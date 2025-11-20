मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हर कॉस्ट्यूम से जीत रहीं लोगों का दिल मनिका विश्वकर्मा, देखें 6 जबरदस्त लुक

संक्षेप: Manika Vishwakrma Looks at Miss Universe 2025: 74वें मिस यूनिवर्स 2025 कॉम्पिटिशन का आयोजन थाईलैंड में हो रहा है। जहां पर 130 देशों की सुंदरियों के साथ इंडिया की ओर से मनिका विश्वकर्मा भाग ले रही हैं। ईवनिंग गाउन राउंड में स्टनिंग मरून गाउन में रेडी मनिका के देखें पीजेंट से 6 जबरदस्त लुक।

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में चल रहा है। जिसमे 130 देशों की सुंदरियों नें भाग लिया है। वहीं भारत की तरफ से शामिल मनिका विश्वकर्मा अपने कॉस्ट्यूम और लुक्स के साथ ही ग्रेसफुल स्टाइल और इंटैलिजेंट जवाबों की वजह से प्रतियोगिता में बनी हुई हैं। और, साथ ही लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रही हैं। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में गोल्डन आउटफिट पहनने के साथ ही ईविनिंग गाउन राउंड में मनिका का मरून गाउन स्टनिंग दिख रहा था। मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन से देखें मनिका के ऐसे ही 5 ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल लुक।

ईवनिंग गाउन राउंड में स्टनिंग लुक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 के प्रीलिमनरी कॉम्पिटिशन में ईवनिंग गाउन राउंड में मनिका ने स्टनिंग मरून शेड के गाउन को पहना है। शाइनी स्टोन और क्रिस्टल को जड़कर तैयार किए गए गाउन की कट डिटेलिंग मनिका के ब्यूटीफुल कर्व्स को डिफाइन कर रही हैं। वहीं इस गाउन में मनिका का देसी बार्बी लुक अट्रैक्टिव दिख रहा।

नेशनल कॉस्ट्यूम के लिए पहना गोल्डन आउटफिट नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड के लिए मनिका ने गोल्डन कलर के आउटफिट को चुना। जिसकी बैक पर हैवी चक्र और सिर पर मुकुट सजा था। वहीं गोल्ड के साथ इस ड्रेस में केसरिया कलर का वर्क किया गया था।

स्विमसूट राउंड में ब्लू आउटफिट स्विमसूट राउंड में मनिका विश्वकर्मा ने ब्यूटीफुल वाइब्रेंट ब्लू कलर के स्विमसूट को पहना था। जिसमे उनकी कॉन्फिडेंट वॉक और स्माइल हर किसी इंप्रेस कर रही।

साड़ी में मनिका मनिका मिस यूनिवर्स के हर राउंड में अलग लुक और आउटफिट के सेलेक्शन में दिख रही हैं। पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बॉटल ब्लू कलर की साड़ी को पहना था। जिसके साथ डायमंड और मैचिंग स्टोन नेकलेस में मनिका रियल ब्यूटी दिख रही हैं।

ऑडिशन लुक से ही कर लिया था इंप्रेस मिस यूनिवर्स के ऑडिशन राउंड में मनिका ने ब्लैक एंड सिल्वर जरी का लहंगा और साथ में ब्लेजर स्टाइल ब्लाउज को पहना था। जिसमे उनकी वॉक और ग्रेस दोनों ही इस आउटफिट को शानदार बना रहे थे।