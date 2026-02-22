Hindustan Hindi News
अभी सिलवा लें ये ट्रेंडी सलवार-कुर्ता, राधिका मर्चेंट के लेटेस्ट लुक से ले सकती हैं टिप्स

Feb 22, 2026 07:07 pm IST
Trending Salwar Kurta Design: अगर आप एथिनिक लुक पसंद करती हैं और कुछ ट्रेंडिंग डिजाइन खोज रही हैं तो अपने कलेक्शन में ये कुर्ता सलवार की डिजाइन जरूर स्टिच करवा लें। जिसे राधिका मर्चेंट से लेकर आलिया और करीना तक पहन चुकी हैं। 

अगर आप लेटेस्ट लुक ट्राई करना चाहती हैं तो इन दिनों एक्ट्रेसेज और सेलेब्स का फेवरेट ये कुर्ता-सलवार जरूर स्टिच करवा लें। सबसे खास बात कि कुर्ते की ये डिजाइन मिडिल एज से लेकर यंग लेडीज पर फिट बैठ रही हैं। वहीं कुर्ते की डिजाइन ज्यादातर बॉडी टाइप पर भी सूट कर रही है। हाल ही में राधिका मर्चेंट जामनगर में शार्ट कुर्ता और फारसी सलवार को पहनें नजर आईं। आलिया भट्ट, करीना कपूर, मोना सिंह के साथ राधिका मर्चेंट की तरह आप भी सलवार-कुर्ते की ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।

राधिका मर्चेंट

राधिका मर्चेंट का डीप रेड कुर्ता और फारसी सलवार लुक

राधिका मर्चेंट ने हाल ही में जामनगर में वेडिंग फंक्शन में ब्यूटीफुल फारसी सलवार और शार्ट कुर्ता पहने दिखीं। लूज फिटिंग के साथ वी शार्ट नेकलाइन और लांग लूज स्लीव वाले इस कुर्ते पर फ्रंट की नेकलाइन पर बनी एंब्रायडरी को हेमलाइन तक बनाया गया है। वहीं साइड से पार्टीशन करके उसे ब्लैंक छोड़ा गया है। आप चाहें तो इस तरह के कुर्ता और सलवार की डिजाइन को स्टिच करवा सकते हैं।

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट का फ्रंट बटन अप कुर्ता और फारसी सलवार

अगर आप थोड़ा डिजाइनर लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो आलिया भट्ट की तरह शार्ट कुर्ती में फ्रंट से बटनअप डिजाइन स्टिच करवा लें। साथ में प्लेन फारसी सलवार को पेयर करें। होली से लेकर वेडिंग फंक्शन के लिए इस तरह के कुर्ते अट्रैक्टिव दिखेंगे।

करीना कपूर

करीना कपूर का लूज फिटिंग कुर्ता

करीना कपूर का ये कुर्ता तो फौरन वायरल हो गया। गोटा वर्क के साथ कुर्ते की लूज फिटिंग डिजाइन इसे बिल्कुल हटके बना रही है। तो आप चाहे मिड 30 में हो या फिर मिड 40 में इस तरह के कुर्ता सेट पहनकर ब्यूटीफुल और ट्रेंडी लुक आसानी से पा सकती हैं।

मोना सिंह

मोना सिंह का लुक

अगर आप शार्ट कुर्ता पहनना प्रिफर नहीं करना चाहती हैं तो मोना सिंह की तरह फारसी सलवार के साथ लांग लेंथ का कुर्ता भी ट्राई कर सकती हैं। लूज फिटिंग और लूज लांग स्लीव के साथ मोना सिंह का ये कुर्ता डिजाइन काफी स्टनिंग दिख रहा है।

