श्रद्धा कपूर-बालाजी सीरियल्स जैसे स्टाइलिश झुमके, देखें खूबसूरत डिजाइन

अमेजन पर देखें खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड, ऑक्सिडाइज्ड और कुंदन झुमके। आकर्षक छूट में खरीदें अपनी पसंद के इयररिंग्स।

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झुमके महिलाओं की ज्वेलरी कलेक्शन का ऐसा हिस्सा हैं, जो चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ट्रेडिशनल साड़ी और सूट से लेकर वेस्टर्न ड्रेस तक, इनके साथ हर पहनावे को नया अंदाज दिया जा सकता है। आजकल गोल्ड प्लेटेड, ऑक्सिडाइज्ड, कुंदन, पर्ल और मीनाकारी वर्क वाले डिजाइन काफी पसंद किए जा रहे हैं।

गोल्ड प्लेटेड, ऑक्सिडाइज्ड, मोती और कुंदन वाले स्टाइलिश झुमके, जो हर खास मौके पर आपके अंदाज में चार चांद लगाएं।

इनमें छोटे-बड़े साइज और रंगों की कई वैरायटी मिलती हैं। अगर आप भी अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में कुछ नया जोड़ना चाहती हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन देख सकती हैं।

फेस्टिव लुक में चार चांद लगाएंगे गोल्ड प्लेटेड झुमके सुनहरी चमक से पाएं शाही अंदाज फेस्टिव सीजन हो या शादी-ब्याह का मौका, गोल्ड प्लेटेड झुमके आपके एथनिक पहनावे को खास बना देते हैं। इनका सुनहरा रंग साड़ी, सूट और लहंगे के साथ खूब जंचेगा। चेहरे की रंगत निखारने के साथ इनकी चमक पूरे लुक में रॉयल टच जोड़ती है। अगर आप खास समारोहों के लिए ज्वेलरी में कुछ अलग शामिल करना चाहती हैं, तो यह डिजाइन अच्छा चुनाव है।

मोती वाले झुमकों से पाएं बॉलीवुड दिवा जैसा अंदाज कुंदन और एंटीक गोल्ड पॉलिश का खूबसूरत मेल शादी, पार्टी और खास समारोहों में अपने पहनावे को रॉयल टच देने के लिए मोती और कुंदन वाले झुमके शानदार पसंद हैं। Shining Diva के इन झुमकों में एंटीक गोल्ड पॉलिश के साथ पारंपरिक डिजाइन दिया गया है। करीब 55 mm लंबाई वाले ये इयररिंग्स साड़ी, सूट, लहंगे और वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी खूब जंचते हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी और वेडिंग फंक्शन में इन्हें पहनकर आप बॉलीवुड दिवा जैसा आकर्षक अंदाज पा सकती हैं।

ऑक्सिडाइज्ड झुमकों से पाएं आकर्षक और ट्रेंडी लुक मल्टीकलर डिजाइन से बढ़ाएं पहनावे की खूबसूरती शादी, पार्टी और अन्य समारोहों के लिए ऑक्सिडाइज्ड सिल्वर झुमके अच्छा चुनाव हैं। इनका मल्टीकलर डिजाइन और गोल्ड प्लेटेड फिनिश इन्हें अलग पहचान देते हैं। साड़ी, सूट और कुर्ती के साथ इन्हें पहनकर अपने स्टाइल में नया रंग जोड़ सकती हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी यह डिजाइन पसंद किया जा सकता है।

ऑक्सिडाइज्ड मोर डिजाइन झुमकों से पाएं रॉयल एथनिक लुक मोती और मीनाकारी का खूबसूरत संगम एथनिक पहनावे में ट्रेडिशनल टच जोड़ने के लिए ऑक्सिडाइज्ड सिल्वर झुमके पसंद किए जा सकते हैं। मोर डिजाइन, रंगीन मीनाकारी और मोती की सजावट इन्हें खास बनाती है। साड़ी, सूट और लहंगे के साथ इनका कॉम्बिनेशन खूब जंचता है। एंगेजमेंट, ब्राइडल शावर, कॉकटेल पार्टी और शादी जैसे मौकों पर इन्हें पहनकर अपने स्टाइल को नया रूप दे सकती हैं।

गोल्ड प्लेटेड झुमकों से पाएं सेलिब्रिटी जैसा अंदाज 22K गोल्ड पॉलिश और मोतियों का आकर्षक मेल शादी और समारोहों में अपने एथनिक पहनावे को रॉयल टच देने के लिए Zaveri Pearls के ये गोल्ड प्लेटेड झुमके अच्छे हैं। इन पर की गई 22K येलो गोल्ड प्लेटिंग सुनहरी चमक देती है, वहीं मोतियों की सजावट इनकी खूबसूरती बढ़ाती है। 5 cm लंबाई और 29 ग्राम वजन वाले ये झुमके साड़ी, लहंगे और सूट के साथ खूब जंचेंगे। अगर आप वेडिंग लुक में सेलिब्रिटी जैसा अंदाज चाहती हैं, तो इन्हें अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं।

