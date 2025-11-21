Hindustan Hindi News
Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनीं मैक्सिको की फातिमा बॉश, भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से हुईं बाहर

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स बनीं मैक्सिको की फातिमा बॉश, भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से हुईं बाहर

संक्षेप:

Miss Universe 2025: 74वें मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता का नतीजा सामने आ गया है। मैक्सिको की सुंदरी फातिमा बॉश के सिर ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब सजा। वहीं भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 30 राउंड में सेलेक्ट होने के बाद टॉप 12 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाईं।

Fri, 21 Nov 2025 10:34 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
मिस यूनिवर्स 2025 के फाइनल राउंड का नतीजा आ गया है। मिस मैक्सिको फातिमा बॉश के सिर इस साल का मिस यूनिवर्स का खिताब सजाया गया। अपने बेहतरीन परफार्मेंस के साथ उन्होंने 130 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए टॉप 12 फिर टॉप 5 में जगह बनाई। वहीं फर्स्ट रनर अप का ताज मिस थाईलैंड के नाम रहा और सेकेंड रनर अप मिस वेनजुएला को बनाया गया। वहीं थर्ड रनर अप का खिताब मिस फिलिंपींस की झोली में गिरा। प्रतियोगिता में हर कंटेस्टेंट की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता ने जजों का दिल जीत लिया। लेकिन 5 देशों की सुंदरियों ने टॉप 5 में जगह बनाई।

टॉप 5 में जगह बनाने वाली कंटेस्टेंट

थाईलैंड

फिलिपींस

वेनेजुएला

मैक्सिको

कोट दईवोआर

ये रही मिस यूनिवर्स 2025 विनर की लिस्ट

मिस यूनिवर्स 2025 की विनर

चौथी रनर अप- कोट दईवोआर

थर्ड रनर अप- फिलिपींस

सेकेंड रनर अप- वेनेजुएला

फर्स्ट रनर अप- थाईलैंड

और, विनर- मैक्सिको

बता दें, मिस यूनिवर्स 2025 का ग्रैंड आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। नॉथाबुरी के इपैक्ट चैलेंजर हॉल में 21 नवंबर को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे आयोजित किया गया। वहीं इंडिया के दर्शकों ने इस लाइव शो को सुबह 6:30 बजे से देखा। इस प्रतियोगिता में दुनियाभर के 130 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया था। जिसमे भारत की ओर से राजस्थान की 21 वर्षीय मनिका विश्वकर्मा ने भाग लिया था। मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका से भारत को काफी उम्मीदें थी। लेकिन वो टॉप 12 में पहुंचने के लिए जजों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

कौन है मिस मैक्सिको फातिमा बोश

मिस मैक्सिको ने आयोजन के शुरुआत में ही कंट्रोवर्सी की वजह से दुनियाभर की मीडिया में सुर्खियां बटोरी थीं। जब मिस यूनिवर्स के होस्ट नवात इस्तरागिरिसिल ने उन्हें लाइव सेशन के दौरान 'डम्ब' बोल दिया था। जिसके बाद मिस मैक्सिको ने लाइव सेशन रूम को छोड़ दिया था। फातिमा बोश फर्नांडिज मैक्सिको के विलाहरमोसा की रहने वाली हैं। जो जानवरों के प्रति अपनी सहानुभूति के लिए सराही जाती हैं। कम उम्र में ही डिस्लैक्सिया, एडीएचडी और हाइपर एक्टिविटी से ग्रस्त होने के बाद भी उन्होंने इन सारी कमियों को चुनौती की तरह लिया और अपनी स्ट्रेंथ में बदला। फातिमा ने फैशन एंड अपीरियल डिजाइन में पढ़ाई की है और वो सस्टेनेबल फैशन की वकालत करती हैं। उन्होंने वेस्ट मैटेरियल से आर्ट पीस बनाए हैं। साल 2018 से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, जब उन्होंने टोबस्को में क्राउन जीता था।

