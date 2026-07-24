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प्रेग्नेंसी में वेडिंग फंक्शन के लिए रेडी होना है तो अनुष्का रंजन के लुक से लें टिप्स

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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Wedding Function Look in Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान घर की शादी में कैसे रेडी होना है, ये टिप्स आप एक्ट्रेस अनुष्का रंजन के लुक से इंस्पायर हो सकती हैं। बिना बेबी बंप को हाईलाइट किए फैमिली फंक्शन में रेडी होने के लिए मिलेंगे बेस्ट लुक्स।

प्रेग्नेंसी में बहन की शादी के लिए रेडी होना तो लें अनुष्का रंजन से टिप्स
प्रेग्नेंसी में बहन की शादी के लिए रेडी होना तो लें अनुष्का रंजन से टिप्स

घर में शादी की डेट फिक्स हो गई और आप प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे पहले टेंशन कपड़ों की होती है। क्योंकि प्रेग्नेंसी के छठे महीने के बाद बॉडी में काफी ज्यादा बदलाव नजर आने लगता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या पहनें। अब साड़ी तो हर फंक्शन में पहना नहीं जा सकता है क्योंकि स्टाइल और फैशन को भी तो ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसी फैशनेबल वुमन जो सिबलिंग्स की शादी में प्रेग्नेंसी के बाद भी स्टाइल और कंफर्ट चाहती हैं वो एक्ट्रेस अनुष्का रंजन के इन लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। बिना बोल्डनेस और बिना हैवी स्टाइल के सादगी के साथ घर के फंक्शन में रेडी होना है तो आप इन लुक्स को ट्राई करें। प्रेग्नेंसी में भी लोग आपके फैशन सेंस की तारीफ करेंगे।

प्रेग्नेंसी में बहन की शादी के लिए रेडी होना तो लें अनुष्का रंजन से टिप्स

हैवी शरारा विद पेपलम कुर्ती

अनुष्का रंजन ने बहन की शादी के लिए इस हैवी शरारा सेट को वियर किया था। आप चाहें तो इस तरह के लुक को सगाई,मेहंदी या फिर वेडिंग डे के दिन रीक्रिएट कर सकती हैं। आइवरी शेड के अलावा आप चाहें तो किसी और ब्राइट कलर के शेड को भी यहां चुन सकती हैं। हैवी शरारा जहां आपके कमर और पैरों को बैलेंस दिखाएगा वहीं पेपलम कुर्ती से बेबी बंप को हाइड करने में मदद मिलेगी। साथ में दुपट्टे को एक्ट्रेस की तरह बैक से फ्रंट पर लाकर शोल्डर पर पिन से फिक्स कर लें। इस तरह आप पूरे फंक्शन को बिना किसी टेंशन के एंज्वॉय कर पाएंगी। ज्वैलरी और हेयरस्टाइल फेस के हिसाब से क्रिएट करें। तो प्रेग्नेंसी वाला ग्लो आपको और भी खूबसूरत दिखाएगा।

प्रेग्नेंसी में बहन की शादी के लिए रेडी होना तो लें अनुष्का रंजन से टिप्स

लांग अनारकली कुर्ता

वेडिंग फंक्शन में अगर अपने बेबी बंप को हाइड करना है तो एक्ट्रेस की तरह लांग अनारकली कुर्ते को चुनें। ध्यान रहे कि कुर्ते की लेंथ पैरों में करीब 8-10 इंच ऊपर हो जिससे चलने में दिक्कत ना हो। साथ में चौड़े पलाजो को पेयर करें। इससे आपकी बॉडी का लुक बैलेंस दिखेगा। अगर आप अनारकली के नीचे पैंट या चूड़ीदार को पहनती हैं तो इससे ऊपर बेबी बंप की वजह से चौड़ा और नीचे पतला दिखेगा जो अच्छा नहीं दिखेगा। पलाजो पूरे लुक को बैलेंस दिखाता है और आप परफेक्ट नजर आएंगी।

प्रेग्नेंसी में बहन की शादी के लिए रेडी होना तो लें अनुष्का रंजन से टिप्स

साड़ी है एवरग्रीन

शादी का फंक्शन हो और साड़ी ना पहनें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन साड़ी में आप हैवी सिल्क साड़ी को चुनें। ये बेबी बंप को आसानी से हाइड करेगा और आपका प्रेग्नेंसी ग्लो सारी अटेंशन चुरा लेगा।

तो बिना टेंशन घर में शादी हो तो इन लुक्स को रीक्रिएट करें और अपने फैशन सेंस से हर किसी को इंप्रेस कर लें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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