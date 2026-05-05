मेट गाला 2026: प्रिंसेस गौरवी कुमारी का रॉयल लुक, दादी की साड़ी से बना खास आउटफिट
मेट गाला 2026 में प्रिंसेस गौरवी कुमारी ने अपने रॉयल लुक से सबका ध्यान खींचा। उनका आउटफिट उनकी दादी की साड़ी से बना था, जो परंपरा और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल दिखाता है।
मेट गाला दुनिया के सबसे बड़े और ग्लैमरस फैशन इवेंट्स में से एक है, जो हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित होता है। इस इवेंट में दुनियाभर के सिलेब्रिटी और फैशन आइकन खास थीम के अनुसार अनोखे और क्रिएटिव आउटफिट्स पहनकर नजर आते हैं। भारतीयों का भी इसमें खूब बोल-बाला रहता है।
ईशा अंबानी से लेकर अनन्या बिरला तक, इस साल कई सेलेब्स ने अपने लुक से सुर्खियां बटोरीं। वहीं, मेट गाला 2026 में जयपुर की रॉयल फैमिली की राजकुमारी गौरवी कुमारी ने अपने डेब्यू से सभी का ध्यान खींच लिया। उनका लुक सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक रॉयल विरासत की कहानी भी है। उनके इस खास आउटफिट को मशहूर डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने डिजाइन किया था। सबसे खास बात यह है कि इस गाउन में उनकी दादी महारानी गायत्री देवी की असली गुलाबी शिफॉन साड़ी का इस्तेमाल किया गया था।
आउटफिट डिटेल्स- पारंपरिक साड़ी का मॉडर्न अवतार
- इस लुक में साड़ी को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड गाउन के रूप में डिजाइन किया गया। यह बॉडी-हगिंग सिल्हूट में था, जिसमें कमर और हिप्स पर सॉफ्ट गेदरिंग दी गई थी।
- एक कंधे पर गिरती हुई ड्रेपिंग इसे बेहद एलिगेंट और फ्लोई लुक देती है। यह स्टाइल आज के रेड कार्पेट ट्रेंड्स के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
- ब्लश पिंक रंग इस लुक को सॉफ्ट और रॉयल टच देता है। इसके अलावा यह गुलाबी रंग जयपुर से उनके पर्सनल कनेक्शन को भी दिखाता है। शिफॉन फैब्रिक पर हल्की शिमर और सीक्वेन डिटेलिंग इसे और खास बनाती है।
ज्वेलरी में दिखी शाही झलक
गौरवी के लुक की सबसे बड़ी हाइलाइट उनकी ज्वेलरी रही। उन्होंने लेयर्ड पर्ल नेकलेस पहना, जो उनकी दादी के सिग्नेचर स्टाइल को दर्शाता है। इसके साथ कुंदन चोकर, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हेरिटेज बैंगल्स ने पूरे लुक को और रिच बनाया। ज्वेलरी का लेयरिंग स्टाइल ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ मॉडर्न भी लगा।
मेकअप और हेयरस्टाइल
गौरवी का मेकअप सॉफ्ट ग्लैम रखा गया था। वार्म टोन आईशैडो, डिफाइंड आइब्रो और न्यूड लिप्स ने उनके लुक को बैलेंस किया। वहीं, हेयरस्टाइलिंग की बात करें तो सेंटर पार्टिंग के साथ उन्होंने स्ट्रेट और ओपन हेयर रखे हैं, जो सिंपल लेकिन रॉयल फील दे रहे हैं।
कौन हैं प्रिंसेस गौरवी कुमारी?
गौरवी कुमारी का जन्म 1999 में हुआ और वह जयपुर के शाही परिवार की नई पीढ़ी का हिस्सा हैं। वह Diya Kumari की बेटी हैं। साल 2019 से वह Princess Diya Kumari Foundation से भी जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।