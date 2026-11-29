अमेजन पर कॉटन और पॉलीविस्कोस फैब्रिक वाले सॉलिड ब्लेजर के स्टाइलिश डिजाइन देखें। ऑफिस, शादी और पार्टी के लिए स्मार्ट ब्लेजर शानदार छूट पर पाएं।

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स्मार्ट पहनावे के लिए ब्लेजर एक शानदार पसंद हैं। अमेजन पर कॉटन, कॉटन रिच और पॉलीविस्कोस फैब्रिक वाले सॉलिड ब्लेजर के सुंदर डिजाइन मिल रहे हैं। सिंगल ब्रेस्टेड स्टाइल, बटन क्लोजर और स्लिम व रेगुलर फिट वाले ये ब्लेजर ऑफिस, बिजनेस मीटिंग, शादी और पार्टी के लिए बढ़िया हैं।

कॉटन, कॉटन रिच और पॉलीविस्कोस फैब्रिक वाले ब्लेजर के सुंदर डिजाइन देखें। ऑफिस, शादी और पार्टी के लिए पाएं फॉर्मल व स्मार्ट कैजुअल लुक।

शर्ट, ट्राउजर या जींस के साथ इन्हें पहनकर फॉर्मल और स्मार्ट कैजुअल लुक पा सकते हैं। हल्के कपड़े वाले डिजाइन दिनभर के पहनावे में आराम देने के साथ आपके लुक को भी बेहतर बनाते हैं।

कॉटन ब्लेजर विद रेगुलर फिट फॉर्मल पहनावे में क्लासी टच कॉटन कपड़े से बना यह सॉलिड ब्लेजर ऑफिस, बिजनेस मीटिंग और फॉर्मल मौकों पर पहनने के लिए बढ़िया है। इसका सिंगल ब्रेस्टेड डिजाइन, सिंगल बटन क्लोजर और रेगुलर फिट पहनावे को साफ-सुथरा लुक देते हैं। शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर के साथ इसे पहनकर स्मार्ट लुक पा सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? कॉटन फैब्रिक

रेगुलर फिट डिजाइन

सिंगल ब्रेस्टेड स्टाइल

सिंगल बटन क्लोजर

सॉलिड पैटर्न

स्लिम फिट सॉलिड ब्लेजर स्मार्ट लुक के लिए शानदार डिजाइन रेयॉन और पॉलिएस्टर ब्लेंड कपड़े से बना यह ब्लेजर ऑफिस, बिजनेस मीटिंग, पार्टी और शादी जैसे खास मौकों पर पहनने के लिए बढ़िया है। इसका सिंगल ब्रेस्टेड डिजाइन, बटन क्लोजर और सॉलिड पैटर्न पहनावे को क्लासी लुक देते हैं। स्लिम फिट स्टाइल शरीर पर अच्छी फिटिंग देता है। इसके साथ पॉकेट स्क्वेयर, हैंगर और ब्लेजर कवर भी मिलता है।

इसे क्यों चुनें? 75% रेयॉन और 25% पॉलिएस्टर

स्लिम फिट स्टाइल

सिंगल ब्रेस्टेड डिजाइन

पॉकेट स्क्वेयर के साथ

हैंगर और ब्लेजर कवर शामिल

बाजू और कमर की फिटिंग में बदलाव की सुविधा

कॉटन सॉलिड ब्लेजर फॉर्मल और स्मार्ट कैजुअल लुक कॉटन कपड़े से बना यह ब्लेजर ऑफिस, बिजनेस मीटिंग और स्मार्ट कैजुअल मौकों पर पहनने के लिए अच्छा है। हल्का और सांस लेने वाला फैब्रिक लंबे समय तक आराम देता है। इसका सिंगल ब्रेस्टेड डिजाइन, बटन क्लोजर और शार्प लैपल्स पहनावे को साफ-सुथरा लुक देते हैं।

इसे क्यों चुनें? कॉटन फैब्रिक

सिंगल ब्रेस्टेड स्टाइल

बटन क्लोजर

सॉलिड पैटर्न

शार्प लैपल्स वाला डिजाइन

ओपन फ्रंट पॉलीविस्कोस ब्लेजर पार्टी और खास मौकों के लिए स्टाइलिश लुक पॉलीविस्कोस कपड़े से बना यह ब्लेजर शादी, पार्टी, कॉलेज प्रेजेंटेशन और फॉर्मल कार्यक्रमों में पहनने के लिए बढ़िया है। इसका ओपन फ्रंट डिजाइन और सॉलिड पैटर्न पहनावे को स्मार्ट लुक देते हैं। इसमें फोन, चाबी और वॉलेट जैसी जरूरी चीजें रखने के लिए पॉकेट्स भी दिए गए हैं। मशीन वॉश की सुविधा और कम सिलवटें पड़ने वाला कपड़ा इसकी देखभाल को आसान बनाता है।

