एलिगेंस और ग्रेस का सही बैलेंस: माधुरी दीक्षित के लहंगा लुक से लें स्टाइलिंग टिप्स

संक्षेप:

माधुरी दीक्षित नेने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं। येलो साड़ी, मिनिमल मेकअप और रॉयल ग्रेस के साथ उनका यह लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

Dec 23, 2025 03:25 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित नेने आज भी अपनी खूबसूरती, ग्रेस और एलिगेंट स्टाइल से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। उम्र उनके लिए महज एक नंबर है और यह बात उनके हर लुक में साफ नजर आती है। हाल ही में माधुरी का एक ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है जिसमें वह खूबसूरत येलो लहंगे में नजर आ रही हैं। इस लुक में उनका क्लासिक अंदाज और एलिगेंस एक बार फिर फैशन लवर्स को इंस्पायर कर रहा है।

हल्के लेकिन रिच कलर पैलेट, खूबसूरत जरी वर्क और परफेक्ट ड्रेपिंग उनके लुक को रॉयल टच दे रही है। माधुरी ने इस लहंगे को हैवी ब्लाउज, कुंदन झुमकों और सॉफ्ट मेकअप के साथ स्टाइल किया है, जो उनके नेचुरल ब्यूटी और ग्रेस को और उभारता है। उनका ये लुक शादी सीजन, फेस्टिव और खास मौकों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है। जानें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स-

  • साड़ी डिटेल्स: माधुरी का लहंगा हल्के पीले (मस्टर्ड येलो टोन) रंग का है जिसपर हैवी सिल्वर और गोल्डन जरी वर्क किया गया है। लहंगे का बॉर्डर खास तौर पर ध्यान खींचता है जिसमें मरून और गोल्डन टच इसे और भी रिच लुक देता है। लहंगे की ड्रेपिंग बेहद सॉफ्ट और ग्रेसफुल है जो माधुरी की पर्सनालिटी को परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट कर रही है।
  • डिजाइनर ब्लाउज: इसके साथ माधुरी ने डीप नेकलाइन वाला हैवी वर्क ब्लाउज कैरी किया है जो उनके पूरे आउटफिट को बैलेंस करता है। ब्लाउज की डिटेलिंग लहंगा के साथ शानदार तालमेल बिठाती है और लुक को ओवरडोन होने से बचाती है।
  • ज्वेलरी चॉइस: माधुरी ने अपने लुक को कंप्लीट किया है हैवी कुंदन और पोल्की स्टाइल झुमकों के साथ। साथ में मैचिंग कंगन और स्टेटमेंट रिंग उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार रहे हैं। ज्वेलरी ओवरडू ना होते हुए भी रॉयल टच देती है।
  • मेकअप डिटेल्स: माधुरी का मेकअप सॉफ्ट और ग्लोइंग रखा गया है। नेचुरल बेस, सॉफ्ट ब्राउन आईशैडो, काजल से डिफाइंड आंखें, पीची-पिंक ब्लश, न्यूड पिंक लिपस्टिक और छोटी सी लाल बिंदी उनके ट्रेडिशनल चार्म को और बढ़ा रही है।

  • हेयरस्टाइल: हेयरस्टाइल में माधुरी ने स्लीक बन बनाया है जिसे गजरे से सजाया गया है। यह क्लासिक हेयरडू उनके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा रहा है।

फैशन टिप: कुल मिलाकर, माधुरी दीक्षित नेने का यह ट्रेडिशनल लुक साबित करता है कि सादगी, क्लास और ग्रेस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। उनके लुक और स्टाइलिंग सीक्रेट्स को फॉलो कर आप भी अपने लिए क्लासिक लुक क्रिएट कर सकती हैं।

चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
