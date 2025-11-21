Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 में पूछे गए ये 5 सवाल, इस जवाब से जीता फातिमा बॉश ने ताज

संक्षेप: Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिको की फातिमा बॉश के सिर सजा। वहीं भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में जगह बनाने में नाकामयाब हुईं। प्रतियोगिता के क्वेश्चन-आंसर राउंड में टॉप 5 कंटेस्टेंट से ये सवाल पूछे गए थे। जिसमे मिस मैक्सिको फातिमा बॉश ने ये जवाब दिया।

74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। साल 2025 में मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिको की फातिमा बॉश के सिर सजा। 21 नवंबर 2025 को हो रहे ग्रैंड फिनाले में दुनियाभर की 130 देश की सुंदरियों ने हिस्सा लिया था। जिसमे भारत की मनिका विश्वकर्मा भी शामिल थी। कंटेस्टेंट की शुरुआत से ही लोगों को अपनी प्यारी स्माइल, फैशन सेंस और इंटैलिजेंट से इंप्रेस कर रहीं मनिका ने टॉप 30 सुंदरियों की लिस्ट में जगह बनाई। लेकिन वो टॉप 12 की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाईं और उनका सफर खत्म हो गया। भारतीयों को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। वहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास नॉथाबुरी के इपैक्ट चैलेंजर हॉल इस इवेंट को आयोजित किया गया। जहां जजों ने टॉप 5 में इन देशों की सुंदरियों को चुना।

मिस यूनिवर्स टॉप 5 की लिस्ट थाईलैंड

फिलिपींस

वेनेजुएला

मैक्सिको

कोट दईवोआर

मिस यूनिवर्स का फाइनल राउंड है क्वेश्चन-आंसर राउंड ब्यूटी पीजेंट के फाइनल राउंड में जज चुने गए 5 कटेंस्टेंट से आर्थिक, सामाजिक और करंट सिचुएशन जैसे मुद्दों पर एक सवाल करते हैं। इन सवालों का जवाब ही टर्निंग प्वाइंट होता है और जज जिस जवाब से इंप्रेस होते हैं। उसे फाइनल किया जाता है। मिस यूनिवर्स फिनाले के स्टेज पर 5 कंटेस्टेंट से जजों ने ये 5 सवाल किए। जिनके जवाब ने जजों को इंप्रेस किया।

मिस थाईलैंड से पूछा गया पहला सवाल पर्ची से जज के नाम सेलेक्ट कर मिस थाईलैंड से पहला सवाल पूछा गया। क्वेश्चन-आंसर राउंड में पहला सवाल मिस थाईलैंड से किया गया।

सवाल: मिस थाईलैंड से पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन एसेंबली के सामने अगर बोलना हो तो वो कौन सा ग्लोबल टॉपिक चुनेंगी और क्यो?

जवाब: इस सवाल के जवाब में मिस थाईलैंड का जवाब था महिलाओं की समानता।

मिस फिलिपींस से पूछा गया सवाल सवाल: ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर ह्यूमिनिटी के लिए उनका क्या योगदान होगा?

जवाब: मिस फिलिपींस ने जवाब में बताया कि वो लोगों की उम्मीद बनना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया और बताया कि कैसे कठिन संघर्ष और मेहनत के बाद वो मिस यूनिवर्स के स्टेज पर पहुंची हैं।

मिस वेनेजुएला से पूछा गया सवाल सवाल: दुनिया में कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से वो अपने प्लेटफार्म को कैसे यूज करेंगी दुनिया में सहानुभूति और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिग बढ़ाने में।

जवाब: इस सवाल के जवाब में मिस वेनेजुएला ने बोला कि वो अपने ब्रॉड व्यू की मदद से डिफरेंट कल्चर को समझने के लिए लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ेंगी।

मिस मैक्सिको से पूछा गया सवाल सवाल: आज की परिस्थितियों के हिसाब से 2025 में महिला होने की कौन सी चुनौतियां हैं और वो मिस यूनिवर्स का टाइटल महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने में कैसे यूज करेंगी।

जवाब: इस सवाल के जवाब में मिस मैक्सिको ने बोला कि वो अपनी आवाज महिलाओं के लिए उठाएंगी।

मिस कोटे डीईवोर से पूछा गया सवाल सवाल: कौन सी इमोशल स्किल वो बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहेंगी।