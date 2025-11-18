पेस्टल पिंक लहंगे में दीपिका सिंह का प्रिंसेस लुक, एथनिक ग्लैम की मिसाल

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह उर्फ संध्या बिंदणी उर्फ मंगल कमाल एक्टिंग के अलावा अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने लहंगा लुक शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पेस्टल पिंक लहंगे में दिखा यह पारंपरिक लुक हर उस मौके के लिए प्रेरणा है जब आप ग्रेस, एलिगेंस और ग्लैमर- तीनों को एक साथ कैरी करना चाहती हैं। हल्के गुलाबी रंग पर सीक्वेन और थ्रेड वर्क की नाजुक कारीगरी इस लुक को बेहद रॉयल बनाती है। नेट दुपट्टे का फ्लो, शिमरी वर्क और स्कर्ट की फुल-फ्लेयर डिजाइन ना सिर्फ़ तस्वीरों में खूबसूरत दिखाई देती है, बल्कि किसी भी फेस्टिव या वेडिंग फंक्शन में आकर्षण का केंद्र बन जाती है।