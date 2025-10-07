करवाचौथ के लिए यहां से चुनें सुंदर सा हेयरस्टाइल, पतिदेव नहीं हटा पाएंगे अपनी निगाहें! Make Heads Turn This Karwa Chauth with These 5 Stunning Easy to Do Hairstyles, फैशन - Hindustan
करवाचौथ के लिए यहां से चुनें सुंदर सा हेयरस्टाइल, पतिदेव नहीं हटा पाएंगे अपनी निगाहें!

आमतौर पर महिलाओं को एक परफेक्ट हेयरस्टाइल सिलेक्ट करना मुश्किल लगता है और ज्यादा हेवी हेयरस्टाइल घर पर बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए यहां हम कुछ फैंसी हेयरस्टाइल आइडियाज ले कर आए हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:39 PM
करवाचौथ के दिन मेकअप, आउटफिट, ज्वैलरी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। साथ में आपका हेयरस्टाइल भी, जिसे आप अमूमन इग्नोर कर देती हैं। ओवरऑल लुक में हेयरस्टाइल का बड़ा रोल होता है। अगर हेयरस्टाइल ही अच्छा कर लें, तो लुक काफी स्पेशल बन जाता है। अब आमतौर पर महिलाओं को एक परफेक्ट हेयरस्टाइल सिलेक्ट करना मुश्किल लगता है और ज्यादा हेवी हेयरस्टाइल घर पर बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए यहां हम कुछ फैंसी हेयरस्टाइल आइडियाज ले कर आए हैं। ये लेटेस्ट हेयरस्टाइल आपको सुंदर लुक भी देंगे और बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हैं।

गोटा लगाकर ब्रेड बनाएं

करवाचौथ हेयरस्टाइल

आजकल गोटा वाली ब्रेड काफी ट्रेंड में हैं। यहां तक कि ब्राइड्स भी ये हेयरस्टाइल खूब पसंद कर रही हैं। ये ब्रेड ना सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि देखने में बहुत रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देती है। अगर आपको बाल खोलना पसंद नहीं है, तो झटपट इसे बना लें। इसके लिए आपको बस ढेर सारा गोटा लाना है और सिंपल ब्रेड में गूंथ लेना है। लहंगा, साड़ी हो या सूट; ये सभी के साथ परफेक्ट लगेगी।

ब्रेड से बनाएं क्राउन

करवाचौथ हेयरस्टाइल

आगे के कुछ बालों को ले कर आप सिंपल ब्रेड में भी गूंथ सकती हैं। इससे बाल आपके मुंह पर भी नहीं आएंगे और देखने में तो ये बहुत सुंदर लगता है। पीछे इन बालों को हेयर क्लिप से सिक्योर कर दें, झटपट हेयरस्टाइल बन जाएगा। आजकल मार्केट में काफी सुंदर हेयर ज्वैलरी आने लगी हैं, जो बहुत सुंदर लुक देंगी।

माथा पट्टी से बनाएं सिंपल हेयरस्टाइल

करवाचौथ हेयरस्टाइल

हेयरस्टाइल बनाने में दिक्कत होती है लेकिन लुक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो बस एक सुंदर सी माथा पट्टी खरीद लाएं। इसे आगे की और सिक्योर कर लें, अब आप बालों को खुला छोड़ सकती हैं या फिर जूड़ा और ब्रेड भी बना सकती हैं। माथा पट्टी बहुत ही रॉयल और क्लासी लगती है, जिससे आपके लुक में चार चांद लग जाएंगे।

नए अंदाज में बनाएं गजरा हेयरस्टाइल

करवाचौथ हेयरस्टाइल

अब वही सिंपल गजरा हेयरस्टाइल बनाते-बनाते बोर हो गई हैं, तो कुछ नया ट्राई करें। आप कियारा की तरह ब्रेडेड बन बना सकती हैं और इसे खूबसूरत फूलों वाले गजरे से सजा सकती हैं। यहां गजरे की प्लेसमेंट ध्यान रखने वाली है। जूड़े को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है, बस नीचे की तरफ लगाया गया है, जो सामने से देखने पर काफी प्यारा लगता है।

मेसी ब्रेड बनाएं

करवाचौथ हेयरस्टाइल

मेसी ब्रेड भी देखने में बहुत स्टाइलिश और सुंदर लगती है। इसे बनाने के लिए बालों को बैक कॉम्ब करें और टेक्सचर हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करें। खूबसूरत लुक के लिए आप फ्लॉवर्स भी अटैच कर सकती हैं। ये हेयरस्टाइल बनाना थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन लुक इतना प्यारा आएगा कि आपको ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स जरूर मिलेंगे।

(Images Credit: Pinterest)

Karwa Chauth

