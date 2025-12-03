एथनिक ग्लैम! मृणाल ठाकुर का मिनिमल-चिक साड़ी लुक, फैंस बोले-देसी क्वीन
मृणाल ठाकुर का यह लाइम-येलो साड़ी लुक एलिगेंस, ग्रेस और मॉडर्न ग्लैम का बेस्ट उदाहरण है। मिनिमल मेकअप, खूबसूरत ज्वेलरी और परफेक्ट ड्रेपिंग- सब मिलकर इस आउटफिट को स्टनिंग बनाते हैं।
एथनिक फैशन की दुनिया में मृणाल ठाकुर हमेशा अपने एलिगेंट और टाइमलेस स्टाइल से खास जगह बनाती हैं। इस बार भी उनका लाइम-येलो साड़ी लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चमकीले लेकिन सॉफ्ट टोन वाली यह साड़ी मृणाल की ग्रेसफुल पर्सनालिटी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इसके स्कैलप्ड बॉर्डर, नाजुक एम्ब्रॉयडरी और फ्लोई टेक्सचर से आउटफिट में एक रॉयल टच आता है। स्लीवलेस एम्बेलिश्ड ब्लाउज इस पूरे लुक में मॉडर्न ग्लैम जोड़ता है, वहीं मिनिमल ज्वेलरी और सटल मेकअप मृणाल की नेचुरल ब्यूटी को और उभार रहे हैं। उनके हेयरस्टाइल की सॉफ्ट वेव्स और ग्लोइंग बेस मेकअप इस लुक को और भी ड्रीमी बनाते हैं। उनका यह लुक हर फेस्टिव, वेडिंग या कॉकटेल फंक्शन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकता है। जानें उनके लुक की खास बातें-
साड़ी का रॉयल फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी
लाइम-येलो सिल्की फैब्रिक पर की गई नाजुक गोल्डन एम्ब्रॉयडरी साड़ी को एक रॉयल टच देती है। स्कैलप्ड बॉर्डर इसे और भी ग्रेसफुल बनाता है।
ब्लाउज का स्टाइलिश डिजाइन
स्लीवलेस, डिटेल्ड और एम्बेलिश्ड ब्लाउज मृणाल की फिगर को खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करता है। यह ओवरऑल एथनिक लुक में ग्लैमर का परफेक्ट बैलेंस जोड़ता है।
ग्लोइंग मेकअप और नेचुरल ब्यूटी
सटल मेकअप, न्यूड टोन लिप्स और हल्का ग्लो मृणाल के चेहरे की नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट करता है। वहीं, सॉफ्ट बन हेयरस्टाइल पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है।
स्टेटमेंट ज्वेलरी ने बढ़ाई शान
गोल्ड स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हाथों में मिनिमल बैंगल्स- मृणाल का यह ज्वेलरी कॉम्बिनेशन साड़ी के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है।
फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
यह लाइम-येलो शेड ट्रेंडी भी है और फेस्टिव-रेडी भी। इस तरह का लुक किसी हल्दी सेरेमनी, दिन के फंक्शन या कॉकटेल इवेंट में बेहतरीन लगता है। मृणाल के स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो कर आप भी अपने लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
