कॉर्सेट पहनकर उठानी पड़ सकती है मुसीबत, मसाबा गुप्ता ने बताया आ गया था एसिडिटी अटैक!

संक्षेप: 5 Mistakes should avoid while wearing corset: फिगर को स्ट्रक्चर्ड एंड फिट दिखाने के लिए इन दिनों कॉर्सेट पहनने का ट्रेंड चल गया है। लेकिन ये कॉर्सेट आपको बीमार बना सकता है। डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने एक्सपीरिएंस शेयर किया और बताया कि कैसे उन्हें एसिड अटैक टाइट कॉर्सेट की वजह से पड़ा था।

एसिडिटी बनने की वजह केवल खानपान नहीं होता। कई बार ये आपके कपड़ों की वजह से भी हो सकता है। इन दिनों कॉर्सेट टॉप और ब्लाउज का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। एक्ट्रेसेज को टाइट फिगर हगिंग कॉर्सेट पहना देखकर लड़किया खुद की फिगर परफेक्ट फ्लांट करने के लिए कॉर्सेट अटैच ब्लाउज या टॉप पहनना पसंद करती हैं। लेकिन ये फैशन कई बार आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने आपबीती सानिया मिर्जा के शो पर शेयर की और बताया कि कैसे ग्लैमरस दिखने के चक्कर में अनकंफर्टेबल होना पड़ता है।

सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में मसाबा ने बताया कि शादी के दो दिन बाद ही वो फिल्म केसरी 2 में एक आइटम सांन्ग कर रही थीं और गाने की शूटिंग के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थीं। गाने की शूटिंग के लिए मसाबा ने कॉर्सेट कैरी किया था। जो कि काफी टाइट था और इस कॉर्सेट की वजह से उन्हें एसिडिटी अटैक आ गया था। दरअसल, कॉर्सेट वेस्टलाइन को सिकोड़कर स्लिम दिखाने का काम करते हैं। लेकिन इसकी वजह से डायफ्राम में डिसकंफर्ट फील होता है और साथ ही डाइजेस्टिव बॉडी पार्ट भी सिकुड़ते हैं। जिसकी वजह से डिसकंफर्ट महसूस होता है। अगर आप कॉर्सेट पहनर मसाबा की तरह एसिडिटी अटैक से बचना चाहती हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।

छोटा साइज ना पहनें लुक में ज्यादा ड्रामा ऐड करने के लिए छोटा साइज पहनने की गलती ना करें। काफी सारी लड़कियां कमर से एक नंबर छोटा साइज खरीद लेती हैं। जो आपके लुक को बढ़ाने के बजाय ऑर्गंस को सिकोड़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टाइट बांधने से सांस लेने में दिक्कत होती है। पेट पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और एसिड रिफ्लक्स, बेहोशी या मितली ट्रिगर होता है। अगर आप ठीक से सांस नहीं ले पाती हैं तो ये सेफ नही है। वैसे भी कॉर्सेट का काम ही बॉडी को स्ट्रक्चर शेप देना है फिर छोटा साइज पहनने से केवल कंफर्ट के साथ कंप्रोमाइज होता है।

खाना खाने के फौरन बाद ना पहनें कॉर्सेट की टाइटनेस पेट पर निगेटिव असर डालती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद कॉर्सेट पहनने की भूल ना करें। खासतौर पर स्पाइसी, हैवी फूड ना खाएं नहीं तो ये स्टमक एसिड को ऊपर की तरफ ढकेलने लगता है। जिसकी वजह से सीने में जलन और एसिडिटी अटैक होता है। अगर कॉर्सेट पहनना है तो हल्का खाना खाएं और कॉर्सेट पहनने के काफी पहले ही खा लें।

कॉर्सेट को कैजुअल टॉप की तरह ना पहनें क्योंकि कॉर्सेट एक स्ट्रक्चर कपड़ा है जो बॉडी को फिट दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका यूज रोजाना के टॉप की तरह करने की गलती ना करें। इसे लंबे टाइम तक पहनने से कोर मसल्स में खिंचाव और डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। इसलिए कॉर्सेट को पहनने से पहले दूसरे ऑप्शन के बारे में भी जरूर पता कर लें।

कॉर्सेट की क्वालिटी जरूर चेक करें कभी भी सस्ते या ऐसे कॉर्सेट ना खरीदें जिनकी क्वालिटी खराब दिख रही है। सारे कॉर्सेट एक जैसे नहीं होते। अगर इनकी बनावट खराब होगी तो ये पहनने पर आपके एब्डॉमन एरिया पर काफी ज्यादा प्रेशर डालेंगे और हार्म करेंगे। हमेशा ऐसे कॉर्सेट खरीदें जिनकी लाइनिंग अच्छे क्वालिटी को ही और साथ ही उसके किनारे फ्लैक्सिबल और सॉफ्ट हो। जिसे पहनकर आप सांस ठीक से ले सकें। पहनने पर ही अगर ये सफोकेट कर रहे तो दो घंटे में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए क्वालिटी चेक करके ही खरीदें।