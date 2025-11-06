ब्राइडल लुक को चार चांद लगा देंगे घूंघट के ये 5 यूनिक डिजाइन

संक्षेप: Bridal Veil Designs : आजकल घूंघट के डिजाइन में मॉडर्न टच के साथ ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का मिश्रण भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे लहंगे के साथ मैचिंग का घूंघट हो या अलग ही स्टाइल, सही घूंघट आपके ब्राइडल लुक को यादगार बना सकता है।

हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन वो सबसे खूबसूरत दिखने के अपने सपने को हकीकत में बदलने जा रही होती है। जिसके लिए महीनों पहले से ही होने वाली दुल्हन अपनी शादी की शॉपिंग करना शुरू कर देती है। ज्वलेरी, लहंगा से लेकर फुटवियर तक, हर चीज परफेक्ट और मैचिंग खरीदी जाती है। लेकिन एक और ऐसी चीज है, जो हर दुल्हन के लुक को पूरी तरह बदलकर रख देती है और वो है ब्राइडल लहंगे के साथ कैरी किया जाने वाला दुल्हन का घूंघट। घूंघट न सिर्फ परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह दुल्हन के लुक को रॉयल और एलिगेंट भी बनाता है। आजकल घूंघट के डिजाइन में मॉडर्न टच के साथ ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का मिश्रण भी देखने को मिलता है। फिर चाहे लहंगे के साथ मैचिंग का घूंघट हो या अलग ही स्टाइल, सही घूंघट आपके ब्राइडल लुक को यादगार बना सकता है। आइए, आज आपको ब्राइड्स के कुछ ट्रेंडी और खूबसूरत घूंघट डिजाइन के बारे में जानकारी देंगे, जो लहंगे, साड़ी या लहंगा-साड़ी के साथ परफेक्ट लगते हैं।

क्लासिक डबल लेयर घूंघट घूंघट का यह डिजाइन दो लेयर्स वाला होता है, जहां ऊपरी लेयर लंबी और फ्लोइंग होती है, जो दुल्हन के कंधों तक लहराती रहती है। निचली लेयर चेहरे को हल्का कवर करती है। इस तरह के घूंघट के फेब्रिक की बात करें तो चिफॉन या नेट फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर के साथ इस तरह के घूंघट बेहद खूबसूरत लगते हैं। आप इस तरह के घूंघट में गोल्डन या सिल्वर थ्रेड वर्क वाले काम में लाल या आइवरी कलर पसंद कर सकती हैं। ये ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग के लिए बेस्ट है। यह घूंघट लुक खासकर फोटोशूट के दौरान दुल्हन को रॉयल लुक देता है।

एम्बेलिश्ड एज घूंघट घूंघट के किनारों पर स्टोन, मोती, सीक्विन या गोटा-पट्टी का काम लाइट कैच करता है। आप इसमें ऑर्गेंजा या सिल्क, जो हल्का और शाइनी हो, दुल्हन की ज्वेलरी से मैच करता हुआ खरीद सकते हैं। अगर लहंगा हैवी है, तो लाइट एम्बेलिशमेंट चुनें ताकि बैलेंस बना रहे। इस तरह का घूंघट मॉडर्न ब्राइड्स के बीच काफी पॉपुलर है, जो फंक्शनल और स्टाइलिश दोनों चाहती हैं।

लॉन्ग ट्रेल घूंघट यह घूंघट फर्श तक लंबा होता है, जो दुल्हन के पीछे ट्रेल की तरह फैलता है। एंट्री के दौरान ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। आप इसमें लेयर्ड नेट या ट्यूल, लाइटवेट रखें ताकि मूवमेंट आसान हो। घूंघट के किनारे पर लेस या बीडिंग ऐड करें। रेड या गोल्डन कलर में ट्राई करें, जो इंडियन ब्राइडल ट्रेडिशन से मैच करता है। हाई-प्रोफाइल वेडिंग्स में पॉपुलर, लेकिन अगर इंडोर इवेंट है तो शॉर्ट वर्जन चुनें।

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी घूंघट फूलों, पत्तियों और जालीदार पैटर्न वाली एम्ब्रॉयडरी से सजा घूंघट, जो नेचुरल और रोमांटिक वाइब देता है। आप इसमें शिफॉन विथ रॉ सिल्क बॉर्डर को पसंद कर सकती हैं। इस तरह के घूंघट पिंक, पीच या व्हाइट शेड्स में चुनें। सिर पर लगाने के लिए पिन या क्लिप यूज करें।