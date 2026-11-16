Amazon Sale: खरीदें स्टाइलिश कॉटन सूट और कुर्तियां, शानदार डिजाइन पर पाएं छूट

कॉटन कुर्ती और सूट सेट के सुंदर प्रिंटेड, फ्लोरल और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन देखें। रोजाना पहनने से लेकर त्योहारों तक के लिए पसंदीदा पहनावा चुनें।

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सूट महिलाओं के एथनिक वॉर्डरोब का अहम हिस्सा हैं। ऑफिस, कॉलेज, रोजाना पहनने से लेकर त्योहारों, शादी और पारिवारिक समारोहों तक के लिए इन्हें पसंद किया जाता है। आजकल कॉटन, रेयॉन और विस्कोस जैसे फैब्रिक में कई सुंदर डिजाइन मिल रहे हैं। इनमें स्ट्रेट, अनारकली और ए-लाइन स्टाइल के सूट शामिल हैं।

प्रिंटेड, फ्लोरल और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाले कॉटन सूट और कुर्तियां। रोजाना पहनने से लेकर त्योहारों तक के लिए देखें सुंदर कलेक्शन।

कढ़ाई, प्रिंट और अलग-अलग नेक डिजाइन वाले ये पहनावे हर उम्र की महिलाओं को पसंद आते हैं। इस कलेक्शन में भी आपको कई तरह के डिजाइन देखने को मिलेंगे। इसमें मुलमुल दुपट्टे के साथ प्रिंटेड कॉटन सूट सेट, हैंडवर्क वाली अनारकली कुर्तियां, मरून रंग का प्रिंटेड रेयॉन विस्कोस सेट और ब्लैक स्ट्रेट सूट शामिल हैं। इसके अलावा ब्लू फ्लोरल प्रिंट वाला रेयॉन विस्कोस सेट और कढ़ाई वाली विस्कोस कुर्ती, पैंट व दुपट्टे का सेट भी है।

रोजाना पहनने के लिए फुल स्लीव्स वाली फ्लोरल कॉटन ए-लाइन कुर्ती भी इस कलेक्शन का हिस्सा है। इनमें से अपनी पसंद के डिजाइन को ऑफिस, आउटिंग या किसी पारिवारिक समारोह के लिए चुन सकती हैं।

प्रिंटेड कॉटन कुर्ती, पैंट और मुलमुल दुपट्टा सेट यह कॉटन सूट सेट उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें रोजाना पहनने के साथ छोटे समारोहों के लिए भी एथनिक कपड़े पसंद हैं। इसमें वी-नेक और 3/4 स्लीव्स वाली काफ लेंथ कुर्ती के साथ मैचिंग कॉटन पैंट दी गई है। कुर्ती पर प्रिंट के साथ हैंडवर्क किया गया है, वहीं मुलमुल फैब्रिक के दुपट्टे पर भी प्रिंटेड डिजाइन है। सॉलिड बॉटम के साथ इसका पूरा पहनावा संतुलित नजर आता है।

कॉटन फैब्रिक होने के कारण इसे दिनभर के कामों के दौरान भी पहना जा सकता है। कैजुअल आउटिंग, ऑफिस, दोस्तों के साथ मुलाकात या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए यह अच्छा सेट है। इसमें कुर्ती, पैंट और दुपट्टा तीनों शामिल हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ छोटे झुमके, स्टड या हल्की चूड़ियां पहनें। पैरों में जूती या फ्लैट सैंडल अच्छी रहेंगी। बालों को खुला रखें या हल्की पोनीटेल बनाएं। छोटी बिंदी और हल्के मेकअप के साथ सादगी भरा अंदाज अपनाएं।

मरून प्रिंटेड रेयॉन विस्कोस अनारकली सूट सेट रेयॉन विस्कोस फैब्रिक से बना यह मरून अनारकली सूट सेट घेरदार कुर्ती पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है। इसमें वी-नेक और 3/4 स्लीव्स वाली काफ लेंथ कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा दिया गया है। पूरे सेट पर प्रिंटेड डिजाइन है, जो मरून रंग के साथ अच्छा मेल बनाता है।

