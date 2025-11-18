पेस्टल पिंक लहंगे में दीपिका सिंह का प्रिंसेस लुक, एथनिक ग्लैम की मिसाल
संक्षेप: पिंक कलर के खूबसूरत और भारी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका सिंह एक बेहद एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक पेश कर रही हैं। वेडिंग सीजन के लिए उनका लुक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन है, जानें उनके स्टाइलिंग डिटेल्स।
पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह उर्फ संध्या बिंदणी उर्फ मंगल कमाल एक्टिंग के अलावा अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने लहंगा लुक शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पेस्टल पिंक लहंगे में दिखा यह पारंपरिक लुक हर उस मौके के लिए प्रेरणा है जब आप ग्रेस, एलिगेंस और ग्लैमर- तीनों को एक साथ कैरी करना चाहती हैं। हल्के गुलाबी रंग पर सीक्वेन और थ्रेड वर्क की नाजुक कारीगरी इस लुक को बेहद रॉयल बनाती है। नेट दुपट्टे का फ्लो, शिमरी वर्क और स्कर्ट की फुल-फ्लेयर डिजाइन ना सिर्फ़ तस्वीरों में खूबसूरत दिखाई देती है, बल्कि किसी भी फेस्टिव या वेडिंग फंक्शन में आकर्षण का केंद्र बन जाती है।
दीपिका ने इसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी- चोकर, स्टेटमेंट इयररिंग्स, मांगटीका और बैंगल्स के साथ पूरे लुक को खूबसूरती से बैलेंस किया है। हेयरस्टाइल में बना फ्लोरल बन और न्यूड-मॉव मेकअप से पूरा लुक और भी फ्रेश और यूथफुल दिखता है। पेस्टल पिंक का ये एथनिक ग्लैम हर ब्राइड्समेड, वेडिंग गेस्ट और फेस्टिव सीजन के फैशन-लवर्स के लिए एक परफेक्ट आइडिया है।
दीपिका सिंह के लुक की खास बातें-
आउटफिट
- पेस्टल पिंक कलर का हैवी सीक्वेन और रेशम थ्रेड वर्क वाला फ्लेयर्ड लहंगा।
- मैचिंग ब्लाउज जिसमें कैप स्लीव्स और शाइनिंग एंबेलिशमेंट्स दिए गए हैं।
- नेट दुपट्टा जिसमें 3D फ्लोरल पैटर्न और सीक्वेन वर्क का कमाल का संयोजन है।
ज्वेलरी
- सिल्वर-टोन चोकर सेट जिसमें ड्रॉपलेट डिजाइन और स्टेटमेंट झुमके जो ब्लाउज के वर्क को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट करते हैं।
- मांगटीका और गुलाबी-व्हाइट कड़ा सेट जो लुक को और भी उत्सवी बनाता है।
मेकअप और हेयरस्टाइल
- सॉफ्ट पिंक टोन में ग्लोइंग बेस, न्यूड-पिंक लिपस्टिक, स्मोकी-काजल आई मेकअप और गालों पर हल्का रोज ब्लश जो लहंगे के पेस्टल टोन के साथ मेल खाता है।
- क्लासिक बन हेयरस्टाइल जिसमें पीछे फ्लोरल एक्सेसरीज लगी हैं, बहुत कूल लग रहा है।
ओवरऑल वाइब: पारंपरिक लेकिन बेहद आधुनिक और ग्लैमर-फ्रेंडली एथनिक स्टाइल। वेडिंग फंक्शंस, रिसेप्शन, डे टाइम मेहंदी या हल्दी के लिए परफेक्ट विकल्प।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।