कुंदन झुमकों से पाएं टीवी सेलिब्रिटी जैसा शाही अंदाज 22K येलो गोल्ड प्लेटिंग का खास टच सगाई और शादी जैसे मौकों पर अपने एथनिक पहनावे को रॉयल अंदाज देने के लिए Zaveri Pearls के ये कुंदन झुमके अच्छा चुनाव हैं। इनकी 22K येलो गोल्ड प्लेटिंग और कुंदन डिजाइन ज्वेलरी को खास बनाते हैं। Zaveri Pearls की ज्वेलरी बालाजी टेलीफिल्म्स के कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी है। 7 cm लंबाई और 38 ग्राम वजन वाले ये झुमके साड़ी, लहंगे और हैवी सूट के साथ खूब जंचेंगे।

मोती-कुंदन वाले झुमकों से निखारें अपना एथनिक अंदाज बड़े साइज और डैंगल डिजाइन का आकर्षण शादी, सगाई और पारिवारिक समारोहों में अपने पहनावे को खास बनाने के लिए मोती और कुंदन वाले ये बड़े झुमके पसंद किए जा सकते हैं। इनका डैंगल स्टाइल डिजाइन चेहरे को आकर्षक लुक देता है। साड़ी, लहंगे और अनारकली सूट के साथ इन्हें पहनकर अपने एथनिक अंदाज में चार चांद लगा सकती हैं। वेडिंग, बेबी शावर, एनिवर्सरी और वैलेंटाइन डे जैसे मौकों के लिए भी ये अच्छे रहेंगे।

मोती वाले गोल्ड प्लेटेड झुमकों से पाएं ट्रेडिशनल लुक टैसल डिजाइन और सुनहरी चमक का मेल शादी, पार्टी और समारोहों में अपने एथनिक पहनावे को नया अंदाज देने के लिए Shining Diva के ये गोल्ड प्लेटेड झुमके अच्छे हैं। इनका पारंपरिक डिजाइन, सुनहरी चमक और मोतियों की सजावट इन्हें खास बनाती है। ब्रास अलॉय से तैयार ये झुमके साड़ी, सूट और लहंगे के साथ खूब जंचेंगे। वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे और पार्टी में इन्हें पहनकर अपने स्टाइल को निखार सकती हैं।

श्रद्धा कपूर के 'आशिकी 2’ लुक वाले पर्ल पोल्की इयररिंग्स गोल्ड पॉलिश और मोतियों का रॉयल अंदाज बॉलीवुड दिवा जैसा स्टाइल पाने के लिए Shining Diva के ये पर्ल पोल्की इयररिंग्स पसंद किए जा सकते हैं। ये झुमके फिल्म ‘आशिकी 2’ में श्रद्धा कपूर द्वारा पहने गए इयररिंग्स की रेप्लिका हैं। ब्रास अलॉय से तैयार इन पर गोल्ड पॉलिश की गई है और इनमें इमिटेशन स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है। करीब 5.5 cm लंबाई वाले ये इयररिंग्स साड़ी, लहंगे और सूट के साथ खूब जंचेंगे। एनिवर्सरी और शादी जैसे मौकों पर इन्हें पहनकर अपने पहनावे में रॉयल टच जोड़ सकती हैं।

अपनी पसंद के झुमके खरीदने का मौका न गंवाएं अगर आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में नए डिजाइन जोड़ना चाहती हैं, तो अमेजन पर मिल रहे इन झुमकों पर नजर डालें। गोल्ड प्लेटेड, ऑक्सिडाइज्ड, मोती और कुंदन डिजाइन वाले ये इयररिंग्स शादी, पार्टी और त्योहारों के लिए अच्छे हैं। अमेजन पर फैशन ज्वेलरी की खरीदारी पर मिल रही आकर्षक छूट का फायदा उठाएं और अपनी पसंद के झुमके कम कीमत में घर लाएं।

FAQs झुमके किन मौकों पर पहनने के लिए अच्छे हैं? इन्हें शादी, पार्टी, त्योहार, सगाई और पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं। क्या ये झुमके साड़ी और लहंगे के साथ अच्छे लगेंगे? हां, गोल्ड प्लेटेड, कुंदन, मोती और ऑक्सिडाइज्ड डिजाइन साड़ी, लहंगे और सूट के साथ खूब जंचते हैं। क्या इन झुमकों को वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं? कुछ हल्के और स्टाइलिश डिजाइन वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी अच्छे लगते हैं। झुमकों की चमक बनाए रखने के लिए इनकी देखभाल कैसे करें? इन्हें पानी, परफ्यूम और केमिकल से दूर रखें। साफ और मुलायम कपड़े से पोंछकर एयरटाइट पाउच या ज्वेलरी बॉक्स में रखें।

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