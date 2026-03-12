मलाइका अरोड़ा ने वेडिंग रिसेप्शन में चुराई लाइमलाइट, साड़ी की कीमत कर देगी हैरान
Malaika Arora In Saree: एक्ट्रेस कृतिका कामरा और गौरव कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में मलाइका अरोड़ा भी पहुंची और उनका ब्यूटीफुल अंदाज हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। झीनी सी साड़ी में रेडी मलाइका अट्रैक्टिव दिख रहीं वहीं साड़ी की कीमत भी सामने आई है।
कृतिका कामरा और गौरव कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में क्रिकेट के साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी गेस्ट पहुंचे। इस लिस्ट में सोहा अली, नेहा धूपिया के साथ ही मलाइका अरोड़ा का भी नाम था। और, मलाइका अरोड़ा के ब्यूटीफुल लुक ने हर किसी का दिल भी चुरा लिया। झीने से कपड़ों से तैयार फूलों वाली साड़ी में रेडी मलाइका को देखकर किसी का भी दिल धड़क सकता है। वहीं इस गॉर्जियस साड़ी की कीमत भी बेहद खास है।
मलाइका का लाइमलाइट चुराने वाला लुक
मलाइका ने वेडिंग रिसेप्शन के लिए डिजाइनर गौरी एंड नयनिका के कलेक्शन के साड़ी को चुना। डस्ट पिंक कलर की साड़ी पर फ्लोरल मोटिफ्स बने थे। नेट बेस फैब्रिक पर बने ये फूल साड़ी की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। जिसके मलाइका ने डीप वी नेकलाइन और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया था। वहीं इस साड़ी के साथ मैच ज्वैलरी और हैंडबैग इस पूरे लुक को अट्रैक्टिव बना रहा था।
मेकअप से लेकर ज्वैलरी ने लुक को बनाया खास
गॉर्जियस साड़ी को मलाइका ने पूरे एलिगेंस के साथ पेयर किया है। राउंड क्रीम क्लच के साथ गले में पर्ल और कुंदन की डिटेलिंग वाला चोकर नेकपीस और मैचिंग ईयरिंग्स साड़ी के साथ परफेक्टली मैच हो रहे थे। वहीं सेंटर पार्टीशन लो मेसी बन और मिनिमल मेकअप डे लुक के लिए परफेक्ट दिख रहा था। न्यूड पिंक लिपस्टिक, सॉफ्ट ग्लैम आईज और ब्लश चिक्स अमेजिंग दिख रहा है। वहीं इस ब्यूटीफुल सी साड़ी की कीमत भी बेहद खास है।
साड़ी की कीमत ने लगाया चार चांद
बता दें कि डिजाइनर गौरी एंड नयनिका के कलेक्शन से ली गई इस साड़ी की कीमत भी बेहद खास है। जिसे एक बार सुनकर हैरान हो जाएंगे। नेट फैब्रिक और फ्लोरल मोटिफ्स की डिजाइन वाली इस साड़ी की कीमत है 2,79,000 रुपये। जिसे सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी। समर्स में वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए इस तरह के लुक को क्रिएट कर आप भी अट्रैक्टिव नजर आ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
