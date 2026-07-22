साड़ी से शॉर्ट ड्रेस तक...हर लुक में क्लासी दिखती हैं श्रेया कालरा, लड़कियां अपनाएं ये 5 स्टाइलिंग टिप्स
लॉक अप सीजन 2 की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा बेहतरीन गेम खेल रही हैं लेकिन हम उनके गेम के बारे में नहीं बल्कि फैशन को लेकर चर्चा करेंगे। श्रेया के फैशन टिप्स कमाल के होते हैं, यंग लड़कियों को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए।
लॉक अप सीजन 2 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उसकी कंटेस्टेंट श्रेया कालरा (Shreya Kalra) भी चर्चा में हैं। श्रेया के गेम को लोग पसंद कर रहे हैं और वह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा श्रेया अपने फैशन गेम के लिए भी मशहूर हैं। वह सूट, साड़ी, लहंगा, शॉर्ट ड्रेसेस सब कैरी करती हैं और हर लुक में क्लासी दिखती हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स से लड़कियों को फैशन टिप्स लेने चाहिए। अगर आप हर लुक में क्लासी और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो श्रेया के कुछ खास लुक्स को देखें।
1. पेस्टल लहंगे के साथ मिनिमल जूलरी पहनें
अगर आपने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला पेस्टल लहंगा पहन रही है, तो जूलरी को मिनिमल रखें। चोकर, मांगटीका और हल्के ब्रेसलेट आपके लुक को एलिगेंट बनाएंगे। मेकअप में न्यूड टोन और खुले बाल इस लुक को और खूबसूरत बनाएंगे। श्रेया ने पेस्टल कलर के लहंगे के साथ साइड पोज दिया है।
2. डेनिम के साथ एक स्टेटमेंट पीस जरूर जोड़ें
आप अपने डेनिम लुक को सिंपल रखने के बजाय क्लासी बना सकती हैं। कैजुअल आउटफिट को स्टाइलिश बनाने के लिए डेनिम जींस के साथ शिमरी या एम्बेलिश्ड क्रॉप टॉप पहनें। इसके साथ आप स्टेटमेंट बैग, बेल्ट या मेटैलिक बूट्स पहनकर भी स्टाइलिश दिखेंगी।
3. प्लेन साड़ी को हेयरस्टाइल से दें ग्लैमरस टच
प्लेन-सिंपल साड़ी में भी श्रेया बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। सफेद या किसी भी सॉलिड कलर की साड़ी पहन रही हैं, तो बालों में लो ब्रेड, बन या फूल लगाकर लुक को खास बनाएं। पर्ल चोकर और बोल्ड लिपस्टिक आपके लुक को और खूबसूरत बना देंगे।
4. ब्राइट कलर के आउटफिट के साथ न्यूड मेकअप रखें
ग्रीन या किसी भी ब्राइट लहंगे के साथ बहुत ज्यादा डार्क मेकअप करने की बजाय न्यूड बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और ग्लॉसी लिप्स लुक लें। ऐसा करने से पूरा फोकस आउटफिट पर रहेगा। अगर इस तरह के शेड में लहंगा कैरी कर रही हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा लहंगा के ब्लाउज के डिजाइन और फीटिंग पर भी ध्यान दें। अगर ब्लाउज परफेक्ट नहीं दिखेगा, तो लुक सामने से खराब लगेगा।
5. कुर्ता सेट को हैवी ईयररिंग्स से करें स्टाइल
आजकल कुर्ता सेट को हैवी ईयरिंग्स के साथ स्टाइल करने का ट्रेंड खूब चल रहा है। श्रेया ने ग्रीन कलर का स्ट्रेट स्टाइल कुर्ता पहना है, जिसके साथ साइड दुपट्टा भी लिया है। उन्होंने इस लुक के साथ बड़े झुमके, मैचिंग चूड़ियां और हाफ ओपन हेयर लुक लिया है। इस तरह का लुक क्लीन और क्लासी दिखता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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