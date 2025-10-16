पेट निकला हुआ है तो भूलकर भी ना लें ऐसे कुर्ते, और भी ज्यादा मोटी लगेंगी!

संक्षेप: अगर आपका टमी थोड़ा निकला हुआ है, तो कुर्ता पहनते समय कुछ स्टाइलिंग मिस्टेक्स से बचना जरूरी है। चलिए जानते हैं कैसे कुर्ते आपको अवॉइड करने हैं और कैसे कुर्ते आप पर सूट होंगे।

ज्यादातर इंडियन गर्ल्स कुर्ती वियर करना पसंद करती हैं। डेली वियर, ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए, ये परफेक्ट रहती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी चबी हैं, खासतौर से अगर आपका बेली फैट ज्यादा है, तो कई बार कुर्ता उसे और हाइलाइट करता है। कभी आप गलत तरह का कुर्ता चुन लेती हैं, तो कई बार स्टाइलिंग में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिससे पूरा लुक खराब हो जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुर्ती पहनना छोड़ दें। इमेज कोच साक्षी ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए ऐसी स्टाइलिंग मिस्टेक्स के बारे में बताया है, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपका टमी थोड़ा निकला हुआ है। आइए जानते हैं।

बॉडी से चिपकने वाले कुर्ते अवॉइड करें अगर आप थोड़ी चबी हैं, तो ऐसे कुर्ते अवॉइड करें जो आपकी बॉडी से चिपकते हों। खासतौर से ऐसे कुर्ते जो आपके पेट पर ज्यादा फिट आते हों या चिपकते हों, उन्हें ना पहनें। इनसे आपका टमी फैट और ज्यादा हाइलाइट होता है।

टमी के पास डिटेलिंग अवॉइड करें एक्सपर्ट बताती हैं कि आपको ऐसे कुर्ते नहीं पहनने चाहिए, जिनमें टमी एरिया के आसपास ज्यादा डिटेलिंग हो। आपको एक्सेसरीज में बेल्ट भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो सारा फोकस आपके बैली फैट पर ले आती है।

शॉर्ट कुर्ती के साथ कॉन्ट्रास्ट बॉटम अवॉइड करें अगर शॉर्ट कुर्ती वियर कर रही हैं, तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कलर का बॉटम अवॉइड करें। इससे आपका टमी एरिया और भी हाइलाइट होता है। इसकी जगह सेम रंग या सेम प्रिंट और पैटर्न का बॉटम पेयर करना बेस्ट रहेगा।

मिड लैंथ लेयरिंग अवॉइड करें एक्सपर्ट बताती हैं कि आपको कुर्ती के साथ ऐसी लेयरिंग अवॉइड करनी चाहिए, जो मिड लैंथ हो। यानी आपकी वेस्ट से ऊपर ही खत्म हो रही हो। ऐसी जैकेट पहनना भी अवॉइड करें, ये आपके बैली फैट को और ज्यादा हाइलाइट करती हैं। इसकी जगह आप लॉन्ग लैंथ वाली जैकेट या श्रग वियर कर सकती हैं।

सिलेक्ट करते ऐसे कुर्ता आपको हमेशा ऐसे कुर्ते सिलेक्ट करने चाहिए जिनका फैब्रिक फ्लोई और स्मूद हो। ताकि इनमें आप कंफर्टेबल भी फील करें और ये आपकी बॉडी शेप को और नेचुरली बैलेंस लुक दें। एक्सपर्ट बताती हैं कि आपके लिए ए लाइन कुर्ता और स्ट्रेट कट कुर्ता बेस्ट रहेंगे।