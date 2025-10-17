दिवाली पार्टी में इन हसीनाओं के साड़ी लुक्स दिख रहे थे बेस्ट, क्या आपने देखे?

संक्षेप: Diwali 2025: बॉलीवुड की दिवाली पार्टी में फिल्मी हसीनाओं के स्टनिंग लुक देखने को मिले। जिसमे से कुछ हॉट अंदाज में नजर आईं तो वहीं कुछ ने फेस्टिवल के लिए देसी वाइब्स को चुना। साड़ी में रेडी इन एक्ट्रेसेज के लुक दिखने में ब्यूटीफुल लगे। आप भी देख लें ये लुक्स।

बॉलीवुड पर भी दिवाली का खुमार छाया है। एक के बाद एक रही पार्टी में हीरोइनों के गॉर्जियस लुक्स नजर आ रहे। कुछ एक्ट्रेसेज को ग्लैमरस और हॉट लुक में नजर आ रहीं। वहीं कुछ के दिवाली लुक परफेक्ट दिख रहे। त्योहार पर देसी वाइब्स अच्छी लगती है। ऐसे में इन हीरोइनों की साड़ियां और लुक्स हमें भी पसंद आ गए। तो आप भी देख लें कुछ सेलेक्टेड गॉर्जियस साड़ी वाले लुक।

मौनी रॉय का देसी लुक मौनी रॉय ने रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी के लिए गॉर्जियस साड़ी को चुना। लैवेंडर शेड और टिश्यू फैब्रिक के साथ किनारों पर लगा गोटा साड़ी को खास बना रहा था। जिसे अर्थ ऑफिशियल ब्रांड से लिया गया है। वहीं इस लुक को मौनी ने ऑइकॉनिक मांगटीका के साथ कंप्लीट किया और बाकी ज्वैलरी डिच की। दिवाली पार्टी में अलग दिखना है तो मौनी का ये लुक ब्यूटीफुल है।

जैकलीन की लाल साड़ी वैसे तो जैकलीन फर्नांडिज की ये साड़ी वेडिंग फंक्शन के लिए ज्यादा परफेक्ट दिख रही थी। लेकिन जैकलीन का स्टाइल ब्यूटीफुल दिखा। सिल्क फैब्रिक बेस बूटा काम वाली हैवी साड़ी स्टनिंग दिख रही थी। जिसे जैकलीन ने ग्रीन एमरॉल्ड और पोल्की चोकर से कंप्लीट किया था। माथे पर बिंदी और हाई पोनीटेल लुक को स्टनिंग बनाने के लिए काफी था।

मृणाल ठाकुर की रॉयल ब्लू साड़ी दिवाली की पार्टी के लिए मृणाल ठाकुर ने रॉयल ब्लू कलर की इस कॉकटेल पार्टी को चुना। जो उनके ग्लैम को और बढ़ा रही थी। साड़ी की शाइन यूंही बनी रहे इसके लिए कानों में सिल्वर शार्ट डैंगलर के साथ पेयर किया गया था। वहीं साइड पार्टीशन हेयर बन इस लुक को गॉर्जियस बनाने के लिए काफी दिख रहा था।

लाइम ग्रीन साड़ी का चार्म अगर आपको भी भीड़ में हटकर दिखना है तो कल्कि की तरह लाइम ग्रीन साड़ी को चुनें। ट्रेंडी गोटा बॉर्डर के साथ एंब्रायडरी वाले फुल स्लीव ब्लाउज का लुक चार्मिंग है। जिसे रेड चोकर नेकपीस और बालों में ऑर्किड के फूलों के साथ पेयर किया गया है। कल्कि का ये लुक इंटररेस्टिंग दिख रहा है।

विद्या बालन की रेड साड़ी वैसे तो विद्या बालन किसी पार्टी में नजर नहीं आईं लेकिन उनका ये रेड साड़ी लुक दिवाली के लिए परफेक्ट दिखा। खूबसूरत बांधनी प्रिंट की साड़ी के साथ गले का नेकपीस ब्यूटीफुल दिख रहा था और उनके लुक को भी दिवाली के लिए रेडी दिखा रहा था। तो अब इन लुक्स को देख खुद ही तय करें किस एक्टर के साड़ी लुक ने किया आपको इंप्रेस।