनिमल मेकअप के साथ मृणाल ने यह साबित किया कि सादगी में भी गजब की खूबसूरती होती है। उनका यह अंदाज उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो पारंपरिक लुक में क्लास और मॉडर्न फील चाहती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृणाल ठाकुर के लुक की खास बातें

  • पारंपरिक साड़ी: हरे रंग की सिल्क साड़ी पर लाल और गोल्डन बॉर्डर मराठी ट्रेडिशन को खूबसूरती से दर्शाता है।
  • ब्लाउज डिजाइन: रेड ब्रोकेड ब्लाउज पारंपरिक कारीगरी को हाईलाइट करता है और साड़ी के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बनाता है।
  • ज्वेलरी स्टाइल: गोल्ड चोकर, झुमके और नथ मराठी मुलगी लुक का सबसे अहम हिस्सा हैं जो रॉयल और क्लासिक फील देते हैं।
  • मेकअप और हेयर: न्यूड बेस, सॉफ्ट आई मेकअप, बिंदी और गजरा के साथ स्लीक बन हेयरस्टाइल लुक को एलिगेंट बनाते हैं।
  • कल्चरल कनेक्शन: यह लुक मराठी संस्कृति, परंपरा और फेमिनिन ग्रेस का खूबसूरत प्रतिनिधित्व करता है।

ये भी पढ़ें:फैशन ट्रेंड के साथ कम्फर्ट का भी रखेंगे ख्याल विंटर को-ऑर्ड सेट, देखें डिजाइंस

फैशन इंस्पिरेशन: मृणाल ठाकुर का मराठी मुलगी लुक परंपरा और आधुनिकता का शानदार मेल है। सिल्क साड़ी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उनका यह अंदाज मराठी संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाता है और हर महिला को एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक अपनाने की प्रेरणा देता है। फेस्टिव, शादी या पारंपरिक समारोहों के लिए यह परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Mrunal Thakur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।