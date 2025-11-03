जया किशोरी की तरह पहनें सुंदर सूट्स, आपकी सादगी लूट लेगी हर महफिल
संक्षेप: Jaya Kishori Suit Looks: मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जीवन को लेकर अपने अलग विचारों के लिए जानी जाती हैं। साथ ही उनके फैशन सेंस की भी लोग खूब तारीफ करते हैं। जया हर जगह सूट कैरी करती हैं, चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।
मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी अपनी बातों की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। जीवन और प्रेम को लेकर उनके विचार सबसे अलग होते हैं। जया किशोरी की बातों के अलावा उनके ड्रेसिंग सेंस की हमेशा तारीफ होती हैं। जया हर जगह सूट कैरी करती हैं और उनके सूट डिजाइंस बेहद सिंपल लेकिन सुंदर होते हैं। कई बार वह बता चुकी हैं कि कपड़ा लेकर टेलर से सिलवाती हैं। उन्हें रेडीमेड सूट पसंद नहीं आते हैं। अगर आप भी हर महफिल में सिंपल दिखना पसंद करती हैं तो जया के सूट लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
येलो अनारकली सूट
येलो कलर का अनारकली सूट जया किशोरी ने कैरी किया है। इस पर उन्होंने फ्रंट स्टाइल दुपट्टा लिया हुआ है। पर्ल-सिल्वर वाले झुमके के साथ लुक को कंप्लीट किया हुआ है।
कॉटन सूट
जया किशोरी खास जगहों पर कॉटन सूट पहनना भी पसंद करती हैं। इसमें ग्रेस के साथ स्टाइलिश लुक मिलता है। ब्लैक-रेड के कॉम्बिनेशन वाला सूट जया पर खिल रहा है।
पिंक सूट
पिंक कलर का सिंपल जरी वर्क वाला सूट जया पर सुंदर लग रहा है। इस तरह के सूट के साथ नेट दुपट्टा और हैवी स्टाइल ईयरिंग्स अच्छे लगेंगे।
पर्पल लुक
जया किशोरी ने हैवी स्टाइल वाला पर्पल सूट सिलवाया है। इसका बॉर्डर वाला वर्क खूबसूरत लग रहा है और उन्होंने दुपट्टे के साथ कैरी किया है। हैवी वर्क वाले सूट पर जया ने हल्के ईयरिंग्स पहने हैं।
गुलाबी लुक
गुलाबी रंग का सिंपल सूट जया ने स्टाइल किया है और इस पर बंधानी प्रिंट वाला दुपट्टा लिया है। अगर सूट सिंपल हो तो दुपट्टा हैवी लुक में अच्छा लगता है। इस पर हैवी स्टाइल ईयरिंग्स भी सुंदर लगेंगे।
गोटा डिजाइनर सूट
गोटा-लेस वाले सूट पहने खूब चला करते हैं लेकिन जया किशोरी अभी भी इस तरह के सूट पहनती हैं। ऐसे सूट आप किसी खास फंक्शन के लिए चुन सकते हैं।
