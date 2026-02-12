महाशिवरात्रि पर किन रंगों के कपड़े पहनने चाहिए? जानें कौन से कलर भूलकर भी ना पहनें!
Mahashivratri 2026: अलग-अलग रंग मन की स्थिति, ऊर्जा और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अगर महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास रंगों के कपड़े पहने जाएं तो केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी पॉजिटिव महसूस हो सकता है।
महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये बड़ा ही अच्छा दिन होता है। इसलिए भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, शिवजी का मनपसंद भोग तैयार करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। हर धार्मिक पर्व की तरह इस दिन भी पहनावे का विशेष महत्व होता है। खासतौर से आप किस रंग के कपड़े पहन रहे हैं, ये काफी मायने रखता है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है। कलर साइकोलॉजी बताती है कि अलग-अलग रंग मन की स्थिति, ऊर्जा और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अगर महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास रंगों के कपड़े पहने जाएं तो केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी पॉजिटिव महसूस हो सकता है।
महाशिवरात्रि पर पहनें भगवान शिव के मनपसंद रंग के कपड़े
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का मनपसंद रंग नीला है। उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। नीला रंग विशाल और असीम आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान शिव की असीम ऊर्जा और शक्ति को दर्शाता है। कलर साइकोलॉजी के मुताबिक नीला रंग मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन नीला रंग पहनना काफी शुभ माना जाता है और लाइफ में पॉजिटिविटी ले कर आता है।
हरे रंग के कपड़े पहनना भी अच्छा होता है
महाशिवरात्रि के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना भी काफी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को ये रंग बेहद ही प्रिय है। कलर साइकोलॉजी के मुताबिक हरा रंग आंखों और दिमाग को सुकून देता है और पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देता है। आप हल्के ग्रीन शेड्स चुन सकते हैं। ये दिन के समय काफी एलिगेंट और सॉफ्ट लुक देते हैं।
ये रंग भी पहन सकते हैं
हरे और नीले रंग के अलावा भी कुछ कलर हैं, जो आप महाशिवरात्रि पर पहन सकते हैं। लाल और पीला रंग भी पूजा के दौरान काफी शुभ माना जाता है। खासतौर से सुहागिन महिलाओं को ये रंग पहनकर मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग पहनना भी मेंटली काफी सुकून और पॉजिटिविटी देने वाला होता है। पूजा पाठ में इसे पहनना काफी शुभ माना जाता है।
कौन से रंग अवॉइड करने चाहिए?
महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर बहुत ज्यादा गाढ़े और भड़कीले कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। धार्मिक रूप से देखें तो काला, भूरा और ग्रे रंग पूजा-पाठ के दौरान ना पहनने की सलाह दी जाती है। कलर साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे रंग नेगेटिविटी का कारण बन सकते हैं। इन रंगों से कुछ लोगों में बेचैनी और असहजता बढ़ सकती है।
कैसे आउटफिट पहनें?
महाशिवरात्रि एक धार्मिक पर्व है इसलिए इस दिन पारंपरिक आउटफिट्स पहनने की सलाह दी जाती है। शादीशुदा महिलाएं साड़ी या सूट पहन सकती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों के लिए प्लाजो-सूट, अनारकली, फैंसी कुर्ती, लहंगा-चोली जैसे कई ऑप्शन हैं। पुरुषों के लिए इस दिन धोती-कुर्ता या कुर्ता-पजामा पहनना अच्छा ऑप्शन रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
