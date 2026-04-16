गर्मी में हर रोज स्टाइल कर सकती हैं, शिफॉन की ये 8 हल्की खूबसूरत साड़ियां
Amazon पर शिफॉन साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर! इस समय आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आप भी साड़ियों की शौकीन हैं और गर्मी में भी इन्हें स्टाइल करना चाहती हैं, तो शिफॉन की इन 8 साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें। आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इन्हें घर बैठे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। हल्की, मुलायम फैब्रिक पर बने खूबसूरत प्रिंट इन साड़ियों की खासियत हैं। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो या फिर अपनी गर्ल गैंग के साथ आउटिंग पर जाना हो, इन साड़ियों में खुलकर अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं।
Mirchi Fashion की ये प्रिंटेड शिफॉन साड़ी हल्की और आरामदायक है। इस साड़ी का लुक देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। पिंटरेस्ट एस्थेटिक लुक के लिए ये साड़ी परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी में आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
क्या आपको भी मेरी तरह साड़ियों का शौक है, तो बांधनी प्रिंटेड ये साड़ी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। शिफॉन की हल्की फैब्रिक से तैयार इस साड़ी को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। खासकर समर सीजन ट्रेडिशनल इवेंट में कैरी करने के लिए ऐसी साड़ियां परफेक्ट रहेगी।
फ्लोरल प्रिंट और बॉर्डर वर्क इस साड़ी के लुक में चार चांद लगा रहे हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है, जो गर्मियों में शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी। ये साड़ी आरामदायक और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। अगर आप लंबे समय से साड़ी खरीदने का सोच रही हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इसके साथ आप अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
हल्की आरामदायक शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का कलर कॉन्बिनेशन कमाल का है, इसे रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें। चाहे तो आउटिंग और इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। ये न केवल देखने में खूबसूरत है, बल्कि गर्मी में आपको पूरे दिन रिलैक्स रहने में मदद करेगी। 500 के प्राइस रेंज में इस क्वालिटी की साड़ी आपको आसानी से नहीं मिलेगी। 83% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Mirchi Fashion की ये हल्की आरामदायक शिफॉन साड़ी का लुक मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपनी पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा आइटम है।
शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस लहरिया प्रिंटेड साड़ी को आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी का लुक कमाल का है। गर्मियों में ये साड़ी आपको रिफ्रेशिंग लुक देगी और इसे पूरे दिन कंफर्टेबल रहते हुए कैरी कर सकते हैं। इस समय ये साड़ी 75% के ऑफ पर केवल 499 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगी।
Mirchi Fashion की बजट फ्रेंडली साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत है। वहीं महिलाओं ने इस पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, तो अगर आप भी लंबे समय से साड़ियां लेने का सोच रही हैं, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। इसमें अन्य कलर ऑप्शन सी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 80% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
Mirchi fashion की स्टाइलिश ब्लॉक प्रिंट शिफॉन साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस साड़ी पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ऐसी शिफॉन साड़ी ट्राई नहीं की है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। 83% के ऑफ पर केवल 488 रुपए में ये घर बैठे उपलब्ध मिल जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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