सावन में सिर्फ चूड़ियां नहीं, ये खूबसूरत पायल भी करें स्टाइल में शामिल
सावन का महीना शुरू होते ही महिलाएं अपने पारंपरिक लुक को खास बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। अगर आप भी इस बार नई पायल लेने की सोच रही हैं, तो ये लेटेस्ट डिजाइंस जरूर देखें।
सावन का महीना आते ही हरे कपड़े, चूड़ियां, बिंदी और पायल जैसी पारंपरिक चीजों की रौनक बढ़ जाती है। अगर आप भी इस बार अपने लुक में बिना ज्यादा मेहनत किए नया बदलाव चाहती हैं, तो एक खूबसूरत पायल आपके पूरे अंदाज को बदल सकती है। आजकल बाजार में ऐसी कई लेटेस्ट डिजाइंस मिल रही हैं, जो ना ज्यादा भारी हैं और ना ही बहुत सिंपल।
मोर, रंगीन स्टोन्स, बारीक जाली और घुंघरू वाली पायल इन दिनों महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। ये डिजाइंस ना सिर्फ साड़ी और सूट, बल्कि लहंगे और इंडो-वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी बेहद खूबसूरत लगती हैं। आइए देखते हैं सावन के लिए कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडिंग पायल डिजाइंस।
1. बारीक जाली वाली चांदी की पायल
अगर आपको हल्की और रोज पहनने वाली पायल पसंद है, तो बारीक जाली वाला डिजाइन अच्छा रहेगा। इसकी महीन कारीगरी इसे सादा होने के बावजूद आकर्षक बनाती है। सूट, कुर्ती और साड़ी, तीनों के साथ यह आसानी से पहनी जा सकती है।
2. मोर पंख डिजाइन वाली पतली पायल
मोर पंख डिजाइन वाली यह पतली पायल एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें छोटे-छोटे मोती जैसी कारीगरी और बीच में बना मोर पंख का डिजाइन इसे बेहद आकर्षक बनाता है। यह पायल रोज पहनने के साथ-साथ सावन, तीज, रक्षाबंधन और छोटे-बड़े त्योहारों पर भी आसानी से पहनी जा सकती है।
3. मोर डिजाइन वाली पायल
मोर भारतीय पारंपरिक कला का खास हिस्सा माना जाता है। मोर की आकृति और कलरफुल स्टोन्स से सजी पायल त्योहारों के लिए शानदार विकल्प हो सकती है। यह हरे रंग के कपड़ों के साथ खास तौर पर बहुत सुंदर दिखाई देती है।
4. मोर पंख डिजाइन वाली पतली पायल
मोर पंख डिजाइन वाली यह पतली पायल एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें छोटे-छोटे मोती जैसी कारीगरी और बीच में बना मोर पंख का डिजाइन इसे बेहद आकर्षक बनाता है। यह पायल रोज पहनने के साथ-साथ सावन, तीज, रक्षाबंधन और छोटे-बड़े त्योहारों पर भी आसानी से पहनी जा सकती है।
5. घुंघरू वाली पारंपरिक पायल
घुंघरू वाली पायल का चलन कभी पुराना नहीं होता। चलते समय इसकी मीठी आवाज पूरे पारंपरिक लुक को और भी खूबसूरत बना देती है। साड़ी, लहंगा और अनारकली के साथ यह डिजाइन बेहद आकर्षक लगता है।
पायल खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान
- सही नाप चुनें: पायल ना ज्यादा ढीली हो और ना ही बहुत कसी हुई। सही नाप पहनने में आरामदायक रहती है।
- अच्छी क्वालिटी चुनें: अगर रोज पहनने के लिए खरीद रही हैं, तो अच्छी क्वालिटी वाली चांदी या मजबूत धातु की पायल लें।
- कपड़ों के हिसाब से डिजाइन चुनें: भारी पारंपरिक कपड़ों के साथ चौड़ी पायल और रोजमर्रा के पहनावे के साथ हल्की पायल ज्यादा सुंदर लगती है।
- आराम का भी रखें ध्यान: ऐसी पायल चुनें जिसे लंबे समय तक पहनने पर पैरों में परेशानी ना हो।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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