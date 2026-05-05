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मेट गाला 2026: प्रिंसेस गौरवी कुमारी का रॉयल लुक, दादी की साड़ी से बना खास आउटफिट

May 05, 2026 11:30 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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मेट गाला 2026 में प्रिंसेस गौरवी कुमारी ने अपने रॉयल लुक से सबका ध्यान खींचा। उनका आउटफिट उनकी दादी की साड़ी से बना था, जो परंपरा और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल दिखाता है।

मेट गाला 2026: प्रिंसेस गौरवी कुमारी का रॉयल लुक, दादी की साड़ी से बना खास आउटफिट

मेट गाला दुनिया के सबसे बड़े और ग्लैमरस फैशन इवेंट्स में से एक है, जो हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित होता है। इस इवेंट में दुनियाभर के सिलेब्रिटी और फैशन आइकन खास थीम के अनुसार अनोखे और क्रिएटिव आउटफिट्स पहनकर नजर आते हैं। भारतीयों का भी इसमें खूब बोल-बाला रहता है।

ईशा अंबानी से लेकर अनन्या बिरला तक, इस साल कई सेलेब्स ने अपने लुक से सुर्खियां बटोरीं। वहीं, मेट गाला 2026 में जयपुर की रॉयल फैमिली की राजकुमारी गौरवी कुमारी ने अपने डेब्यू से सभी का ध्यान खींच लिया। उनका लुक सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक रॉयल विरासत की कहानी भी है। उनके इस खास आउटफिट को मशहूर डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने डिजाइन किया था। सबसे खास बात यह है कि इस गाउन में उनकी दादी महारानी गायत्री देवी की असली गुलाबी शिफॉन साड़ी का इस्तेमाल किया गया था।

आउटफिट डिटेल्स- पारंपरिक साड़ी का मॉडर्न अवतार

  • इस लुक में साड़ी को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड गाउन के रूप में डिजाइन किया गया। यह बॉडी-हगिंग सिल्हूट में था, जिसमें कमर और हिप्स पर सॉफ्ट गेदरिंग दी गई थी।
  • एक कंधे पर गिरती हुई ड्रेपिंग इसे बेहद एलिगेंट और फ्लोई लुक देती है। यह स्टाइल आज के रेड कार्पेट ट्रेंड्स के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
  • ब्लश पिंक रंग इस लुक को सॉफ्ट और रॉयल टच देता है। इसके अलावा यह गुलाबी रंग जयपुर से उनके पर्सनल कनेक्शन को भी दिखाता है। शिफॉन फैब्रिक पर हल्की शिमर और सीक्वेन डिटेलिंग इसे और खास बनाती है।

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ज्वेलरी में दिखी शाही झलक

गौरवी के लुक की सबसे बड़ी हाइलाइट उनकी ज्वेलरी रही। उन्होंने लेयर्ड पर्ल नेकलेस पहना, जो उनकी दादी के सिग्नेचर स्टाइल को दर्शाता है। इसके साथ कुंदन चोकर, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हेरिटेज बैंगल्स ने पूरे लुक को और रिच बनाया। ज्वेलरी का लेयरिंग स्टाइल ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ मॉडर्न भी लगा।

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मेकअप और हेयरस्टाइल

गौरवी का मेकअप सॉफ्ट ग्लैम रखा गया था। वार्म टोन आईशैडो, डिफाइंड आइब्रो और न्यूड लिप्स ने उनके लुक को बैलेंस किया। वहीं, हेयरस्टाइलिंग की बात करें तो सेंटर पार्टिंग के साथ उन्होंने स्ट्रेट और ओपन हेयर रखे हैं, जो सिंपल लेकिन रॉयल फील दे रहे हैं।

कौन हैं प्रिंसेस गौरवी कुमारी?

गौरवी कुमारी का जन्म 1999 में हुआ और वह जयपुर के शाही परिवार की नई पीढ़ी का हिस्सा हैं। वह Diya Kumari की बेटी हैं। साल 2019 से वह Princess Diya Kumari Foundation से भी जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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