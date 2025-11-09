Hindustan Hindi News
madhuri dixit graceful outfit on stage in toronto blazer with lehenga ideal look for winter wedding
माधुरी दीक्षित का लेटेस्ट लुक विंटर वेडिंग के लिए है परफेक्ट, कड़कती ठंड में दिखेंगी स्टाइलिश

संक्षेप: Madhuri Dixit Latest Look From Canada: कनाडा के टोरंटो में स्टेज परफार्मेंस के लिए गईं माधुरी दीक्षित की फोटोज सामने आई है। जिसमे वो लहंगा पहनकर रेडी हैं। लेकिन उनका ये लुक विंटर वेडिंग के लिए परफेक्ट है। जिसमे वो ग्रेसफुल तरीके से रेडी दिख रही हैं।

Sun, 9 Nov 2025 05:22 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
माधुरी दीक्षित भले ही 58 साल की हो चुकी हैं। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग और ग्रेस में कोई कमी नही है। कनाडा के टोरंटो में स्टेज शो के लिए पहुंची माधुरी की कुछ फोटोज सामने आई हैं। जिसमे उनका लहंगा वाला लुक विंटर वेडिंग के लिए परफेक्ट दिख रहा है। जिसे पहनकर माधुरी दीक्षित का लुक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है।

कैसा है माधुरी दीक्षित का लुक

माधुरी दीक्षित ने टोरंटो में मीट एंड ग्रीट इवेंट में ब्यूटीफुल लांग फ्लोई स्कर्ट और साथ में पेयर ब्लेजर को कैरी किया था। उनके इस लुक की फोटोज को बॉलीवुड क्लोजेट के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई है। जिसमे इस आउटफिट की डिटेश भी शेयर है। मरून शेड के इस लहंगे को डिजाइनर लेबल शांति बनारस के मोजैक कलेक्शन से लिया गया है। जिसके बॉर्डर पर गोल्डन कॉपर जरी थ्रेड वर्क किया गया है। इसके साथ ही पूरे लहंगे पर बारीक जालीनुमा जरी का काम किया गया है। वहीं ब्लेजर पर भी जरी का काम है। लेपल कॉलर के साथ ब्लेजर के शोल्डर पैडेड है। जिस में रेडी माधुरी का लुक बॉस लेडी लुक दे रहा है।

सिंपल लुक से किया इंप्रेस

माधुरी ने इस लहंगे के साथ गोल्डन झुमकों को वियर किया है. वहीं मिनमिल मेकअप के साथ बालों में हाई मेसी बन फ्रंट पार्टीशन के साथ स्टाइल किया गया है। जो उनके ब्लेजर वाले लुक को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए काफी दिख रहा है। वहीं मैट फिनिश बेस मेकअप के साथ सॉफ्ट कोहल आईज और बेरी लिपस्टिक शेड फेस को ब्राइट इफेक्ट दे रहा है और ब्यूटीफुल दिख रहा है।

विंटर के लिए रेडी लुक

माधुरी का ये लुक विंटर वेडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ठंड से बचते हुए स्टाइलिश ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं तो इसे आसानी से लांग फ्लोई स्कर्ट के साथ ब्लेजर पहनकर रेडी हो सकती हैं। ये लुक भीड़ में अलग लुक देगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा।

