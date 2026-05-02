समर्स में स्टाइल करें शिफॉन की हल्की आरामदायक साड़ियां, पाएं आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स
गर्मी में शिफॉन की हल्की आरामदायक साड़ियां एवरीडे लुक के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आपको भी शिफॉन की हल्की आरामदायक साड़ी पसंद है, तो यहां 8 बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। गर्मियों में शिफॉन की हल्की आरामदायक साड़ी कैरी करना बेहद आसान हो जाता है। ये बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखती हैं, इस तरह आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। यानी अब समर्स में भी आप अपना साड़ी लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं। Amazon की शिफॉन की इन 8 साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें।
Siril की ये प्रिंटेड शिफॉन साड़ी हल्की और आरामदायक है। इस साड़ी का लुक देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक पहनने पर उतनी ही आरामदायक है। इस साड़ी में बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इस समय 87% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Garden Vareli की पिंटरेस्ट एस्थेटिक साड़ी का लुक कमाल का है। इस साड़ी की हल्की हवादार फैब्रिक गर्मियों में पूरे दिन कैरी करने पर भी शरीर पर कंफर्टेबल महसूस होती हैं। इस फुल लेंथ साड़ी में आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Garden Vareli की ये खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी समर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। वहीं डेली वियर के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्या आपको भी मेरी तरह साड़ियों का शौक है, तो ये प्रिंटेड साड़ी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।
शिफॉन की हल्की फैब्रिक से तैयार इस साड़ी को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। खासकर समर सीजन ट्रेडिशनल इवेंट में कैरी करने के लिए ऐसी साड़ियां परफेक्ट रहेगी। इसका पिंटरेस्ट लुक इसे खास बनाता है। महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी इस साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं। 82% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी समर्स में रिफ्रेशिंग लुक देंगी। इन पर पत्तियों का डिजाइन बना है, जो इस साड़ी के आकर्षण का केंद्र है। वहीं इसका कलर कॉन्बिनेशन भी बेहद यूनिक है। इसकी शिफॉन फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो गर्मियों में शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी। ये साड़ी आरामदायक और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। अगर आप लंबे समय से साड़ी खरीदने का सोच रही हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
हल्की आरामदायक शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का कलर कॉन्बिनेशन कमाल का है, इसे रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करें। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसे और भी आकर्षक बना रहे हैं। वर्किंग महिलाओं के अलावा भी इसे ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इस समय ये 83% के ऑफ पर उपलब्ध है, ऑफर्स का लाभ उठाना न भूलें।
Mirchi Fashion की इस हल्की आरामदायक शिफॉन साड़ी का लुक मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इस साड़ी के आकर्षण का केंद्र हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Mirchi Fashion की शिफॉन साड़ी को आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी का लुक कमाल का है। गर्मियों में ये साड़ी आपको रिफ्रेशिंग लुक देगी और इसे पूरे दिन कंफर्टेबल रहते हुए कैरी कर सकते हैं। वहीं महिलाओं ने इस पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, तो अगर आप भी लंबे समय से साड़ियां लेने का सोच रही हैं, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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