इसे क्यों चुनें? पॉलीविस्कोस फैब्रिक

ओपन फ्रंट डिजाइन

बटन क्लोजर

जरूरी सामान रखने के लिए पॉकेट्स

मशीन वॉश की सुविधा

अलग-अलग मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त

ब्लैक शाइनी कॉटन ब्लेजर फॉर्मल लुक में स्टाइलिश टच ब्लैक शाइनी कॉटन रिच कपड़े से बना यह ब्लेजर फॉर्मल मीटिंग, पार्टी और खास कार्यक्रमों में पहनने के लिए बढ़िया है। सामने सिंगल बटन और पीछे सिंगल कट डिजाइन इसे स्मार्ट लुक देते हैं। शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर के साथ यह पहनावा क्लासी नजर आता है। बाजू और कमर की फिटिंग में बदलाव की सुविधा भी दी गई है।

इसे क्यों चुनें? ब्लैक शाइनी कॉटन रिच फैब्रिक

सिंगल ब्रेस्टेड स्टाइल

सामने सिंगल बटन क्लोजर

पीछे सिंगल कट डिजाइन

कॉटन ब्लेजर विद शार्प लैपल्स स्मार्ट और क्लासी पहनावे के लिए कॉटन कपड़े से बना यह सॉलिड ब्लेजर ऑफिस, बिजनेस मीटिंग और स्मार्ट कैजुअल मौकों पर पहनने के लिए बढ़िया है। हल्का और सांस लेने वाला फैब्रिक दिनभर आराम देता है। इसका सिंगल ब्रेस्टेड डिजाइन, बटन क्लोजर और शार्प लैपल्स पहनावे को बेहतर लुक देते हैं। शर्ट और ट्राउजर के साथ इसे पहनकर फॉर्मल लुक पा सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? कॉटन फैब्रिक

सिंगल ब्रेस्टेड स्टाइल

बटन क्लोजर

सॉलिड पैटर्न

शार्प लैपल्स वाला डिजाइन

कॉटन ब्लेजर विद टेलर्ड डिजाइन

सॉलिड कॉटन ब्लेजर की शानदार फिटिंग कॉटन फैब्रिक से बना यह सॉलिड ब्लेजर फॉर्मल, बिजनेस और स्मार्ट कैजुअल पहनावे के लिए अच्छा है। इसकी स्ट्रक्चर्ड फिटिंग, शार्प लैपल्स और स्लीक डिजाइन लुक को निखारते हैं। हल्का और सांस लेने वाला कपड़ा आरामदायक पहनावे में मदद करता है। इसे शर्ट और ट्राउजर के साथ पहनकर क्लासी लुक पा सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? कॉटन फैब्रिक

सिंगल ब्रेस्टेड डिजाइन

बटन क्लोजर

सॉलिड पैटर्न

शार्प लैपल्स और टेलर्ड सिल्हूट स्टाइलिश ब्लेजर पर शानदार बचत ऑफिस, मीटिंग, शादी और पार्टी के लिए स्मार्ट ब्लेजर खरीदने का अच्छा मौका है। अमेजन पर कॉटन, कॉटन रिच और पॉलीविस्कोस ब्लेजर के सुंदर डिजाइन शानदार छूट पर मिल रहे हैं। अपने पसंदीदा ब्लेजर के साथ फॉर्मल और क्लासी लुक पाएं।

FAQs पुरुषों के ब्लेजर किस मौके पर पहन सकते हैं? ऑफिस, बिजनेस मीटिंग, शादी, पार्टी और कॉलेज के फॉर्मल कार्यक्रमों में ब्लेजर पहन सकते हैं। ब्लेजर के साथ कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं? ब्लेजर के साथ शर्ट और फॉर्मल ट्राउजर क्लासी लुक देते हैं। स्मार्ट कैजुअल लुक के लिए इसे जींस के साथ भी पहन सकते हैं। कॉटन ब्लेजर की क्या खासियत है? कॉटन फैब्रिक हल्का और सांस लेने वाला होता है, जिससे पहनावे में आराम मिलता है। ब्लेजर का सही साइज कैसे चुनें? ब्लेजर खरीदते समय दिए गए साइज गाइड को देखें और अपनी कमर व फिटिंग के अनुसार सही साइज चुनें।

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