मिस यूनिवर्स 2025 का फाइनल कब और कहां देखें? भारत से हैं उम्मीदें
संक्षेप: 74th Miss Universe 2025 Finale: थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट का फाइनल राउंड जल्दी ही होने वाला है। इस साल भारतीय सुंदरी के फाइनल राउंड में पहुंचन के साथ लोगों की उम्मीदें बढ गई हैं। तो जान लें आप कहां और कब देखें मिस यूनिवर्स का फाइनल राउंड।
मिस यूनिवर्स 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन इस साल थाईलैंड में हो रहा है। 74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट को बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा। जहां पर दुनियाभर के देशों से 130 महिलाओं ने भाग लिया है। इन सुंदरियों में भारत की मनिका विश्वकर्मा भी शामिल हैं। जिन्होंने फाइनल राउंड में अपनी जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत की उम्मीदें राजस्थान की इस हसीना से काफी ज्यादा हो गई हैं। काफी सारे लोग मिस यूनिवर्स का फाइनल राउंड देखने के लिए सर्च कर रहे हैं। तो अगर भी मिस यूनिवर्स का फाइनल राउंड देखना चाहते हैं तो जान लें कहां देखने को मिलेगा।
कब है 74वें मिस यूनिवर्स का फाइनल
मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक 74वें ब्यूटी पेजेंट का फाइनल राउंड शुक्रवार 21 नंवबर को होगा। थाईलैंड के समय के हिसाब से सुबह 8 बजे इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल, पाकक्रीत, ननताबुरी में ऑर्गनाइज किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत के लोग इस लाइव शो का कवरेज सुबह 6:30 बजे के करीब देख सकेंगे।
कहां पर देख सकेंगे मिस यूनिवर्स 2025 का फाइनल
74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट का फाइनल राउंड आसानी से मिस यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा।
भारत से हैं उम्मीदें
मिस यूनिवर्स के साल 2025 की प्रतियोगिता में भारत की ओर से मनिका विश्वकर्मा भाग ले रही हैं। राजस्थान की इस मनिका ने 18 अगस्त को ये टाइटल जयपुर में जीता था। अपने हुनर से अभी तक मनिका ने जजेस का दिल जीता है और फाइनल में जगह बना चुकी हैं। बता दें कि अगर मनिका 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतती हैं तो वो भारत की चौथी महिला होंगी। इससे पहले साल 2021 में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था। जो कि पूरे 21 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को मिला था। साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। वहीं भारत की पहली मिस यूनिवर्स का खिताब 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था।