अनारकली कट इसे त्योहारों, पारिवारिक समारोहों, पार्टी और शाम के कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त बनाता है। हल्के गहनों के साथ इसे पहनकर सलीकेदार एथनिक पहनावा तैयार किया जा सकता है। इस सेट में S से XXL तक साइज दिए गए हैं। इसकी देखभाल के लिए ड्राई क्लीन कराएं।

स्टाइलिंग टिप्स: मरून सूट के साथ गोल्ड टोन झुमके या चांदबाली पहनें। पैरों में एथनिक जूती या हील्स अच्छी रहेंगी। बालों में सॉफ्ट कर्ल बनाएं और न्यूड लिपस्टिक लगाएं। छोटी बिंदी और चूड़ियां पहनकर त्योहारों के लिए तैयार हो जाएं।

प्रिंटेड कॉटन अनारकली कुर्ती, पैंट और दुपट्टा सेट कॉटन फैब्रिक से बना यह अनारकली सूट सेट प्रिंट और हैंडवर्क का मेल है। इसमें वी-नेक और 3/4 स्लीव्स वाली काफ लेंथ कुर्ती दी गई है। इसके साथ कॉटन की प्रिंटेड पैंट और मुलमुल फैब्रिक का प्रिंटेड दुपट्टा मिलता है।

कुर्ती का घेरदार कट इसे एथनिक लुक देता है। तीनों पीस पर बने प्रिंट एक-दूसरे के साथ मेल खाते हैं। इसे रोजाना पहनने, दोस्तों के साथ बाहर जाने, त्योहारों और पारिवारिक समारोहों के लिए रख सकती हैं। कॉटन फैब्रिक का यह सेट उन महिलाओं को पसंद आएगा, जिन्हें प्रिंटेड पहनावे पसंद हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ ऑक्सिडाइज्ड इयररिंग्स या छोटे झुमके पहनें। पैरों में जूती या फ्लैट सैंडल रखें। बालों को खुला छोड़ें या पोनीटेल बनाएं। हाथों में मैचिंग चूड़ियां और हल्का मेकअप इस पहनावे के साथ खूब जचेगा।

ब्लैक स्ट्रेट कुर्ती, पैंट और दुपट्टा सेट विस्कोस ब्लेंड फैब्रिक से बना यह ब्लैक सूट सेट सादगी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है। इसमें वी-नेक और 3/4 स्लीव्स वाली काफ लेंथ स्ट्रेट कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा दिया गया है। इसका सॉलिड ब्लैक रंग इसे सलीकेदार रूप देता है।

ऑफिस, दोस्तों के साथ आउटिंग, ट्रैवल, छोटी पार्टी और पारिवारिक मुलाकातों में इसे पहन सकती हैं। काले रंग के साथ अलग-अलग रंगों की ज्वेलरी और फुटवियर भी अच्छे लगते हैं। तीन पीस वाला यह सेट उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जो एक साथ कुर्ती, पैंट और दुपट्टे का मेल चाहती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: ब्लैक सूट के साथ सिल्वर ऑक्सिडाइज्ड झुमके या लंबे इयररिंग्स पहनें। पैरों में जूती, हील्स या फ्लैट सैंडल रख सकती हैं। बालों में लो बन बनाएं और मेकअप में बोल्ड लिपस्टिक लगाएं। सिल्वर चूड़ियां इस पहनावे के साथ अच्छी रहेंगी।

ब्लू फ्लोरल प्रिंटेड रेयॉन विस्कोस सूट सेट रेयॉन विस्कोस फैब्रिक से बना यह ब्लू सूट सेट फ्लोरल प्रिंट के साथ आता है। इसमें वी-नेक और 3/4 स्लीव्स वाली काफ लेंथ स्ट्रेट कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती पर बना फ्लोरल प्रिंट इसे अलग पहचान देता है।

ब्लू रंग का यह पहनावा रोजाना के साथ दोस्तों की मुलाकात, ऑफिस और पारिवारिक समारोहों के लिए भी अच्छा है। स्ट्रेट कट होने के कारण इसे अलग-अलग तरह की ज्वेलरी और फुटवियर के साथ पहन सकती हैं। इस सेट में S से XXL तक साइज दिए गए हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सूट के साथ सिल्वर झुमके या छोटे स्टड पहनें। पैरों में जूती या फ्लैट सैंडल अच्छी रहेंगी। बालों में साइड ब्रेड बनाएं या उन्हें खुला रखें। हल्के मेकअप के साथ घड़ी पहनें, इससे आपका रोजाना का पहनावा सलीकेदार नजर आएगा।

