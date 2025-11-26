Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनmalaika arora new outfit wear jacket like skirt create warrior look with silver plate in neck
गले में स्टील की प्लेट और जैकेट वाली स्कर्ट, मलाइका अरोड़ा ने पहन ली ऐसी ड्रेस, देखकर घूम जाएगा सिर

गले में स्टील की प्लेट और जैकेट वाली स्कर्ट, मलाइका अरोड़ा ने पहन ली ऐसी ड्रेस, देखकर घूम जाएगा सिर

संक्षेप:

Malaika Arora Jacket Style High Slit Skirt: मलाइका अरोड़ा का लेटेस्ट लुक सामने आया है। जिसमे वो किसी योद्धा की तरह गले में स्टील की प्लेट पहनकर रेडी हैं। लेकिन स्कर्ट की डिजाइन इसे बिल्कुल यूनिक बनाने के लिए काफी दिख रही।

Wed, 26 Nov 2025 02:03 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मलाइका अरोड़ा कैमरे के सामने आए और कपड़ों की बात ना हो, ऐसा कम ही होता है। 52 की उम्र में अपनी अदाओं से हर किसी घायल कर देने वाली मलाइका का लेटेस्ट फोटोशूट सामने आया है। जिसमे वो अपने गॉर्जियस लुक के हर किसी को हैरान कर रहीं। लेकिन उनका ये गॉर्जियस लुक उनके यूनिक कपड़ों को और भी ज्यादा स्पेशल बना रहा। गले में स्टील की प्लेट वाले कॉलर और स्कर्ट पर बनी जैकेट वाली डिजाइन ड्रेस को बिल्कुल हटके बना रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
मलाइका अरोड़ा स्कर्ट

कैसी है मलाइका अरोड़ा की ये यूनिक ड्रेस

मलाइका अरोड़ा ने फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। जिसमे मेकअप से लेकर आउटफिट तक सबकुछ खास था। स्टनिंग कॉर्सेट स्टाइल टैंक टॉप के साथ म्यूट बीज कलर की स्कर्ट को वियर किया है। जिसकी डिजाइन किसी जैकेट के जैसी है। स्कर्ट की बैक पर कॉलर डिजाइन बनाई गई है। वहीं साथ में फ्रंट में ब्लैक बटन की डिटेलिंग के साथ रश्ड डिजाइन क्रिएट की गई है। जो इसे पूरी तरह से जैकेट का लुक दे रही है। वहीं इस लांग लेंथ वाली स्कर्ट में हाई स्लिट भी बनाई गई है। जो सेसी लुक देने के लिए काफी दिख रहा है। साथ में न्यूड शेड पम्प्स को मैच कर इसे परफेक्ट लुक बनाय गया है।

योद्धा लुक किया क्रिएट

वहीं मलाइका ने गले में सिल्वर कलर का स्ट्रक्चर पीस पहन रखा है। जो किसी योद्धा का लुक क्रिएट कर रहा। इस यूनिक ड्रेस कॉम्बो के साथ मलाइका का लुक पूरी तरह से सेंसुअस दिख रहा है। बता दें मलाइका का ये आउटफिट ESSE क्लोदिंग ब्रांड से लिया गया है।

मलाइका अरोड़ा स्कर्ट

मेकअप ने बना दिया खूबसूरत

मलाइका की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनका मेकअप भी बेहद खास है। डीप मरून शेड की लिपस्टिक के साथ फ्रंट पार्टेड हेयर को लूज टाई किया गया है। स्टेटमेंट आईब्रो, सॉफ्ट कोहल आईज और हाईलाइटेड चिक उम्र को पीछे छोड़ने के लिए काफी दिख रही है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Malaika Arora

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।