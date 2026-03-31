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मॉम-टू-बी दिव्यांका त्रिपाठी के 5 कूल मैटरनिटी फैशन, प्रेग्नेंसी में मिलेगा क्लासी और कंफर्टेबल लुक

Mar 31, 2026 03:02 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी को खूब एन्जॉय कर रही हैं। खास बात यह है कि इस दौरान उनका स्टाइल भी काफी चर्चा में है। एक्ट्रेस कंफर्टेबल होने के साथ-साथ बेहद स्टाइलिश मैटरनिटी आउटफिट्स कैरी कर रही हैं। आइए, उनके कुछ खूबसूरत मैटरनिटी लुक्स पर एक नजर डालते हैं

मॉम-टू-बी दिव्यांका त्रिपाठी के 5 कूल मैटरनिटी फैशन, प्रेग्नेंसी में मिलेगा क्लासी और कंफर्टेबल लुक

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी जल्द ही मां बनने वाली हैं। कपल ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को गुड न्यूज दी। शादी के 10 साल बाद कपल के घर किलकारी गूंजने वाली है और इसे जुड़ी चीजें एक्ट्रेस अपने यूट्यूब वीडियो में शेयर करती रहती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वह बच्चे से सभी बातें करती रहती हैं और कैसे उसके हिसाब से खाना-पीना भी शुरू कर दिया है।

दिव्यांका सिर्फ फूड्स-लाइफस्टाइल का खास ख्याल नहीं रख रही हैं बल्कि वह खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए खूबसूरत आउटफिट्स भी कैरी कर रही हैं। उनके मैटरनिटी लुक्स स्टाइलिश दिखने के साथ बेहद आरामदायक भी होते हैं। आप भी प्रेग्नेंसी में स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए एक्ट्रेस से फैशन टिप्स ले सकती हैं।

दिव्यांका के कूल मैटरनिटी लुक्स-

1- मरून सूट लुक

Divyanka Tripathi 5 best Maternity outfits

दिव्यांका ने अपने बेबी शॉवर पर मरून कलर का लॉन्ग गाउन स्टाइल सूट कैरी किया, जिस पर साइड से दुपट्टा भी लिया हुआ है। इस लुक को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने बालों में लटकने वाला गजरा लगाया हुआ था। किसी खास फंक्शन के लिए ये लुक बेस्ट है।

2- लाइनिंग काफ्तान लुक

Divyanka Tripathi 5 best Maternity outfits

दिव्यांका ने लाइनिंग पैटर्न वाला काफ्तान पहना हुआ है। प्रेग्नेंसी के दौरान ढीले कपड़े काफी आराम देते हैं, तो आप इस तरह का काफ्तान अपनी वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं। इसमें कूल भी दिखेंगी और कंफर्टेबल भी।

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3- प्रिंटेड-ब्लू काफ्तान

Divyanka Tripathi 5 best Maternity outfits

एक्ट्रेस ने प्रिंटेड ब्लू कलर में लॉन्ग काफ्तान कैरी किया है। इसे पहनकर आपको नीचे लेगिन्स या जींस पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, तो कैरी कर सकती हैं। दिव्यांका का ये लुक क्लासी लग रहा है।

4- स्ट्रेट लूज सूट

Divyanka Tripathi 5 best Maternity outfits

किसी खास फंक्शन के लिए आप लूज स्टाइल में स्ट्रेट सूट पहन सकती हैं। दिव्यांका ने आसमानी रंग का स्ट्रेट सूट पहना हुआ है, जो क्लासी और एलिगेंट लुक दे रहा है। प्रेग्नेंसी के लिए कुछ इस तरह के सूट कैरी करें।

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5- सिल्वर एम्ब्रॉयडरी कुर्ता

Divyanka Tripathi 5 best Maternity outfits

दिव्यांका त्रिपाठी ने लाइट ब्लू कलर का कुर्ता लुक वाला काफ्तान-स्टाइल किया है। इसमें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी है, जो इसे एलिगेंट लुक दे रही है। ड्रेस का फिट ढीला और फ्लोई है, जो प्रेंग्नेंसी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ उन्होंने फ्लैट्स कैरी किए हैं।

फैशन टिप्स- प्रेग्नेंसी के दौरान आप वही कपड़े चुनें, जो आपको आराम दें और चुभन न दें। प्रेग्नेंसी के दौरान कई तरह की चीजें शरीर में चल रही होती है, ऐसे में शरीर को ऊपर से आप कपड़ों के साथ आराम दें। स्टाइलिश लुक के लिए आप दिव्यांका से फैशन टिप्स ले सकती हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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