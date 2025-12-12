माधुरी दीक्षित ने पहना बनारसी कपड़े से बना गाउन, स्टाइलिश लुक से लेडीज लें सकती हैं टिप्स

संक्षेप: Madhuri Dixit Look: माधुरी दीक्षित का ब्यूटीफुल बनारसी खादी सिल्क गाउन लेडीज के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। जिसे देखकर महिलाएं वेडिंग फंक्शन में रेडी होने का आइडिया ले सकती हैं। देखें स्टनिंग लुक्स की फोटोज।

धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित का चार्म कभी फीका नहीं पड़ता। आइकॉनिक स्माइल और खूबसूरती के साथ जब भी वो कैमरे के सामने आती हैं तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। ब्यूटी के साथ उनकी स्टाइल हर किसी को दीवाना बना देती है। साड़ी हो या फिर वेस्टर्न वियर, दोनों में ही माधुरी का अंदाज दिल जीतने वाला होता है। वहीं इस बार तो उन्होंने कंटेम्प्रेररी लुक को चुना। जिसमे वो कलरफुल गाउन को पहनकर हमेशा की तरह चार्मिंग नजर आ रहीं। और, उनका ये लुक स्टाइलिश मॉम्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

बनारसी ब्रोकेड सिल्क गाउन में हुईं रेडी माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर स्टाइलिश लुक की फोटोज शेयर की है। जिसमे वो बनारसी ब्रोकेड से तैयार खूबसूरत आउटफिट को पहनकर रेडी हैं। माधुरी का ये लुक सिंपल और बोरिंग साड़ी वाला नहीं है। तो अगर आप उन मॉम्स में से हैं जो हमेशा एक जैसे एथिनिक लुक को कैरी करना पसंद नहीं करती। तो माधुरी के इस लुक से इंस्पायर हो सकती है।

ऑफ शोल्डर गाउन में माधुरी माधुरी दीक्षित ने ब्रोकेड बनारसी खादी सिल्क से बने मल्टीकलर के गाउन को पहना है। डिजाइनर रीति आरनेजा के तैयार इस मास्टरपीस की खासियत है सिल्क धागों से तैयार ब्यूटीफुल डिजाइन। जिस पर किसी भी तरह की एंब्रायडरी नहीं की गई थी। गोल्डन बेस पर मल्टीकलर सिल्क धागों से बुनाई की गई है। जिसे स्ट्रैपलेस गाउन में कन्वर्ट किया गया है। जिसमे कॉर्सेट से बना टॉप और बॉटम में ए लाइन फ्लेयर वाली स्कर्ट को अटैच किया गया है। गोल्डन ऑरेंज फूलों वाली जरी के साथ टॉप तैयार किया गया है वहीं स्कर्ट में ग्रीन, पिंक,मरून, ब्लू जैसे कई सारे कलर को जोड़कर गाउन तैयार किया गया है।

इस कंटेम्प्रेरी लुक को डायमंड चोकर के साथ पेयर किया गया है। जो शोल्डर लाइन को हाईलाइट कर रहा है। वहीं साथ में मैचिंग ईयररिंग्स, बड़ी सी डायमंड रिंग और ब्रेसलेट के साथ कंप्लीट किया गया है। वहीं पिंक बेस सटल मेकअप, स्लीक कोहल आईज, ग्लिटरी आईशैडो के साथ विंग्ड आईलाइनर लगाया गया है। साथ में मैट फिनिश डार्क टोन लिपस्टिक और साइड पार्टिशन वेवी हेयर स्टनिंग गाउन को ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रहा है।