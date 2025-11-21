Miss Universe 2025: ‘मिस यूनिवर्स 2025’ बनीं मैक्सिको की फातिमा, फोटोज में देखें उनके टॉप फैशन लुक्स!

संक्षेप: Miss Universe 2025: मिस मैक्सिको फातिमा बॉश 130 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़कर इस साल की मिस यूनिवर्स बनी हैं। आइए देखते हैं फातिमा के कुछ मोस्ट स्टाइलिश लुक्स।

मिस यूनिवर्स 2025 की विनर अनाउंस हो गई हैं और इस बार खिताब सजा है, मिस मैक्सिको के सिर पर। मिस मैक्सिको फातिमा बॉश 130 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़कर इस साल की मिस यूनिवर्स बनी हैं। वहीं टॉप 5 की बात करें तो थाइलैंड, फिलीपींस, वेनेजुएला, मैक्सिको और कोट दईवोआर रहे और भारत टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना पाया। खैर, अब नतीजे आ ही गए हैं, तो जरा मिस यूनिवर्स फातिमा के बारे में बात कर लेते हैं। फैशन एंड अपीरियल डिजाइन में अपनी स्टडीज कंप्लीट करने वाली फातिमा की जर्नी 2018 में शुरू हुई। उनकी खूबसूरती, टैलेंट और फैशन सेंस का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। आइए देखते हैं फातिमा के कुछ मोस्ट स्टाइलिश लुक्स।

गोल्डन ड्रेस में लगीं राजकुमारी

मिस यूनिवर्स के एक इवेंट के लिए फातिमा ने ये गोल्डन ड्रेस वियर की थी, जिसमें वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हैं। इस गोल्डन बॉडीकॉन ड्रेस के साथ उन्होंने गोल्ड ज्वैलरी वियर की थी और मेकअप बोल्ड रखा था, जिससे उनके चेहरे का निखार डिवाइन लग रहा था।

स्कार्फ के साथ लगीं बेहद प्यारी

स्कार्फ के साथ फातिमा बॉश का ये लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें फातिमा की नेचुरल ब्यूटी काफी काफी निखर कर आ रही हैं। उन्होंने पोंचो स्टाइल टॉप वियर किया है, जिसमें सादगी भरा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा।

रेड ड्रेस में लगीं डीवा

फातिमा का रेड ड्रेस लुक भी देखने में बहुत स्टाइलिश है। इस रंग में उनकी खूबसूरती और भी निखर कर आ रही है। ऑफ शोल्डर ड्रेस के साथ गोल्डन ज्वैलरी काफी अच्छी लग रही है। साथ ही फातिमा का मेकअप भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है।

ट्रेडीशनल ड्रेस में फातिमा का ब्यूटीफुल लुक

ट्रेडीशनल ड्रेस में फातिमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस फोटो को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये मिस यूनिवर्स हैं। इसमें भी फातिमा ने गोल्ड ज्वैलरी वियर की है, जो उनके कॉम्प्लेक्शन पर एक ग्लो एड कर रही है।

स्टाइलिश अवतार

स्काई ब्लू ड्रेस में फातिमा की ब्यूटी दोगुनी हो गई है। इस ड्रेस में वो बेहद स्टाइलिश लग रही हैं। ग्लॉसी मेकअप उनपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसी तस्वीरें देखकर साफ लगता है कि वाकई फातिमा मिस यूनिवर्स 2025 की हकदार हैं।