महेश बाबू के ये कैजुअल लुक्स करें रिक्रिएट, हर पार्टी में दिखेंगे डैशिंग और हैंडसम

संक्षेप: एक्टर महेश बाबू एक्टिंग के साथ फैशन के मामले में भी एक नंबर हैं। महेश बाबू के आउटफिट्स स्टाइलिंग टिप्स आप भी रिक्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी पार्टी में डैशिंग दिखेंगे।

Wed, 19 Nov 2025 04:49 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
एक्टर महेश बाबू लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। वह न सिर्फ बेहतरीन एक्टिंग करते हैं बल्कि उनके एक्शन सीन्स भी लोग खूब पसंद करते हैं। महेश बाबू की फिल्म वाराणसी का लोगों को अब बेसब्री से इंतजार है। महेश बाबू सिर्फ बेहतरीन कलाकार ही नहीं बल्कि वह फैशन के मामले में भी टिप-टॉप रहते हैं। एक्टर के लुक्स कोई भी रिक्रिएट कर सकता है और आप परफेक्ट और डैशिंग दिख सकते हैं। चलिए एक्टर के खास लुक्स दिखाते हैं।

Mahesh Babu

ग्रे-ब्लैक कॉम्बिनेशन- महेश बाबू ने स्लेटी रंग की शर्ट और हल्के ब्लैक कलर की पैंट वाला कॉम्बिनेशन कैरी किया है। एक्टर का ये लुक आप भी फॉर्मल लुक के लिए पहन सकते हैं। इसके साथ चमड़े वाली घड़ी और ब्लैक शूज पेयर करें।

Mahesh Babu

डेनिम लुक- ब्लू कलर की डेनिम शर्ट और ब्लैक डेनिम पैंट में भी महेश बाबू किलर दिख रहे हैं। कैजुअल या नाइट पार्टी के लिए इस तरह का लुक अच्छा लगेगा। इस लुक के साथ व्हाइट शूज पहन सकते हैं।

Mahesh Babu

ब्लेजर लुक- सर्दियों में ब्लेजर कैरी करना है, तो शर्ट वाला स्टाइल न लें। बल्कि अंदर हाईनेक स्वेटर पहनें, जैसे महेश बाबू ने मरून कलर का हाईनेक कैरी किया और ऊपर से ग्रेन कलर का ब्लेजर और पैंट पहना हुआ है। ये आउटफिट डैशिंग लुक देगा।

Mahesh Babu

ब्लैक लुक- लड़कों पर भी ब्लैक लुक काफी अच्छा लगता है। ऑल ब्लैक लुक चाहते हैं, तो महेश बाबू की तरह ब्लैक हाईनेक और फिर सेम कलर का ब्लेजर और पैंट कैरी करें। ये ब्लैक स्टाइल आपको हैंडसम लुक देगा।

Mahesh babu

फुल टी-शर्ट और जींस- कैजुअल के साथ स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो महेश की तरह फुल स्लीव्स टी शर्ट और जींस पहनें। इस तरह के लुक में लड़के सिंपल लेकिन स्मार्ट दिखते हैं। इसके साथ सफेद जूते पहनें। इस तरह का लुक कूल लगेगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
