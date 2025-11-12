हर लुक के साथ लेडीज के हाथों पर जचेंगी ये घड़ियां, देख लें 8 लेटेस्ट डिजाइंस
संक्षेप: घड़ी आजकल सिर्फ समय बताने का काम नहीं करती है बल्कि ये फैशन का हिस्सा बन चुकी है। मार्केट में लेडीज के लिए एक से बढ़कर एक वॉच डिजाइंस मौजूद हैं, चलिए हम आपको कुछ लेटेस्ट घड़ियां दिखाते हैं।
घड़ी पहनने का फैशन कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे भले ही लोग मोबाइल में समय देख लेते हो। घड़ी सिर्फ समय बताने का काम नहीं करती बल्कि ये लुक को कूल बना देती है। लेडीज हो या जेंट्स ज्यादातर लोग स्टाइल मारने के लिए भी घड़ी कैरी करते हैं। आजकल कई नए डिजाइन में घड़ियां मार्केट में मिलने लगी हैं, जो औरतों के हर लुक के साथ मैच कर सकती है। अगर आप घड़ी पहनने का शौक रखती हैं, तो कुछ डिजाइंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
1- ब्रेसलेट डिजाइन- घड़ी के साथ ब्रेसलेट कैरी करने का फैशन खूब चल रहा है। अगर आप टू इन वन चाहते हैं, तो ब्रेसलेट डिजाइन वाली घड़ी खरीद लें। इस तरह की घड़ी ब्रेसलेट लुक में होगी, जिसे ब्रेसलेट की तरह बस कैरी करना है।
2- नॉट वॉच- आजकल बांधने वाली स्टाइल में भी घड़ियां आने लगी हैं। इन्हें फंसाकर पहनना नहीं होता है बल्कि नीचे मोती से कस सकते हैं या फिर नॉट बांध लें। ये घड़ियां भी फैंसी लुक देती हैं।
3- पर्ल-स्टोन वॉच- फैंसी के साथ थोड़ा हैवी लुक में घड़ी पसंद करती हैं, तो स्टोन या पर्ल वाली डिजाइन चुनें। ये घड़ियां हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगी और हैवी आउटफिट्स के साथ भी अच्छी लगेंगी।
4- वॉच विद ब्रेसलेट- अब कई ब्रांड्स घड़ी के साथ ब्रेसलेट भी डिजाइन करने लगे हैं। आप घड़ी के साथ ब्रेसलेट भी स्टाइल कर सकती हैं। इसे पहनने पर आपको कोई और एसेसरीज नहीं पहननी पड़ेगी।
5- लटकन डिजाइन- ब्रेसलेट के साथ लटकी हुई छोटी सी घड़ी आपको टाइम भी बताएगी और स्टाइलिश लुक भी देगी। इस तरह की ब्रेसलेट लटकन वाली घड़ियां इन दिनों खूब चल रही हैं।
6- स्नेक डिजाइन- स्नेक डिजाइन वाली घड़ियां भी काफी चल रही हैं। बुलगारी ब्रांड ने इस घड़ी को स्टाइलिश तरीके से बनाया था और अब इसे लेडीज पहनना काफी पसंद कर रही हैं। ये घड़ी मॉडर्न लुक देती हैं।
7- स्टोन चेन वॉच- हैवी स्टोन वाले लुक वाली चेन डिजाइन वॉच भी हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। इस तरह की घड़ियां ट्रेंड में है।
8- सिल्वर स्क्वॉयर वॉच- सिल्वर स्टोन वाली स्क्वॉयर डिजाइन में ये घड़ी भी हाथों पर जचेगी। इस तरह की घड़ी आपको सिंपल और सोबर लुक देगी।
