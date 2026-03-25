Sushmita Sen जैसा क्लासी लुक चाहिए? वॉर्डरोब में शामिल करें ये 5 स्टाइलिश आउटफिट्स
हर लड़की चाहती है कि वह हर दिन क्लासी और एलिगेंट दिखे लेकिन अक्सर हम कुछ ऐसी फैशन मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे लुक खराब हो जाता है। अगर आपको सुष्मिता सेन की तरह क्लासी और एलिगेंट हर दिन दिखना हैं, तो अपने वॉर्डरोब में 5 आउटफिट्स को जरूर ऐड करें।
बॉलीवुड की सबसे ग्रेसफुल और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक सुष्मिता सेन अपने क्लासी और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। उनका स्टाइल सिंपल होने के बावजूद बेहद रॉयल और क्लासी दिखता है। चाहे ट्रेडिशनल साड़ी हो या वेस्टर्न आउटफिट्स, एक्ट्रेस का कॉन्फिडेंस हर लुक में साफ दिखता है। अगर आप भी उनके जैसा सॉफिस्टिकेटेड और क्लासी लुक पाना चाहती हैं, तो अपने वॉर्डरोब में कुछ खास आउटफिट्स को जरूर शामिल करें। फैशन कोच टीना वालिया ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसे 5 स्टाइलिश आउटफिट्स के बारे में बताया है, जो आपको आसानी से क्लासी और फैशनेबल लुक दे सकते हैं।
क्लासी लुक लिए 5 आउटफिट्स-
टीना वालिया का कहना है कि सुष्मिता सेन अक्सर अवॉर्ड्स फंक्शन या किसी इवेंट में अपने क्लासी लुक से सभी को हैरान कर देती हैं। अगर आप भी सुष की तरह क्लासी-एलिगेंट लुक पाना चाहती हैं, तो सिर्फ 5 आउटफिट्स को अपनी अलमारी में जगह दें। ये आउटफिट्स न सिर्फ किसी खास इवेंट के लिए बल्कि आपके ऑफिस फॉर्मल लुक के लिए भी परफेक्ट होंगे।
1- क्रिस्प व्हाइट शर्ट- टीना वालिया का कहना है कि क्रिस्प स्टाइल वाली व्हाइट शर्ट आप अपनी वॉर्डरोब में जरूर शामिल करें। व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर का कॉम्बिनेशन कमाल का होता है। ये लुक आपको क्लासी लुक देगा और कैरी करना भी ईजी है।
2- लिटिल ब्लैक ड्रेस- इमेज कोच का कहना है कि आप क्लासी लुक के लिए लिटिल ब्लैक ड्रेस भी पहन सकती हैं। इस तरह की ड्रेसेस बॉडी फिटेड होती हैं, जो परफेक्ट शेप देती हैं और सुंदर लुक भी। ऑफिस पार्टी या किसी खास इवेंट के लिए ऐसी ड्रेसेस चुनें।
3- टेलर्ड ब्लेजर- टीना वालिया का कहना है कि आपके वॉर्डरोब में टेलर्ड ब्लेजर भी होना चाहिए। टेलर्ड ब्लेजर और मिक्स कॉम्बिनेशन वाले ट्राउजर में आपका लुक अट्रैक्टिव और एलिगेंट दिखेगा।
4- वेल फिटेड ट्राउजर- आप खास लुक के लिए टॉप या शर्ट के साथ वेल फिटेड ट्राउजर पहनें। इस तरह का ट्राउजर आपको क्लासी और टॉल लुक देगा। खास इवेंट या मीटिंग के लिए इस तरह के आउटफिट्स को चूज करें।
5- पेंसिल स्कर्ट- अगर आप शॉर्ट लेंथ आउटफिट्स में कंफर्टेबल रहती हैं, तो पेंसिल स्कर्ट को फुल स्लीव्स टॉप के साथ स्टाइल करें। पेंसिल स्कर्ट आपके फिगर को परफेक्ट दिखाएगी और आपको क्लासी लुक मिलेगा।
फैशन टिप- इन आउटफिट्स के साथ आपको हील्स का भी ध्यान रखना होगा। क्लासिक पम्प्स को अपनी क्लोसेट में शामिल करें। न्यूट्रल-न्यूड कलर्स वाले बेली हील्स आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाएंगे और पोस्चर को भी सुधारेंगे। इन्हें आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं, ये आपको बिना किसी मेहनत के सॉफिस्टिकेटेड लुक देंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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