एम्ब्रॉयडरी विस्कोस स्ट्रेट कुर्ती, पैंट और दुपट्टा सेट विस्कोस फैब्रिक से बना यह सूट सेट कढ़ाई वाले डिजाइन पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है। इसमें राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स वाली काफ लेंथ स्ट्रेट कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती पर की गई बारीक एम्ब्रॉयडरी इसे एथनिक रूप देती है। इसका सीधा कट पहनने में सहजता के साथ सलीकेदार भी नजर आता है।

ऑफिस, दोस्तों के साथ मुलाकात, पारिवारिक कार्यक्रम और छोटे समारोहों में इसे पहन सकती हैं। मुलायम बनावट वाला विस्कोस फैब्रिक इस सेट को लंबे समय तक पहनने के लिए अच्छा बनाता है। इसमें कुर्ती, पैंट और दुपट्टा तीनों शामिल हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ मोती वाले झुमके या छोटे स्टड पहनें। पैरों में फ्लैट सैंडल या जूती रखें। बालों को लो बन में बांधें और पतली चूड़ियां पहनें। हल्का मेकअप इस कढ़ाई वाले पहनावे के साथ अच्छा लगेगा।

फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन ए-लाइन कुर्ती कॉटन फैब्रिक से बनी यह फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद है। इसमें वी-नेक, फुल स्लीव्स और काफ लेंथ डिजाइन दिया गया है। ए-लाइन कट इसे सलीकेदार रूप देता है, जबकि फ्लोरल प्रिंट इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। ऑफिस, कॉलेज, दोस्तों के साथ आउटिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए इसे पहन सकती हैं।

कॉटन फैब्रिक होने के कारण यह दिनभर के पहनावे के लिए अच्छा है। इसे जींस, ट्राउजर या लेगिंग्स के साथ पहनकर अलग-अलग तरह से स्टाइल किया जा सकता है। इस कुर्ती में S से XXL तक साइज दिए गए हैं। पैकेज में केवल एक कुर्ती शामिल है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस कुर्ती के साथ जींस या सॉलिड रंग का ट्राउजर पहनें। छोटे स्टड या हल्के झुमके और फ्लैट सैंडल इसके साथ अच्छे लगेंगे। बालों को खुला रखें या पोनीटेल बनाएं। घड़ी और हल्के मेकअप के साथ ऑफिस या कॉलेज के लिए तैयार हो जाएं।

पसंदीदा डिजाइन पर पाएं शानदार छूट कॉटन सूट और कुर्तियों के इस कलेक्शन में प्रिंटेड, फ्लोरल और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन से लेकर स्ट्रेट और अनारकली स्टाइल तक कई पहनावे शामिल हैं। रोजाना पहनने के लिए कॉटन कुर्ती तलाश रही हों या त्योहारों और पारिवारिक समारोहों के लिए पूरा सूट सेट, यहां अपनी पसंद के डिजाइन देख सकती हैं।

अलग-अलग नेक डिजाइन और स्लीव पैटर्न वाले इन कपड़ों पर मिल रही छूट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा उठाएं। अपनी पसंद का पहनावा चुनें और एथनिक वॉर्डरोब में नया रंग जोड़ें।

FAQs कॉटन सूट के साथ किस तरह का दुपट्टा मिलता है? इस कलेक्शन में मुलमुल फैब्रिक के प्रिंटेड दुपट्टे वाले कॉटन सूट सेट शामिल हैं। क्या इन सूट सेट में पैंट भी मिलती है? हां, कई सेट में कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी दिया गया है। इन सूट और कुर्तियों में कौन-कौन से फैब्रिक मिलते हैं? इस कलेक्शन में कॉटन, रेयॉन विस्कोस, विस्कोस और इनके ब्लेंड फैब्रिक के कपड़े शामिल हैं। क्या इन सूट को ऑफिस और पार्टी में पहन सकती हूं? हां, स्ट्रेट, अनारकली और प्रिंटेड डिजाइन वाले सूट ऑफिस, आउटिंग और पार्टी जैसे मौकों के लिए अच्छे हैं।

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