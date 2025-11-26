गले में स्टील की प्लेट और जैकेट वाली स्कर्ट, मलाइका अरोड़ा ने पहन ली ऐसी ड्रेस, देखकर घूम जाएगा सिर

संक्षेप: Malaika Arora Jacket Style High Slit Skirt: मलाइका अरोड़ा का लेटेस्ट लुक सामने आया है। जिसमे वो किसी योद्धा की तरह गले में स्टील की प्लेट पहनकर रेडी हैं। लेकिन स्कर्ट की डिजाइन इसे बिल्कुल यूनिक बनाने के लिए काफी दिख रही।

मलाइका अरोड़ा कैमरे के सामने आए और कपड़ों की बात ना हो, ऐसा कम ही होता है। 52 की उम्र में अपनी अदाओं से हर किसी घायल कर देने वाली मलाइका का लेटेस्ट फोटोशूट सामने आया है। जिसमे वो अपने गॉर्जियस लुक के हर किसी को हैरान कर रहीं। लेकिन उनका ये गॉर्जियस लुक उनके यूनिक कपड़ों को और भी ज्यादा स्पेशल बना रहा। गले में स्टील की प्लेट वाले कॉलर और स्कर्ट पर बनी जैकेट वाली डिजाइन ड्रेस को बिल्कुल हटके बना रही है।

कैसी है मलाइका अरोड़ा की ये यूनिक ड्रेस मलाइका अरोड़ा ने फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। जिसमे मेकअप से लेकर आउटफिट तक सबकुछ खास था। स्टनिंग कॉर्सेट स्टाइल टैंक टॉप के साथ म्यूट बीज कलर की स्कर्ट को वियर किया है। जिसकी डिजाइन किसी जैकेट के जैसी है। स्कर्ट की बैक पर कॉलर डिजाइन बनाई गई है। वहीं साथ में फ्रंट में ब्लैक बटन की डिटेलिंग के साथ रश्ड डिजाइन क्रिएट की गई है। जो इसे पूरी तरह से जैकेट का लुक दे रही है। वहीं इस लांग लेंथ वाली स्कर्ट में हाई स्लिट भी बनाई गई है। जो सेसी लुक देने के लिए काफी दिख रहा है। साथ में न्यूड शेड पम्प्स को मैच कर इसे परफेक्ट लुक बनाय गया है।

योद्धा लुक किया क्रिएट वहीं मलाइका ने गले में सिल्वर कलर का स्ट्रक्चर पीस पहन रखा है। जो किसी योद्धा का लुक क्रिएट कर रहा। इस यूनिक ड्रेस कॉम्बो के साथ मलाइका का लुक पूरी तरह से सेंसुअस दिख रहा है। बता दें मलाइका का ये आउटफिट ESSE क्लोदिंग ब्रांड से लिया गया है।