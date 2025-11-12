Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनladies watch design 2025: 8 latest wrist watch designs for women
हर लुक के साथ लेडीज के हाथों पर जचेंगी ये घड़ियां, देख लें 8 लेटेस्ट डिजाइंस

हर लुक के साथ लेडीज के हाथों पर जचेंगी ये घड़ियां, देख लें 8 लेटेस्ट डिजाइंस

संक्षेप: घड़ी आजकल सिर्फ समय बताने का काम नहीं करती है बल्कि ये फैशन का हिस्सा बन चुकी है। मार्केट में लेडीज के लिए एक से बढ़कर एक वॉच डिजाइंस मौजूद हैं, चलिए हम आपको कुछ लेटेस्ट घड़ियां दिखाते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 10:21 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

घड़ी पहनने का फैशन कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे भले ही लोग मोबाइल में समय देख लेते हो। घड़ी सिर्फ समय बताने का काम नहीं करती बल्कि ये लुक को कूल बना देती है। लेडीज हो या जेंट्स ज्यादातर लोग स्टाइल मारने के लिए भी घड़ी कैरी करते हैं। आजकल कई नए डिजाइन में घड़ियां मार्केट में मिलने लगी हैं, जो औरतों के हर लुक के साथ मैच कर सकती है। अगर आप घड़ी पहनने का शौक रखती हैं, तो कुछ डिजाइंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Watch Designs

1- ब्रेसलेट डिजाइन- घड़ी के साथ ब्रेसलेट कैरी करने का फैशन खूब चल रहा है। अगर आप टू इन वन चाहते हैं, तो ब्रेसलेट डिजाइन वाली घड़ी खरीद लें। इस तरह की घड़ी ब्रेसलेट लुक में होगी, जिसे ब्रेसलेट की तरह बस कैरी करना है।

2- नॉट वॉच- आजकल बांधने वाली स्टाइल में भी घड़ियां आने लगी हैं। इन्हें फंसाकर पहनना नहीं होता है बल्कि नीचे मोती से कस सकते हैं या फिर नॉट बांध लें। ये घड़ियां भी फैंसी लुक देती हैं।

Watch Designs

3- पर्ल-स्टोन वॉच- फैंसी के साथ थोड़ा हैवी लुक में घड़ी पसंद करती हैं, तो स्टोन या पर्ल वाली डिजाइन चुनें। ये घड़ियां हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगी और हैवी आउटफिट्स के साथ भी अच्छी लगेंगी।

4- वॉच विद ब्रेसलेट- अब कई ब्रांड्स घड़ी के साथ ब्रेसलेट भी डिजाइन करने लगे हैं। आप घड़ी के साथ ब्रेसलेट भी स्टाइल कर सकती हैं। इसे पहनने पर आपको कोई और एसेसरीज नहीं पहननी पड़ेगी।

Watch Designs

5- लटकन डिजाइन- ब्रेसलेट के साथ लटकी हुई छोटी सी घड़ी आपको टाइम भी बताएगी और स्टाइलिश लुक भी देगी। इस तरह की ब्रेसलेट लटकन वाली घड़ियां इन दिनों खूब चल रही हैं।

6- स्नेक डिजाइन- स्नेक डिजाइन वाली घड़ियां भी काफी चल रही हैं। बुलगारी ब्रांड ने इस घड़ी को स्टाइलिश तरीके से बनाया था और अब इसे लेडीज पहनना काफी पसंद कर रही हैं। ये घड़ी मॉडर्न लुक देती हैं।

Watch Designs

7- स्टोन चेन वॉच- हैवी स्टोन वाले लुक वाली चेन डिजाइन वॉच भी हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। इस तरह की घड़ियां ट्रेंड में है।

8- सिल्वर स्क्वॉयर वॉच- सिल्वर स्टोन वाली स्क्वॉयर डिजाइन में ये घड़ी भी हाथों पर जचेगी। इस तरह की घड़ी आपको सिंपल और सोबर लुक देगी।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।